“ICE está usando mi negocio como un campo de caza”: redadas migratorias paralizan comercios en Minnesota

Por Nathaniel Meyersohn

Agentes federales de inmigración han estado rondando El Burrito Mercado, un importante supermercado y restaurante mexicano en St. Paul, Minnesota, durante la última semana.

La presencia de camionetas sin identificación y agentes enmascarados circulando ha asustado a clientes y trabajadores, ha reducido las ventas y ha puesto en peligro el futuro de la institución local de 47 años de antigüedad, alguna vez llamada un ” mini-imperio ” por el sitio de comida Eater.

“ICE está usando mi negocio como un campo de caza”, dijo la directora ejecutiva, Milissa Silva-Diaz en una entrevista telefónica el martes por la tarde. Se preparaba para cerrar antes de lo habitual porque parte del personal no acudió y los compradores se quedaron en casa. “Están dando vueltas por la cuadra esperando a la gente”.

La ofensiva del Gobierno de Trump con agentes migratorios en Minneapolis y St. Paul ha paralizado una de las mayores economías metropolitanas del país, según empresarios y líderes locales. Miles de agentes federales de inmigración han llegado a la zona y más de 2.000 personas han sido detenidas, de acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional.

Muchos inmigrantes, con o sin estatus legal, han dejado de salir en público desde que comenzó la operación el mes pasado, lo que ha enfriado el consumo y la actividad comercial. Las tiendas han reducido horarios y los distritos comerciales están vacíos. Los negocios comparan la volatilidad con la pandemia de covid-19 en 2020 y no saben cómo responder.

El impacto económico se intensificó después de que Renee Good, una ciudadana estadounidense de 37 años, fuera matada por un agente de ICE la semana pasada. Decenas de negocios cerraron temporalmente. El comediante John Mulaney pospuso una actuación de tres noches el fin de semana pasado, y un festival de arte y un evento del Orgullo programados para este fin de semana fueron cancelados.

El Burrito Mercado sólo abrió durante cuatro horas el miércoles.

“Esto no es sostenible”, dijo Silva-Diaz. “Te hace preguntarte: ¿cómo sobreviviremos a esto?”

Las Ciudades Gemelas y el estado de Minnesota demandaron esta semana al Gobierno de Trump para frenar la operación. En la demanda, el estado y las ciudades citaron el impacto económico, al afirmar que algunos negocios han reportado caídas de ventas de entre 50 % y 80 %. Advirtieron que la recaudación fiscal podría verse afectada.

Empresarios y líderes en otras grandes ciudades, como Chicago y Los Ángeles, también han reportado un golpe económico por el impulso del Gobierno de Trump a las deportaciones masivas.

“Las operaciones de control migratorio del Gobierno de Trump han resultado en que innumerables criminales peligrosos en situación irregular sean retirados de las calles”, dijo la Casa Blanca en un comunicado a CNN. “Hacer que las comunidades estadounidenses sean más seguras creará un entorno en el que todos los negocios puedan prosperar a largo plazo y sus clientes se sientan seguros”.

Silva-Diaz creció en el entorno de El Burrito Mercado, que ha crecido hasta incluir un food truck, un negocio de catering y regalos y artículos de decoración para el hogar importados de México. En 2024, consiguió un puesto muy competitivo como vendedor de comida en la Feria Estatal de Minnesota.

Ella y su hermana se hicieron cargo del negocio hace una década de manos de sus padres, quienes emigraron de México durante la década de 1970. Está ubicado en la bulliciosa zona comercial mexicano-estadounidense conocida como el Distrito del Sol en el West Side de St. Paul.

A mediados del siglo XX, trabajadores migrantes mexicanos, como los padres de Silva-Díaz, se asentaron en el barrio. Los hombres encontraron trabajo en plantas empacadoras de carne y en las líneas ferroviarias. Se abrieron iglesias y negocios hispanohablantes. La comunidad creció; y para 2005, el gobierno mexicano abrió un consulado en St. Paul.

Hoy en día, más del 30 % de la población del área es latina.

Las ventas en El Burrito Mercado comenzaron a disminuir el año pasado con la llegada masiva de agentes de inmigración a Chicago. Las fiestas navideñas fueron más tranquilas de lo habitual, pero el negocio se desplomó tras la llegada de agentes de inmigración a las Ciudades Gemelas el mes pasado, dijo Silva-Díaz.

Su base de clientes y empleados, mayoritariamente latinos, ha dejado de acudir, y la mayoría de sus clientes recientes han sido blancos. También ha empezado a llevar su pasaporte por si la detiene un agente de inmigración.

“Este país se basa en negocios de inmigrantes”, dijo. “Nosotros empleamos gente e inyectamos dinero en estos barrios. Si los exterminas, ¿y luego qué?”

En Homi, un restaurante mexicano en St. Paul, Miguel López cerró el comedor el lunes y cambió a pedidos solo para recoger.

López y su esposa, Hortencia, nacidos en México, abrieron el restaurante en 2009.

“No me siento seguro ni en mi casa ni en mi negocio”, dijo. “No voy a poner a mis empleados ni a mí mismo en esa situación”.

La ofensiva ha presionado a los negocios de otras formas.

Target, con sede en Minneapolis, se ha convertido en un punto de acceso visible para los agentes de inmigración. Cuenta con aproximadamente 50 tiendas en el área metropolitana.

El comandante de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, Gregory Bovino, y otros agentes caminaron por una tienda Target durante el fin de semana en St. Paul, y dos empleados de Target fueron arrestados por agentes de inmigración en otra tienda en Richfield.

“Soy literalmente ciudadano estadounidense”, repitió uno de los trabajadores de Target mientras se lo llevaban a rastras, según un video del arresto. (Seguridad Nacional afirmó que fue arrestado por agredir a agentes federales).

Algunos líderes locales exigen a Target que proteja a sus empleados y clientes de los agentes de inmigración. Sin embargo, aunque las grandes empresas se han visto afectadas por las redadas de ICE, la mayoría ha guardado silencio para evitar enfadar a la administración Trump.

El director de recursos humanos de Target envió un correo electrónico a los empleados la semana pasada refiriéndose a los esfuerzos de ICE como “eventos en nuestra ciudad natal”, según el Minnesota Star Tribune .

“Esta situación está cambiando rápidamente y sigue evolucionando, y recibimos nueva información constantemente”, decía el correo electrónico. “Pero quiero asegurarles que estamos monitoreando constantemente la situación, cumpliendo con todas las leyes y regulaciones, y priorizando la seguridad en nuestras tiendas y centros”.

Target rechazó la solicitud de comentarios a CNN.

Al igual que gran parte de la economía estadounidense, las Ciudades Gemelas y el estado dependen en gran medida de los negocios y trabajadores inmigrantes. Los líderes de Minnesota temen que la operación de la administración Trump deprima el crecimiento económico a largo plazo de la región.

Minnesota enfrenta una desaceleración del crecimiento poblacional, impulsada por el envejecimiento de la generación de la posguerra, la disminución de la natalidad y la menor cantidad de estadounidenses que se mudan al estado, según informó la Cámara de Comercio de Minnesota en un informe del año pasado. Hay casi dos vacantes por cada persona que busca trabajo en Minnesota, y el estado necesita inmigrantes para mitigar la escasez de mano de obra.

“La inmigración se ha vuelto más importante para la economía de Minnesota en la primera mitad de esta década”, señala el informe, calificándola de “ingrediente esencial del éxito económico a largo plazo de Minnesota”.

Minnesota tiene una economía diversificada, con grandes empresas como 3M, General Mills y Best Buy radicadas en el estado. La Clínica Mayo tiene su sede en Rochester, a unos 145 kilómetros al sur de Minneapolis.

El 94 % del crecimiento poblacional neto de Minnesota entre 2020 y 2024 se debió a la inmigración. La fuerza laboral del estado, nacida en el extranjero, ha crecido un 41 % desde 2010, en comparación con tan solo el 4 % de los trabajadores nacidos en Estados Unidos, según la Cámara de Comercio de Minnesota.

“Mi mayor temor es que esto tenga un impacto mucho mayor en la atracción y retención de talento en Minnesota”, declaró Mike Logan, director ejecutivo de la Cámara de Comercio Regional de Minneapolis. “Por el bien de la economía, las empresas y la comunidad, cuanto antes se resuelva esto de forma civilizada, mejor”.

