Las 5 cosas que debes saber este 15 de enero

EE.UU. suspenderá el procesamiento de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países. Las armas que podría usar Washington en un ataque a Irán. Naciones europeas enviarán tropas adicionales a Groenlandia. ¿Por qué María Corina Machado confía su futuro político a Trump? Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

Un inmigrante venezolano recibió un disparo en una pierna por parte de un agente federal en Minneapolis el miércoles por la noche después de resistirse al arresto y “agredir violentamente” al agente, dijo el Departamento de Seguridad Nacional en un comunicado. El incidente se produce en un momento en el que la ciudad intenta recuperarse de las secuelas del tiroteo mortal de la semana pasada en el que un agente de ICE mató a Renee Good.

Estados Unidos suspenderá de forma indefinida el procesamiento de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, en una nueva ampliación de la ofensiva del Gobierno de Trump contra la inmigración. Se aplicará la medida a países como Brasil, Colombia, Uruguay, Egipto, Haití, Somalia y Rusia. La suspensión afecta a las visas de inmigrante, como las destinadas al trabajo, pero no a las visas de no inmigrante, como las de estudiantes o turistas, por lo que no afectaría a quienes busquen viajar a la Copa del Mundo en EE.UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Irán había cancelado las ejecuciones programadas de manifestantes detenidos y que le habían dicho que “las matanzas habían cesado” en el país. Sin embargo, también dijo que aún estaba considerando una acción militar y que su administración seguiría monitoreando la represión, mientras que múltiples países instaron a sus ciudadanos a salir de Irán. ¿A qué objetivos podría apuntar en un ataque y qué armas podría usar? Esto es lo que sabemos.

María Corina Machado, la líder de la oposición venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, llega a Washington para mantener conversaciones decisivas con Trump sobre el futuro de Venezuela tras la salida de Nicolás Maduro del poder. El encuentro se produce después de que Trump sorprendiera a muchos al permitir que la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, asumiera el control del país. Análisis.

Varios países de la OTAN están desplegando un pequeño número de personal militar en Groenlandia para participar en ejercicios conjuntos con Dinamarca mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intensifica sus amenazas de anexar por la fuerza la isla ártica.

¿Cuál es la actriz más taquillera de todos los tiempos?

A. Scarlett Johansson.

B. Audrey Hepburn.

C. Kate Winslet.

D. Zoe Saldaña.

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

Se mudó de California a Suecia en busca de una nueva aventura, pero no estaba preparada para tanta tranquilidad

Arabella Carey, de California, se mudó con su esposo a una isla en Suecia en busca de serenidad. Disfruta la naturaleza y el menor estrés, aunque la soledad, el clima y adaptarse a la vida rural le resultaron desafíos importantes.

La justicia de España investiga denuncias contra Julio Iglesias por presunta agresión sexual

La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España comenzó diligencias de investigación penal preprocesales para averiguar más sobre la denuncia que dos mujeres presentaron el 5 de enero contra el cantante Julio Iglesias por presuntos delitos de agresión sexual, según confirmó un vocero del Ministerio Público a CNN.

La serie “Euphoria” ya tiene fecha de estreno y tráiler de su tercera temporada

HBO Max divulgó el intenso y violento tráiler de la tercera temporada de la serie “Euphoria” y reveló que el 12 de abril será la fecha de estreno de los nuevos episodios. El avance confirmó el regreso de las figuras principales del elenco, que reúne a algunas de las estrellas más cotizadas de Hollywood, como Zendaya, Sydney Sweeney, Jacob Elordi y Hunter Schafer.

US$ 1,2 billones

China alcanza un superávit comercial récord de US$ 1,2 billones en 2025, un 20 % más pese a los aranceles de Trump.

“Ese proceso queremos informar que no ha culminado aún, ese proceso se mantiene abierto, y es justamente lo que hemos venido coordinando con el sistema de justicia en Venezuela”

—Lo dijo la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en referencia al proceso de excarcelaciones, en un breve mensaje a los medios.

Líderes de Japón y Corea del Sur interpretan música de BTS y “KPop Demon Hunters”

El presidente de Corea del Sur y la primera ministra de Japón se unieron al furor del K-pop interpretando en batería canciones de BTS y “KPop Demon Hunters” durante una reunión de trabajo.

🧠 La respuesta del quiz es: D. Zoe Saldaña se convirtió en la actriz más taquillera de todos los tiempos con “Avatar: Fire and Ash”.

