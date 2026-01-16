Encuesta de CNN revela que la mayoría de los estadounidenses cree que Trump se centra en las prioridades equivocadas

Por Ariel Edwards-Levy, Jennifer Agiesta y Edward Wu, CNN

La opinión pública sobre casi todos los aspectos del primer año del presidente Donald Trump en la Casa Blanca es negativa, según una nueva encuesta de CNN realizada por SSRS. La mayoría de los estadounidenses afirma que Trump se centra en las prioridades equivocadas y que hace muy poco para abordar el costo de vida.

Una mayoría, el 58 %, califica el primer año del mandato de Trump como un fracaso.

La encuesta apenas arroja buenas noticias para Trump o el Partido Republicano de cara a un año electoral crucial, con la gestión de la economía por parte del presidente como tema central en las importantes elecciones a la Cámara de Representantes y al Senado.

Al preguntarles cuál es el principal problema del país, los estadounidenses eligen la economía con una proporción de casi dos a uno sobre cualquier otro tema. La encuesta sugiere que Trump tiene dificultades para demostrar que está abordando este problema. Además, revela una amplia preocupación por el uso del poder presidencial por parte de Trump y sus esfuerzos por dejar su impronta en la cultura estadounidense.

Las opiniones sobre la situación económica se han mantenido estables —y en gran medida negativas— durante los últimos dos años, con solo alrededor del 30 % que califica la economía positivamente. Lo que ha cambiado en la última encuesta es el creciente pesimismo sobre el futuro: poco más del 40 % espera que la economía sea buena dentro de un año, frente al 56 % justo antes de que Trump jurara el cargo en enero pasado.

Una mayoría del 55 % afirma que las políticas de Trump han empeorado la situación económica del país, mientras que solo el 32 % dice que la han mejorado. La mayoría, el 64 %, afirma que no ha hecho lo suficiente para intentar reducir el precio de los productos básicos. Incluso dentro del Partido Republicano, aproximadamente la mitad dice que debería hacer más, incluido el 42 % de los republicanos y simpatizantes republicanos que se describen a sí mismos como miembros del movimiento “Make America Great Again” (MAGA).

Gran parte de la población duda de que Trump priorice sus intereses. Solo el 36 % dice ahora que ha tenido las prioridades correctas, frente al 45 % al ​​comienzo de su mandato. Solo un tercio de los estadounidenses cree que a Trump le importan las personas como ellos, una caída frente al 40 % en marzo pasado y la peor calificación de su carrera política.

Solo el 37 % dice que Trump antepone el bien del país a su beneficio personal, y solo el 32 % afirma que está al tanto de los problemas que enfrentan los estadounidenses comunes en su vida diaria. Esto incluye a más de una cuarta parte de quienes aprueban la presidencia de Trump en general, pero no sienten que esté al tanto de sus problemas.

“Aunque esté haciendo algunas cosas buenas en ciertas áreas, parece muy egoísta y (muestra) una falta de interés por el bien común de nuestros ciudadanos”, escribió una persona independiente, de Oklahoma, que respondió a la encuesta.

Menos de la mitad dice que Trump tiene la energía y la perspicacia necesarias para gobernar con eficacia, y solo el 35 % lo considera alguien de quien sentirse orgulloso como presidente.

El índice de aprobación general de Trump se sitúa actualmente en el 39 %: la opinión pública está estancada en terreno negativo en casi todos los aspectos de su presidencia. Sus índices de aprobación, que rondaban el 48 % en febrero pasado, disminuyeron durante los primeros 100 días de su segundo mandato y desde entonces se han mantenido en los bajos 40 o altos 30.

En cierto modo, Trump se enfrenta ahora a una situación política similar a la de su predecesor, el expresidente Joe Biden, quien también tuvo dificultades para convencer a los estadounidenses de que estaba abordando las preocupaciones económicas.

A diferencia de Biden, quien obtuvo índices de aprobación más moderadamente positivos incluso entre muchos demócratas, Trump conserva un sólido apoyo dentro de su propia base. Casi 9 de cada 10 republicanos aprueban la gestión de Trump, y aproximadamente la mitad la aprueba firmemente. Entre los autodenominados miembros del movimiento MAGA, que incluye aproximadamente al 40 % de los adultos alineados con el Partido Republicano, el apoyo a Trump es casi universal.

“No es perfecto, pero está obteniendo resultados en lo que hace”, escribió un republicano de Tennessee que respondió a la encuesta.

Pero el índice de aprobación de Trump entre los independientes se sitúa ahora en solo el 29 %, y prácticamente no cuenta con apoyo entre los demócratas. Solo el 30 % de los latinos y los adultos menores de 35 años lo aprueban, frente al 41 % de ambos grupos, típicamente más demócratas, al comienzo de su mandato.

Durante su primer mandato, el índice de aprobación de Trump en materia económica superó regularmente sus índices de aprobación generales. Al comienzo de su segundo mandato, sus cifras en materia de inmigración destacaron positivamente y siguen siendo un factor clave para quienes lo apoyan. La inmigración es el tema más mencionado cuando se les pregunta a los estadounidenses que aprueban su gestión presidencial por qué lo hacen.

Pero entre el público en general, los índices de aprobación sugieren que ahora carece de un tema distintivo similar. En todos los temas evaluados en la encuesta —que incluyó la economía, la inmigración, la política exterior, la gestión del Gobierno federal y la atención médica— su índice de aprobación se mantuvo dentro de un margen de 3 puntos porcentuales respecto a su calificación general del 39 %.

Si bien los estadounidenses consideran la economía como su principal preocupación, la democracia estadounidense ocupa un claro segundo lugar, y entre los demócratas es un tema prioritario. También encabeza la lista de razones por las que los estadounidenses desaprueban la gestión del presidente. Aproximadamente una cuarta parte de quienes desaprueban a Trump afirman que lo hacen debido a su abuso del poder presidencial o a su trato hacia la democracia estadounidense.

Una mayoría del 58 % del público opina que Trump ha ido demasiado lejos en el uso del poder de la presidencia y del poder ejecutivo, un aumento respecto al 52 % registrado a principios de su mandato el año pasado. La mayoría también considera que ha ido demasiado lejos al intentar modificar instituciones culturales como el Smithsonian y el Kennedy Center (62 %) y al recortar programas federales (57 %), y aproximadamente la mitad afirma que ha ido demasiado lejos al cambiar el funcionamiento del Gobierno estadounidense.

Al mismo tiempo, el porcentaje de quienes esperan que la presidencia de Trump cambie fundamentalmente a Estados Unidos ha disminuido del 52 % en abril pasado al 41 % actual. Si bien la mayoría todavía cree que su segundo mandato cambiará significativamente el país, un número creciente de personas ahora espera que los cambios que realice se desvanezcan con el tiempo.

La encuesta de CNN fue realizada por SSRS en línea y por teléfono del 9 al 12 de enero entre una muestra nacional aleatoria de 1.209 adultos. Los resultados para la muestra completa tienen un margen de error de muestreo de más o menos 3,1 puntos porcentuales.

