Arévalo dice a CNN que la Fiscalía ha imputado delitos menores a detenidos por violencia en Guatemala: “Reparten impunidad”

Por Fernando del Rincón y Rocío Muñoz-Ledo, CNN en Español

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, dijo este martes en una entrevista con CNN que la Fiscalía no presentó los cargos que corresponderían contra dos personas detenidas por su presunta participación en la reciente ola de violencia en el país centroamericano, desatada luego de que las autoridades retomaran el control de tres prisiones donde se registraron motines el sábado.

“El Ministerio Público se negó a hacer los cargos correspondientes y pidió que se los consignara solo por portación de armas y narcomenudeo”, dijo Arévalo en el programa Conclusiones.

Además, el mandatario acusó a la Fiscalía de estar “cooptada por redes político-criminales que no imparten justicia, sino que reparten impunidad para permitir que se continúe la corrupción en todos los distintos niveles”.

CNN contactó a la Fiscalía de Guatemala para solicitar comentarios y está a la espera de una respuesta.

Las declaraciones del mandatario —que representan una nueva confrontación entre él y la Fiscalía, con la que ha tenido tensiones incluso desde antes de asumir el cargo en enero de 2024— se producen después de un fin de semana marcado por una escalada de violencia que incluyó motines simultáneos en varias cárceles y ataques armados contra fuerzas de seguridad atribuidos a pandillas. Los hechos dejaron al menos nueve agentes de la Policía Nacional Civil muertos y varios más heridos, y obligaron al Gobierno a desplegar fuerzas del orden para recuperar el control de los centros penitenciarios.

Ante la crisis, el Gobierno de Arévalo decretó un estado de sitio por 30 días, que permite detenciones sin orden judicial, restringe la portación de armas y limita reuniones y manifestaciones públicas. El presidente señaló que, como parte de la medida, se intensificó el patrullaje conjunto en las calles, lo que —según dijo— ha evitado más víctimas.

Durante la entrevista de este martes, la primera que Arévalo da a un medio internacional en el contexto de la violencia que aqueja a Guatemala, el presidente dijo que las operaciones realizadas en el marco del estado de sitio ya han dado resultados para desarticular a las estructuras criminales. De acuerdo con el mandatario, 22 presuntos pandilleros han sido capturados, además de que se ha llevado a cabo la incautación de armas, 205 motocicletas y 73 vehículos.

El presidente sostuvo además que la violencia registrada fue una reacción directa a las medidas adoptadas por su Gobierno para retomar el control del sistema penitenciario y reducir la influencia que ejercían las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha dentro de los centros carcelarios.

Aseguró que el líder criminal Aldo Dupié Ochoa, “Lobo”, quería generar una “crisis” pero fue contenido.

“Él, que quería generar la crisis política tomando las cárceles y arrastrando seguramente una crisis de rehenes, tuvo en 24 horas una respuesta”, dijo.

Arévalo ha insistido previamente en que los ataques evidencian una acción coordinada de estructuras criminales con el objetivo de desestabilizar a su administración en un año clave para Guatemala, en el que se renovarán autoridades del Ministerio Público, la Corte de Constitucionalidad, la Contraloría General y el Tribunal Supremo Electoral.

El mandatario dijo que el control que, según él, ejercen estos grupos sobre algunas instituciones “se va a terminar en el próximo semestre”, ante la presión popular para elegir autoridades “decentes”, incluida la próxima fiscal general. En 2024, Arévalo impulsó una reforma de ley para destituir a la fiscal general Consuelo Porras, a quien acusa de fomentar la impunidad, acusaciones que ella rechaza, mientras el Ministerio Público señala al presidente por presunta corrupción, algo que Arévalo niega.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.