Cuatro ataques de tiburones en dos días. ¿Por qué las playas de Australia son tan peligrosas este año?

Por Hilary Whiteman, CNN

Las largas vacaciones escolares de verano de Australia suelen atraer multitudes a la playa, pero una serie de ataques de tiburones en el estado más poblado del país ha provocado advertencias para mantenerse fuera del agua.

Alrededor de 40 playas a lo largo de la costa de Nueva Gales del Sur (NSW) permanecen cerradas después de cuatro ataques de tiburones en 48 horas, todos atribuidos a tiburones toro, una especie robusta con mandíbulas poderosas que acechan en aguas turbias cerca de las desembocaduras de los ríos después de fuertes lluvias.

Los tiburones toro suelen habitar aguas más cálidas en la costa, pero se desplazan hacia las playas más populares de Sídney durante los meses de verano. El fin de semana pasado, Sídney registró algunas de las lluvias más intensas en 24 horas en al menos una década, lo que creó las condiciones perfectas para encuentros potencialmente letales, según los expertos.

“Tenemos muchos avistamientos de tiburones o personas golpeadas por tiburones, pero tener cuatro incidentes en los que todas las víctimas fueron atacadas por tiburones es realmente poco común”, dijo Steve Pearce, CEO de NSW Surf Life Saving, cuyos voluntarios patrullan las playas del estado los fines de semana.

Los tiburones toro tienen la capacidad única de vivir tanto en agua dulce como marina. Cuando las fuertes lluvias arrastran alimento de los estuarios al océano, tienden a seguirlas y a alimentarse mordiendo, ya que la calidad del agua hace casi imposible verlos.

Al menos un tiburón toro estaba escondido en el agua fangosa debajo de las rocas en Vaucluse, donde un niño de 12 años y sus amigos saltaban a las aguas del puerto de Sydney el domingo

El niño fue la primera de cuatro personas atacadas en incidentes separados, y los expertos dicen que hasta que el agua se aclare y los tiburones toro se alejen, es posible que no sean los últimos.

Se espera que las temperaturas aumenten durante el fin de semana justo antes del feriado del Día de Australia, cuando muchas personas se dirigirán a parques y playas.

“Sabemos que este fin de semana se pronostican temperaturas extremadamente altas. Por lo tanto, sabemos que decenas de miles de personas acudirán en masa a la costa”, dijo Pearce. “Sabemos que se meterán al agua, independientemente de si están cerradas o no”.

Las playas están cerradas. Por algo están cerradas. Manténganse alejados del agua, tanto para nadar como para surfear.

El niño de 12 años atacado el domingo fue sacado del agua por sus amigos y los socorristas se apresuraron a aplicar torniquetes en ambas piernas.

Permanece en estado crítico en el hospital, al igual que un surfista de 25 años que fue atacado el lunes en North Steyne Beach en Manly, un popular destino turístico en los suburbios del norte de Sydney.

Otro surfista, Dayan Neave, se encontraba en la playa cuando ocurrió el ataque. Dijo que dos turistas ayudaron a sacar a la víctima del agua.

“Corrí y ayudé a traerlo porque, una vez que el surfista se levantó, se desmayó y tenía la pierna gravemente lastimada”, declaró Neave a Nine News, afiliada de CNN. “Agarré la cuerda de mi pierna antes de correr por la playa, y simplemente los llevamos a la arena seca y les aplicamos el torniquete de inmediato”.

Más temprano ese día, un presunto tiburón toro mordió 15 centímetros la tabla de surf de un niño de 11 años en Dee Why Point.

Al día siguiente, otro hombre estaba surfeando en Point Plomer, en la costa norte central de Nueva Gales del Sur, cuando un tiburón le atrapó la tabla. La policía informó que recibió tratamiento por lesiones leves y fue dado de alta del hospital.

Pero los ataques no han disuadido a todos de ir a las playas.

Rob West le dijo a CNN el martes que había estado surfeando en Bondi Beach, que permanece abierta, esa mañana.

He surfeado desde los 13 años y nunca he visto uno por ahí. Probablemente me han visto muchas veces y simplemente se dieron cuenta de lo que era. No me parezco lo suficiente a una foca como para que me ataquen, dijo a CNN.

Cuando se le preguntó por qué él y otros se atrevieron a meterse al agua a pesar de la amenaza de los tiburones, dijo: “Vale la pena arriesgarse, absolutamente”.

Con las playas del norte cerradas, se han desplegado socorristas municipales y voluntarios para monitorear las aguas costeras. Se han lanzado drones para analizar las olas y un helicóptero de rescate ha estado realizando barridos a lo largo de la costa. Los socorristas también están en motos acuáticas para verificar la calidad del agua y buscar tiburones, explicó Pearce, de NSW Surf Life Saving.

Vincent Raoult, profesor titular de ecología marina en la Universidad Griffith, dijo que puede pasar hasta una semana después de fuertes lluvias para que el agua se aclare y la amenaza de los tiburones toro disminuya.

“En las condiciones en las que los tiburones toro se encuentran con personas, es en aguas realmente salobres y turbias, por lo que no dependen de su vista”, dijo Raoult.

Como la mayoría de las especies de tiburones, su forma de percibir su entorno es mordiendo cosas. Y, por desgracia, si se trata de un tiburón grande que ataca a una persona, un mordisco puede ser letal.

Raoult afirmó que la investigación no muestra un aumento en la población de tiburones toro en los alrededores de Sídney. En cambio, cree que el aumento repentino en las interacciones probablemente se deba a que más personas utilizan playas y vías fluviales, mientras que el desarrollo continúa invadiendo el hábitat de los tiburones.

Dijo que se necesita más educación para advertir a la gente sobre los riesgos, un punto reconocido por el primer ministro del estado de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, el martes.

“Recuerdo haber escuchado de una de mis tías cuando era niño que cuando hay tormenta y el agua no está clara es cuando los tiburones toro, en particular, llegan a los estuarios inferiores”, dijo Minns a la estación de radio local 2GB.

Puede ser increíblemente peligroso. Así que sí, creo que probablemente debamos reforzar nuestro sistema de alerta y comunicación, sobre todo durante tormentas.

Angus Watson de CNN colaboró ​​con este informe.

