El problema del costo de vida finalmente podría estar aliviándose. Las tácticas agresivas de Trump son solo parte de la razón

Análisis por David Goldman

El presidente Donald Trump está escuchando.

Su negacionismo inicial sobre los problemas del costo de vida en 2025 se ha transformado en una acción intensa y vertiginosa, con anuncios de políticas que podrían abordar el precio alto de los alimentos, la electricidad, la vivienda, las tasas de interés de las tarjetas de crédito, los medicamentos y la gasolina, entre otras cosas. Trump también ha planteado la posibilidad de entregar cheques de estímulo de US$ 2.000 en 2026, y afirma que pronto anunciará un nuevo presidente de la Reserva Federal que reducirá rápidamente las tasas de interés.

Cada uno de los planes de Trump plantea interrogantes sobre su viabilidad y eficacia. Al menos una de estas políticas podría estar contribuyendo ya a reducir los costos para la población, pero otras podrían tardar en surtir efecto, y algunas incluso podrían socavar la agenda de asequibilidad de la administración.

Pero imaginemos un escenario en el que Trump no hubiera captado el mensaje y siguiera calificando la asequibilidad de “farsa” y “engaño”. ¿Qué habría pasado entonces?

Es muy probable que el costo de vida hubiera mejorado de todos modos.

Los estadounidenses deberían beneficiarse de una ayuda financiera muy necesaria este año. Esto es lo que se avecina:

Según diversas previsiones, los beneficios fiscales de la amplia ley de política interna de Trump podrían generar reembolsos de impuestos sobre la renta entre un 15 % y un 20 % mayores que el año pasado.

Las tasas hipotecarias continúan bajando: la semana pasada cayeron brevemente por debajo del 6% por primera vez en más de tres años.

La Reserva Federal redujo las tasas de interés el año pasado, lo que contribuyó a disminuir las tasas de endeudamiento y podría, con un efecto retardado, impulsar la economía y el mercado laboral este año.

Los precios de la gasolina siguen bajando debido a un exceso de oferta mundial de petróleo. La demanda de combustible ha disminuido, mientras que la producción continúa aumentando

Estos factores podrían proporcionar a los estadounidenses dinero extra para gastar, aliviando algunas preocupaciones financieras para las personas de bajos y medianos ingresos, la parte inferior de la llamada economía en forma de K.

“La parte inferior de la K se mantendrá mejor de lo que la gente cree”, dijo Heather Long, economista jefe de Navy Federal Credit Union. “La gente recibirá entre US$ 500 y 1000 adicionales en sus reembolsos de impuestos. Estamos viendo un auge en la refinanciación. Todo esto representa un alivio para la clase media”.

Pero la economía, que en su momento fue un punto fuerte para Trump, se ha convertido en un lastre político para él y para el Partido Republicano en un año de elecciones de medio mandato.

Los estadounidenses nunca se adaptaron del todo al impacto del aumento de precios de 2022, cuando la inflación alcanzó su nivel más alto en cuatro décadas. Si bien la inflación se ha moderado desde entonces, los precios siguen subiendo a un ritmo demasiado rápido. La vivienda y el cuidado infantil siguen siendo caros y, en muchos casos, inaccesibles. Los precios de la electricidad se están disparando, en parte debido al auge de los centros de datos impulsados ​​por la inteligencia artificial. Algunos precios de productos básicos, como la carne de res, continúan aumentando más rápido que la inflación general.

Una encuesta reciente de CNN reveló que los estadounidenses tienen una perspectiva económica cada vez más pesimista, y solo 3 de cada 10 califican la economía positivamente. Una mayoría del 55 % afirma que las políticas de Trump han empeorado la economía, y el 64 % considera que no ha hecho lo suficiente para que los bienes de consumo diario sean más asequibles.

La Casa Blanca anunció que Trump planea revelar más detalles sobre su agenda para la asequibilidad durante un discurso el miércoles en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza.

Entre las recientes medidas de Trump para mejorar la asequibilidad se incluyen una propuesta para limitar las tasas de interés de las tarjetas de crédito al 10 %, una subasta multimillonaria de electricidad para empresas tecnológicas, la prohibición de que los inversores institucionales compren viviendas unifamiliares, acuerdos con compañías farmacéuticas para reducir los costos de los medicamentos y una serie de otras propuestas.

Los economistas ya atribuyen a la administración Trump la compra de US$ 200.000 millones en bonos hipotecarios, lo que contribuyó a una ligera disminución de las tasas hipotecarias la semana pasada. Sin embargo, el sector bancario se opone firmemente a la limitación de las tasas de interés de las tarjetas de crédito, argumentando que esta medida podría ser contraproducente y reducir el crédito disponible.

Si bien las nuevas políticas de Trump podrían contribuir a solucionar el problema de la asequibilidad, que ya está mejorando, también corre el riesgo de socavar esa agenda con algunas de sus acciones ejecutivas y planes potenciales.

La agenda de política interna de Trump amenaza con privar a millones de estadounidenses de sus beneficios de Medicaid y SNAP. Ha tomado medidas para frenar las energías renovables y los derechos de negociación colectiva, y su Departamento de Eficiencia Gubernamental redujo la plantilla federal en miles de trabajadores.

Según JPMorgan, los aranceles de Trump podrían provocar un mayor aumento de los precios en 2026, a medida que las empresas, que en gran medida han estado absorbiendo esos costos, los trasladen a los consumidores. Durante el fin de semana, Trump también amenazó con imponer nuevos aranceles sustanciales a Europa por su exigencia de que Estados Unidos controle Groenlandia.

Esto podría generar un problema: los aranceles probablemente estén ralentizando el crecimiento del empleo en Estados Unidos, ya que las empresas siguen con incertidumbre sobre el futuro y se muestran reacias a invertir en nuevo personal. El mercado laboral, caracterizado por la falta de contrataciones y despidos, ha impedido que muchos trabajadores progresen y que muchas personas desempleadas encuentren trabajo.

Un ataque a Irán podría desestabilizar el mercado petrolero mundial, disparando los precios de la gasolina.

Y el factor de riesgo más importante de todos: la administración Trump, de forma sorprendente, citó a declarar al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, como parte de una investigación penal que, según Powell, economistas, banqueros centrales de todo el mundo y un creciente número de republicanos en el Congreso, podría socavar la credibilidad del banco central estadounidense y de su economía.

A pesar de sus defectos, su impopularidad y sus perspectivas inciertas, la economía estadounidense es bastante sólida y crece rápidamente. El cuarto trimestre incluso podría ser excepcional, según la previsión “GDP Now” de la Reserva Federal de Atlanta.

La economía se ha visto impulsada en gran medida por el enorme gasto de las empresas tecnológicas en infraestructura de inteligencia artificial y por el fuerte consumo, impulsado por los estadounidenses más ricos, la parte superior de la “K”.

El problema es que los estadounidenses tendrán que sentirlo en sus bolsillos para creerlo. Al igual que el expresidente Joe Biden, Trump ha descubierto que no puede lograr una economía asequible simplemente destacando sus políticas. La opinión de los estadounidenses sobre la economía solo comenzará a mejorar cuando sus ingresos aumenten.

Hay muchas probabilidades de que esto suceda este año gracias a las medidas ya implementadas y a las nuevas políticas que podrían beneficiar a los estadounidenses a largo plazo. Pero no está garantizado.

“¿Estará la mayoría de la gente un poco mejor después de recibir su reembolso de impuestos y refinanciar sus deudas? Sí, claro. ¿Han desaparecido todas estas presiones? No”, dijo Long. “Mucho dependerá de si el mercado laboral se dinamiza durante el verano”.

