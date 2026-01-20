El Salón de la Fama de la MLB recibe a dos nuevos latinos: Carlos Beltrán y Andruw Jones

Por Pablo Antonio Garcia Escorihuela, CNN en Español

Latinoamérica está de fiesta. Este martes sonó la plena puertorriqueña y la música alegre de las islas del Caribe en Cooperstown.

Carlos Beltrán y Andruw Jones se convirtieron en dos nuevos representantes latinos en ingresar al Salón de la Fama de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB), después de que se diera a conocer la votación de este año para elegir a los peloteros que tendrán el privilegio de ingresar en este, en el acto del próximo 26 de julio.

John Rawtich, presidente del Salón de la Fama, destacó en el comunicado sobre la designación las virtudes de Beltrán y Jones, ambos defensores del jardín central en sus respectivas carreras, quienes se convirtieron de esta forma en los peloteros latinoamericanos 20 y 21 en ingresar al Templo de los Inmortales en Cooperstown.

Beltrán logró el acceso en su cuarta elección, con el 84,2 % de los votos para la exaltación, mientras que Jones obtuvo el 78,4 % de los sufragios para obtener el privilegio.

Recordemos que solo pueden ser exaltados al Salón de la Fama los jugadores que logren el 75% de los votos de la Asociación de Cronistas de Béisbol, quienes son los que participan de la votación.

Carlos Beltrán entró al Salón de la Fama tras dejar 565 dobles, 435 jonrones, 312 bases robadas, 1.582 anotadas, 1.587 impulsadas; además, fue Novato del Año en 1999, ganó tres Guantes de Oro y fue elegido nueve veces al Juego de las Estrellas, en 20 años de carrera en la Gran Carpa.

Andruw Jones, por su parte, es considerado uno de los mejores jardineros defensivos de todos los tiempos. El curazoleño ganó 10 Guantes de Oro, conectó 434 jonrones, y es el único jugador con 10 o más Guantes de Oro y más de 400 jonrones en la historia, por encima de otros dos excelsos jardineros y jonroneros, Willie Mays y Barry Bonds. Jones además fue elegido 5 veces al Juego de las Estrellas en 17 temporadas en las Mayores.

