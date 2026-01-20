Europa podría tener que adoptar los métodos agresivos de Trump para salvar a Groenlandia

Análisis por Stephen Collinson, CNN

Donald Trump pelea tan brutalmente como los luchadores de la UFC a quienes invitó a enfrentarse en el jardín sur de la Casa Blanca para celebrar el aniversario 250 de Estados Unidos.

Los aliados de Estados Unidos en la OTAN, expertos en una diplomacia gentil aunque a menudo dura, enfrentan por lo tanto un enorme desafío al oponerse a las demandas del presidente respecto a Groenlandia.

Derrotar a Trump es difícil.

Es una prueba que han reprobado dos candidatos presidenciales demócratas, más de una docena de aspirantes presidenciales republicanos, varios fiscales, innumerables enemigos empresariales y casi todos los legisladores que alguna vez han intentado enfrentarse a él.

Los adversarios pueden invocar reglas, leyes, la Constitución o la decencia común para intentar dominarlo. Pero Trump simplemente lucha de forma asimétrica, ignorando el comportamiento de la gente común.

Tal vez haya llegado el momento de que Europa adopte algunas de sus tácticas: encontrar formas, más allá de los protocolos diplomáticos normales, de perjudicar al desenfrenado presidente estadounidense.

Es imposible exagerar la alarma al otro lado del océano.

“Esta locura no debe escalar más de lo que ya lo ha hecho”, declaró Rasmus Jarlov, miembro del parlamento de Dinamarca, a Jim Sciutto de CNN en “The Source”.

“Nunca podemos ceder ante la exigencia de que simplemente entreguemos tierras y personas a las que Estados Unidos no tiene absolutamente ningún derecho”, señaló Jarlov, advirtiendo que las demandas de Trump significan que los daneses ya no reconocen a Estados Unidos.

“No eres tú. No es quién eres”, apuntó Jarlov.

Algunos europeos quieren contratacar con una guerra comercial. Otros quieren atacar a las industrias tecnológicas estadounidenses. Y algunos legisladores en Gran Bretaña y Alemania incluso han contemplado la opción nuclear: un boicot a la Copa Mundial de la FIFA de este verano, organizada en parte por Estados Unidos, en la que Trump claramente planea acaparar la atención.

En el enfrentamiento por Groenlandia, Trump ha puesto en juego la seguridad del mundo occidental y casi 80 años de historia común porque quiere cerrar el mayor acuerdo inmobiliario del mundo y sumar Groenlandia a Estados Unidos.

Este es un ejemplo clásico de su técnica de negociación sin concesiones. Trump a menudo parece dispuesto a disparar metafóricamente al rehén —en este caso, la OTAN— para conseguir lo que quiere.

Los demócratas aprendieron esta lección durante el cierre gubernamental del año pasado. Trump no se conmovió ante el intenso sufrimiento de los trabajadores federales privados de salario ni, cuando se agotaron los beneficios nutricionales para estadounidenses de bajos ingresos.

Los demócratas, operando en un mundo político convencional y reacios a seguir siendo cómplices de la miseria, no tuvieron más opción que poner fin al cierre antes de alcanzar sus objetivos.

El enorme riesgo para los miembros europeos de la OTAN es que el escenario de pesadilla sobre el cual advierten —el colapso de la alianza militar más exitosa del mundo— podría no parecer un precio demasiado alto para Trump, quien piensa que es una gran estafa.

Los líderes europeos que han puesto límites a Groenlandia tienen otro problema: ¿Cómo razonan con un presidente que vive en su realidad única?

Este es un hombre que convenció a millones de estadounidenses —y a sí mismo— de que le hicieron trampa en las elecciones de 2020. Nadie puede disuadirlo de su universo alternativo.

Las afirmaciones de Trump sobre Groenlandia, un territorio danés semiautónomo, no tenían mucho sentido al principio. Y cada vez son más peculiares. Por lo tanto, podría ser inmune a cualquier argumento lógico a cambio.

Por ejemplo, insiste en que Groenlandia podría ser invadida por Rusia o China y que Dinamarca no puede defenderla. Pero la isla es territorio de la OTAN. Cualquier atacante entraría inmediatamente en guerra con todos los miembros de la alianza. Estados Unidos puede enviar allí las fuerzas que desee ya, en virtud de un tratado con Dinamarca.

Trump afirma que Estados Unidos necesita Groenlandia para instalar su propuesto sistema de defensa antimisiles Cúpula Dorada. Sin embargo, la isla ya alberga una base de la Fuerza Espacial estadounidense y sistemas de alerta temprana de misiles. Contaba con múltiples instalaciones estadounidenses durante la Guerra Fría.

En cualquier caso, Trump ha dejado atrás la geopolítica.

Envalentonado por la espectacular extracción del presidente derrocado de Venezuela, Nicolás Maduro, por parte de las fuerzas especiales, ahora parece creer que puede conseguir lo que quiera.

Este enfoque fue descrito a Jake Tapper de CNN por el alto asesor de la Casa Blanca, Stephen Miller. “Vivimos en un mundo, en el mundo real… que se rige por la fuerza, que se rige por la dominación, que se rige por el poder”, manifestó.

Ahora la cosa se está volviendo personal para Trump. Este mes declaró al New York Times que ser dueño de Groenlandia era “psicológicamente importante para mí”.

El lunes, presentó la justificación más extraña hasta el momento, insinuando en un mensaje de texto al primer ministro de Noruega que tenía derecho a la isla como una especie de premio de consolación por su fracaso hasta el momento en convertirse en premio Nobel de la Paz.

Fue uno de esos momentos de Trump en los que tienes que revisar tu teléfono para asegurarte de que la historia es real y no obra de un bot impulsado por inteligencia artificial.

Pero no es la primera vez que la obsesión de Trump con el premio impulsa una política crítica que afecta a millones de personas.

El jueves, la venezolana María Corina Machado le entregó su propia medalla Nobel.

La falta de pudor de Trump al aceptarla fue indignante. Pero aún más preocupante fue su apropiación de la junta de Venezuela, lo que significa que tiene más influencia en los sueños de libertad cada vez más lejanos de su gente que su invitada, quien orquestó una victoria democrática reprimida en las elecciones.

Los presidentes anteriores han cometido muchos errores, algunos de ellos arraigados en defectos de personalidad, orgullo excesivo o conveniencia política. Pero es difícil recordar un momento en que la vanidad de un comandante en jefe haya sido un factor tan público e impulsor de la política exterior.

No es de extrañar que haya crecientes dudas sobre el estado de ánimo de Trump, de 79 años, y sobre un segundo mandato en el que su carácter volátil ha convertido a Estados Unidos en la mayor fuente de inestabilidad del mundo.

Algunos europeos han intentado apelar a la moral de Trump o a su sentido de la historia.

El ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, le dijo públicamente el lunes a Trump: “No puedes cruzar esta línea”.

“Es importantísimo que todos los que creemos en el derecho internacional nos manifestemos”, declaró Rasmussen. “Así que, olvídenlo. Vivimos en 2026”.

Hablar con Trump sobre derecho internacional no funcionará. Declaró al Times que no lo necesita. Su ataque a Venezuela y los ataques contra presuntos narcotraficantes en el mar Caribe y el océano Pacífico parecen demostrarlo.

Apelar al presidente sobre la herencia de la OTAN y su efecto multiplicador de fuerza es inútil. Cree que sus miembros se han aprovechado de Estados Unidos desde hace mucho tiempo. Tras décadas de presupuestos de defensa europeos desmantelados, no se equivoca del todo.

De todos modos, la OTAN es una organización muy poco trumpiana.

Su garantía de defensa mutua, Artículo 5, consagra un espíritu de uno para todos y todos para uno. Pero Trump es más de “todos para uno”. Una nueva estrategia de seguridad nacional que enfatiza el dominio del poder estadounidense significa que esto ahora es política exterior MAGA.

En cualquier caso, la administración ve a sus aliados con desprecio.

“Estados Unidos, en este momento, es el país más poderoso del mundo. Somos el país más fuerte del mundo. Los europeos proyectan debilidad”, declaró el domingo el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en el programa “Meet the Press” de la NBC.

¿Podrá Europa demostrar que la administración está equivocada?

Bien podría intentarlo, porque el apaciguamiento y la adulación han fracasado.

Un suntuoso banquete real en el Castillo de Windsor, un desfile de visitas aduladoras de líderes europeos a la Oficina Oval y llamarlo el “papá” de la OTAN no impidieron que Trump amenazara con nuevos aranceles a los aliados de Estados Unidos en la OTAN si no entregaban Groenlandia.

Los miembros europeos de la OTAN mostraron una unidad inusual en su serie de declaraciones, advertencias y llamamientos a que se respete la soberanía de Dinamarca y el derecho de autodeterminación de los groenlandeses.

Pero su sensación de bienestar —y la creciente comprensión de que Trump no descartará la idea, antes impensable, de que un miembro de la OTAN pudiera atacar a otro— no convencerá al presidente.

¿Ha llegado el momento de que Europa tenga su propia versión de fuerza, poder y vigor?

Quizás Europa debería seguir el ejemplo de China, el único país que obligó a Trump a una capitulación seria en su segundo mandato. Beijing ejerció su dominio sobre los minerales de tierras raras, que impulsan la industria tecnológica estadounidense, para obligarlo a suspender su guerra comercial con China.

Europa podría ser un tigre de papel militar. Pero, con EE.UU., representa la mitad de la mayor relación comercial del mundo. Millones de empleos estadounidenses en una economía estadounidense que le causa problemas políticos a Trump podrían depender del comercio europeo.

Un acuerdo comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea, que Trump promocionó como un triunfo, se desmoronará si no cede en Groenlandia.

Según informes, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, solicitó al bloque que activara su “bazuca comercial”, un instrumento anticoerción que podría bloquear parte del acceso de Estados Unidos a los mercados de la UE o imponer controles a las exportaciones.

Todo esto podría llevar a precios más altos para los consumidores, ya de por sí indignados y que han perdido la fe en la supuesta “época dorada” económica de Trump. También podría desplomar los mercados bursátiles, una de las señales positivas que el presidente puede señalar a los votantes.

“Inevitablemente, si Donald Trump persiste, será necesario un enfrentamiento”, escribió el principal periódico francés, Le Monde, en un editorial. “Donald Trump parece respetar solo a quienes le plantan cara. La Unión Europea no carece de armas, siempre que finalmente decida usarlas”.

Un desembocamiento en una guerra comercial a gran escala con aranceles estadounidenses recíprocos podría ser un desastre para ambas partes y podría acabar con la OTAN.

Pero si necesita dañar a Trump, Europa puede no tener otra opción y boicotear el Mundial, incluso si esta decisión llegara a enfurecer más a un electorado loco por el fútbol que ya está furioso con los Gobiernos débiles.

¿Realmente cumplirá Europa su promesa?

Europa aceptó el año pasado un acuerdo unilateral con Trump para desactivar una guerra comercial, sabiendo que no podía darse el lujo de provocar su ira, dada su profunda dependencia de las capacidades de defensa de Estados Unidos y que lo necesita si se quiere llegar a un final justo para la guerra de Ucrania.

Esta vez, la esperanza parece ser que mostrar voluntad de luchar pueda hacer cambiar de opinión a Trump.

El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, advirtió el lunes que la “discusión tranquila” entre aliados era la salida, al tiempo que rechazó las amenazas de Trump a la soberanía de Groenlandia y sus nuevos aranceles a los europeos.

Cualquier ofensiva comercial europea contra Trump sería dura para Gran Bretaña, que después del Brexit depende aún más de Estados Unidos.

Y una guerra comercial estadounidense significaría un dolor real para las economías europeas en un momento en que una OTAN en desmoronamiento probablemente causaría recortes insoportables a los programas sociales para poner a sus reducidas fuerzas armadas en pie de guerra.

Así que persiste la esperanza de que las bravuconadas de Trump sean solo una táctica clásica de negociación. Pero ¿qué tipo de victoria puede Europa lograr para el presidente, dadas sus exigencias extremas?

En “Hamlet” de Shakespeare, el rey Claudio dice que “no puedes hablar con razón al danés y perder la voz”, lo que significa que nunca es una pérdida de tiempo presentarle argumentos sensatos.

Los daneses, y sus amigos europeos, están descubriendo que no se puede hablar con Trump en términos razonables.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.