Kast anuncia su gabinete y designa a dos exabogados de Pinochet para Defensa y Justicia

El presidente electo de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast, presentó este martes a los 25 ministros que le acompañarán a partir del próximo 11 de marzo para “recuperar y reconstruir” el país, entre los que se encuentran dos exabogados del dictador Augusto Pinochet (1973-1990).

En Justicia y Derechos Humanos, Kast designó a Fernando Rabat, académico de la Universidad del Desarrollo y quien integró el equipo que defendió al general en distintas causas, entre ellas el denominado ‘Caso Riggs, el escándalo sobre sus cuentas bancarias secretas en Estados Unidos.

En Defensa, en tanto, asumirá Fernando Barros, socio fundador de uno de los estudios de abogados más grande de Chile y quien colaboró en la defensa de Pinochet cuando fue detenido en Londres, en 1998.

Kast, el primer presidente de extrema derecha que llegará al poder tras el retorno de la democracia, designó un gabinete poco político, integrado por 13 hombres y 11 mujeres, en su gran mayoría sin militancia en partidos y provenientes del sector empresarial o académico.

“Chile necesita decisión, carácter, necesita un gobierno que actúe con prontitud. Por eso, hoy les presento un gabinete para un gobierno de emergencia, un equipo convocado para terminar con la inercia y comenzar a recuperar Chile”, aseguró Kast, de 59 años.

El exdiputado ultracatólico reservó pocos ministerios para miembros de su propio partido, el Republicano, y para las formaciones políticas de la derecha tradicional que le apoyaron en la segunda vuelta de diciembre (UDI, Renovación Nacional y Evópoli), cuando arrasó con el 58 % de los votos.

Entre los pocos cargos que recayeron en los partidos está el de ministro del Interior y jefe de gabinete, que será ocupado por el exdiputado de la UDI Claudio Alvarado.

Además de Interior, había mucha expectación por saber quién ocupará Seguridad y Hacienda, ya que Kast ganó con la promesa de aplicar mano dura contra la delincuencia y la migración irregular y de hacer un megarrecorte fiscal de 6.000 millones de dólares en 18 meses.

En Seguridad, designó a Trinidad Steinert, hasta hoy fiscal de la región fronteriza de Tarapacá, mientras que en Hacienda colocó a Jorge Quiroz, el economista ultraliberal que coordinó las propuestas económicas de Kast durante su campaña y que fue señalado hace años en una causa de colusión de precios en el sector avícola.

Para Relaciones Exteriores, Kast eligió a un hombre que viene de la empresa y no del mundo diplomático: Francisco Pérez Mackenna, gerente general de Quiñenco, una de las firmas de Andrónico Luksic, una de las grandes fortunas de Chile.

También optó por un hombre alto ejecutivo para llevar conjuntamente dos ministerios, Economía y Minería: el dirigente empresarial Daniel Mas.

Otra de las carteras que reservó a los partidos políticos es la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), que se encarga de las relaciones con el Parlamento y donde asumirá el exsenador de RN José García.

El resto de la nómina ministerial la integran la presentadora Mara Sedini (ministra portavoz), la socióloga María Jesús Wulf (Desarrollo Social), el arquitecto Iván Poduje (Vivienda), el economista Tomás Rau (Trabajo y Previsión Social), la economista María Paz Arzola (Educación), la médico May Chomalí (Salud), el exintendente Martín Arrau (Obras Públicas) y la exministra Catalina Parot (Bienes Nacionales).

También estarán la profesora evangélica Judith Marín (Mujer y Equidad de Género), el exministro y exdiputado Jaime Campos (Agricultura), la exministra y exdiputada Ximena Rincón (Energía), el exdirector del Metro Luis de Grange (Transporte y Telecomunicaciones), la exasesora presidencial Francisca Toledo (Medioambiente), la exatleta Natalia Duco (Deporte), el exdiputado Francisco Undurraga (Cultura) y la emprendedora tecnológica Ximena Lincolao (Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación).

