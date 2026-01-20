Los dramáticos e inusuales momentos del primer año de Trump 2.0 en la Oficina Oval

Por Kit Maher

Desde una explosiva reunión con el líder de una Ucrania devastada por la guerra hasta un encuentro inesperadamente amistoso con un alcalde electo socialista democrático, la Oficina Oval ha sido sede de algunos de los momentos más dramáticos del primer año de regreso al cargo del presidente de EE.UU., Donald Trump.

El presidente suele reunir a la prensa en este espacio histórico para firmar proyectos de ley y decretos o para celebrar reuniones con líderes mundiales, respondiendo a las preguntas de los periodistas sobre diversos temas y, a menudo, combinando debates serios sobre política exterior con asuntos no relacionados. La semana pasada, por ejemplo, pareció moderar sus amenazas de atacar a Irán mientras una botella de leche entera —parte de un anuncio programado sobre la política de almuerzos escolares— reposaba frente a él en el escritorio Resolute.

A continuación se presentan solo algunos momentos notables ocurridos dentro de la Oficina Oval durante el año pasado.

Mucho antes de su ruptura pública (y reconciliación), a Elon Musk se le conocía como el “primer amigo” de Trump. Y ese afecto quedó patente en febrero, cuando Musk y su hijo pequeño X Æ A-12, de 5 años, se unieron a Trump en la Oficina Oval .

“¡Qué suerte encontrarte por aquí!”, dijo Musk, con una gorra negra de MAGA, mientras se preparaban las cámaras. “¿Vienes a menudo?”

Trump es bastante famoso por sus momentos incómodos con los niños (este es el tipo que le dijo a un niño de 7 años que la creencia en Santa Claus era “marginal” ) y la interacción con el hijo de Musk no decepcionó.

El niño, con un diminuto abrigo color camello, empezó a hacer ruidos a la prensa. Trump se giró hacia él. “X, ¿estás bien? Este es X, y es un tipo genial. Tiene un coeficiente intelectual alto. Es una persona con un coeficiente intelectual alto”, dijo Trump.

Y en quizás el momento más extraño, Musk tenía a su hijo sobre sus hombros mientras un periodista lo interrogaba sobre la afirmación engañosa de que Estados Unidos estaba enviando condones por valor de US$ 50 millones a Gaza.

Los tensos encuentros de Trump con líderes mundiales son infames. Pero no siempre fueron hostiles cuando sus homólogos extranjeros visitaron la Oficina Oval. Cuando el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, visitó la Casa Blanca en febrero, trajo un regalo que claramente conmovió a Trump

“Es un placer traer de parte de su majestad el rey; él envía sus mejores deseos y saludos, por supuesto”, dijo Starmer, entregando a Trump una carta invitando al presidente estadounidense a Buckingham Place para una histórica segunda visita de Estado.

Trump leyó la carta en silencio durante varios segundos antes de decir: “Bueno, eso es muy bonito. Debo asegurarme de que su firma esté ahí, porque si no, no tiene tanto significado; es una firma muy importante”.

La situación no fue tan agradable cuando Trump, quien prometió poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania desde su regreso a la Casa Blanca, recibió al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, poco más de un mes después de regresar a la Casa Blanca. Después de que el vicepresidente de EE.UU., J. D. Vance abogara por la diplomacia, Zelensky pareció contraatacar ligeramente, señalando el historial de Vladimir Putin de romper acuerdos de alto el fuego y sugiriendo que no se podía confiar en su palabra.

“¿De qué tipo de diplomacia estás hablando, J. D. ?”, preguntó Zelensky.

Entonces Trump intervino y las cosas pronto se descontrolaron .

“Ahora mismo no tienes las cartas”, dijo el presidente estadounidense. “Con nosotros, empiezas a tenerlas”.

Trump también dijo que Zelensky estaba “jugando con la tercera guerra mundial”.

El momento marcó un punto bajo en la relación entre Trump y Zelensky. Vance atacó a Zelensky por una aparente falta de gratitud: “¿Has dicho gracias alguna vez?”, preguntó Vance. “¿En toda esta reunión has dicho gracias alguna vez?”. Y aunque las cosas han mejorado desde entonces (una visita a finales de año le fue mucho mejor a Zelensky), Trump aún parece desconfiar de su homólogo ucraniano.

No todos los que acompañaron a Trump en la Oficina Oval estaban encantados de estar allí. La gobernadora demócrata de Michigan, Gretchen Whitmer, recibió elogios de Trump cuando la invitó inesperadamente a entrar, y una foto de ella con una carpeta sobre la cara se hizo viral.

Un portavoz de Whitmer declaró a CNN que “la gobernadora se sorprendió de que la llevaran a la Oficina Oval durante la conferencia de prensa del presidente Trump sin que se le informara del tema. Su presencia no implica un respaldo a las medidas tomadas ni a las declaraciones realizadas en dicho evento”. Ese día, Whitmer se encontraba en la Casa Blanca para una reunión privada con Trump para tratar temas relacionados con Michigan, incluido el impacto de los aranceles en la industria automotriz.

En otras administraciones, una reunión en la Casa Blanca con el primer ministro de Canadá podría no haber causado revuelo: solo dos aliados y vecinos que compartían prioridades. Pero cuando Mark Carney llegó a la Oficina Oval en mayo, le preguntaron a Trump sobre sus comentarios acerca de que Canadá se convirtiera en el estado número 51 de Estados Unidos. Y no se retractó, calificando la frontera de “línea trazada artificialmente”.

Carney se mantuvo firme y mantuvo un tono ligero: “Bueno, si me lo permiten, como saben por el sector inmobiliario, hay lugares que nunca están a la venta. Ahora mismo estamos en uno”, respondió. Y aunque la situación nunca se complicó como con Zelensky, Trump dejó claro que no se retractaría de la idea de convertir Canadá en un estado de EE.UU.

“Nunca digas nunca”, afirmó el presidente estadounidense.

Cuando el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, visitó la Oficina Oval, Trump llegó preparado.

Tras pedirle a su personal que apagara las luces, el presidente estadounidense reprodujo un video de casi cinco minutos en el que se denunciaba un genocidio blanco en el país de Ramaphosa en una pantalla de televisión situada en la parte trasera de la sala.

“Apaguen las luces y pongan esto”, dijo Trump.

Ramaphosa pareció desconcertado y refutó las acusaciones. Una verificación de hechos de CNN reveló que las afirmaciones de Trump eran falsas .

A menudo, la Casa Blanca incluye un evento como “Cerrado a la prensa” en sus instrucciones diarias a los periodistas sobre lo que podrían ver, solo para abrirlo momentos antes. Sin embargo, la reunión bilateral con el presidente de Siria, Ahmed Al-Sharaa, en la Casa Blanca, una primicia histórica, se mantuvo a puerta cerrada.

Puede que este no fuera un espectáculo para las cámaras como otros momentos, pero aun así fue notable. El exmiembro de al Qaeda era buscado previamente por US$ 10 millones, una recompensa que Estados Unidos retiró en 2024. También dirigió el grupo terrorista Hayat Tahrir al-Sham, anteriormente designado por Estados Unidos, antes de convertirse finalmente en el nuevo presidente. (El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció que la designación del grupo fue retirada en julio).

Noviembre marcó la primera visita del príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, a la Casa Blanca desde el asesinato del periodista de The Washington Post, Jamal Khashoggi, en 2018.

Cuando una periodista le preguntó al príncipe bin Salman y a Trump sobre la conclusión de la CIA de que el príncipe orquestó la muerte de Khashoggi, Trump intervino para defenderlo y calificó a Khashoggi de “extremadamente controvertido”.

“A mucha gente no le gustaba ese caballero del que hablas, te guste o no, las cosas pasan”, dijo Trump. “Pero él no sabía nada al respecto, y podemos dejarlo ahí. No tienes que avergonzar a nuestro invitado con una pregunta así”.

El momento encapsuló la completa reintegración del príncipe bin Salman a la diplomacia tras la muerte de Khashoggi. Pero incluso antes de eso, el príncipe heredero había sido recibido con todo el lujo de una visita de Estado, la más alta forma de recepción diplomática estadounidense.

No importa que Trump lo hubiera ridiculizado previamente llamándolo comunista. Cuando Zohran Mamdani visitó la Casa Blanca tras ganar las elecciones a la alcaldía de Nueva York de 2025, Trump y él se mostraron muy amigos .

“Coincidimos en mucho más de lo que pensaba”, dijo Trump sobre el joven alcalde electo, al que con frecuencia había intentado tachar de comunista. “Quiero que haga un gran trabajo y le ayudaremos a hacerlo”.

En el que podría ser el momento más espectacular, Mamdani fue posteriormente presionado para que respondiera si creía que Trump era un “fascista”, amenazando con arruinar la buena onda. Pero Trump intervino rápidamente, desmintiendo lo que podría haber sido una pregunta difícil.

“Está bien; puede decir que sí sin más. Es más fácil, más fácil que explicarlo”, bromeó Trump.

Este mes, fuera del alcance de las cámaras de televisión en vivo, la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, entregó a Trump su Premio Nobel de la Paz dentro de la Oficina Oval. En una foto publicada por la Casa Blanca posteriormente, un Trump sonriente sostiene el premio enmarcado, mientras Machado está de pie junto a él

Trump ha buscado durante mucho tiempo el prestigioso galardón internacional, y aunque ahora la medalla está en su poder, la Fundación Nobel dijo en un comunicado que “el premio sigue inseparablemente vinculado a la persona u organización designada como laureada por el Comité Noruego del Nobel”.

