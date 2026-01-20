Una peligrosa tormenta invernal azotará a EE.UU. Es probable que libere hielo y nieve desde las Llanuras hasta la costa este

Por Chris Dolce, CNN

Una gran tormenta invernal, la más extrema de la temporada hasta la fecha, azotará la mitad oriental de Estados Unidos con hielo y fuertes nevadas a finales de esta semana. Todo ello se verá alimentado por una brutal ráfaga de aire ártico que traerá consigo el aire más frío de la temporada hasta la fecha.

“Una tormenta invernal de amplio alcance producirá grandes franjas de fuertes nevadas, aguanieve y lluvia helada peligrosa desde las Montañas Rocosas y las Llanuras del sur y el centro-sur a partir del viernes y se desplazará hacia la costa este hasta el domingo”, advirtió el Centro de Predicciones Meteorológicas este martes por la mañana.

La tormenta comenzará a intensificarse en las Llanuras el viernes. El caso invernal de nieve, aguanieve y lluvia helada podría extenderse más de 1.600 kilómetros desde Oklahoma y el norte de Texas hasta Carolina del Norte y Virginia, para el sábado por la noche.

Se prevén importantes interrupciones de tráfico en carreteras y aeropuertos en una zona extensa, desde las Llanuras del sur y el centro hasta la costa este. Lo más preocupante es la lluvia helada, que podría causar acumulaciones de hielo perjudiciales y hasta imposibilitar los viajes en el peor de los casos.

Incluso una capa de hielo de entre 0,5 y 1,25 cm de espesor es suficiente para derribar árboles y cables eléctricos. Según el pronóstico actual, algunas zonas del sur, desde el norte y el este de Texas hasta el valle bajo del Mississippi, el norte de Georgia y partes de las Carolinas, presentan el mayor riesgo de formación de hielo. El transporte podría verse paralizado en las principales ciudades, incluso con cantidades menores de hielo.

Al norte de la zona de hielo de la tormenta, las cantidades de nieve probablemente superarán los 15 centímetros en un área que podría extenderse desde Oklahoma hasta el Atlántico medio.

Es probable que nieve y algo de hielo se desprendan desde el norte de Texas, Oklahoma y Kansas hasta el valle bajo del Mississippi, el viernes y la noche del viernes. Desde allí, la extensa nevada, aguanieve y lluvia helada afectará gran parte del sur, los valles del centro del Mississippi y Ohio, y la región del Atlántico medio, este fin de semana.

La nieve podría durar hasta el lunes en algunas partes de la costa este, según cuánto tiempo tarde la tormenta en salir finalmente al mar.

Sin embargo, la trayectoria de esta tormenta y su interacción con la ráfaga de aire frío aún son algo inciertas, lo que influirá significativamente en las cantidades totales de nieve y hielo en cualquier lugar. Estos detalles se aclararán mejor en los próximos días.

Una cosa es segura: se avecina un frío extremo para millones de personas, y la nieve y el hielo que se acumulen no se derretirán rápidamente. Esto significa que los efectos podrían prolongarse hasta principios de la próxima semana en las zonas con cantidades significativas de nieve y hielo.

La invasión ártica que alimentará esta tormenta invernal llegará al Medio Oeste y las Llanuras entre el jueves y el viernes, y luego se extenderá al sur y al este este fin de semana. Decenas de localidades podrían alcanzar sus temperaturas mínimas registradas, especialmente el sábado.

Las temperaturas estarán alrededor de 16 ºC por debajo del promedio para el viernes en partes de las Dakotas, Minnesota, Iowa, Wisconsin y el norte de Illinois. Esto es significativo, ya que entre mediados y finales de enero es cuando las temperaturas promedio ya están en su nivel más bajo en muchas localidades al este de las Montañas Rocosas.

Es probable que los termómetros en Minneapolis-Saint Paul se mantengan por debajo de -17 centígrados durante todo el viernes, y las mínimas, tanto esa mañana como el sábado, podrían alcanzar los -29 ºC. Chicago podría registrar al menos dos mañanas consecutivas con temperaturas mínimas bajo cero.

También se esperan vientos helados peligrosamente fríos. En la parte alta del Medio Oeste, los vientos helados caerán a entre -34 y -45 grados centífgrados. La congelación en la piel expuesta puede ocurrir en tan solo 10 minutos con vientos helados tan fríos.

Lo peor del frío llegará a partes del sur y se extenderá al noreste el sábado, que generará temperaturas entre 8 y 16 grados más bajas que el promedio. Las temperaturas máximas en Boston y Nueva York podrían no superar los -10 centígrados, y es probable que Dallas-Fort Worth se mantenga por debajo del punto de congelación.

Todo este aire ártico en expansión es conocido por alimentar grandes tormentas invernales, incluso en las zonas más al sur, y esta no parece ser diferente.

