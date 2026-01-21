Ecuador anuncia una “tasa de seguridad” del 30 % a importaciones de Colombia por falta de cooperación contra el narco

Por Uriel Blanco, CNN en Español

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, dijo este miércoles que su país impondrá una “tasa de seguridad” del 30 % a las importaciones que vienen de Colombia a partir del 1 de febrero.

Noboa aseguró que las fuerzas armadas de Ecuador “siguen enfrentando a grupos criminales atados al narcotráfico en la frontera sin cooperación alguna” por parte de Colombia.

“Ante la falta de reciprocidad y acciones firmes” en materia de seguridad y “un déficit comercial que supera los US$ 1.000 millones anuales” con Colombia, añadió el mandatario ecuatoriano, esa tasa de seguridad se aplicará el próximo domingo.

“Esta medida se mantendrá hasta que exista un compromiso real para enfrentar juntos el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera, con la misma seriedad y decisión que hoy el Ecuador asume”, escribió Noboa en un mensaje en X.

CNN consultó al Gobierno de Ecuador para conocer más detalles de la medida y está en espera de respuesta. CNN también consultó al Gobierno de Colombia para saber si tiene algún posicionamiento sobre la tasa de seguridad anunciada por Noboa y espera respuesta.

Poco después del anuncio de la tasa de seguridad, el Ministerio de Defensa de Colombia informó este miércoles de una “acción conjunta” entre las fuerzas de seguridad de ambos países, lo que parecía contradecir la falta de “compromiso real” que declaró Noboa.

“La cooperación entre Colombia y Ecuador permite resultados concretos contra el narcotráfico transnacional. En una acción conjunta entre la Armada de Colombia y el Ejército de Ecuador, se logró la incautación de 2,24 toneladas de marihuana en la zona fronteriza, afectando de manera directa las economías criminales que operan en la región amazónica”, indicó el Ministerio de Defensa colombiano en X.

“Colombia reafirma su compromiso con la cooperación bilateral en materia de seguridad, el intercambio de información y la acción coordinada en zonas de frontera, como herramientas fundamentales para enfrentar el narcotráfico transnacional, proteger a las comunidades y preservar la estabilidad y la seguridad regional”, añadió.

Previo a esta incautación, el pasado 6 de enero el Ejército de Ecuador decomisó más de 2 toneladas de “sustancias catalogadas sujetas a fiscalización” en la provincia ecuatoriana de Sucumbíos, que limita con los departamentos colombianos de Nariño y Putumayo.

La tasa de 30% a las importaciones desde Colombia llega después de que el Ministerio del Interior de Ecuador informara que en 2025 se registró un aumento de 30 % en los homicidios en el país respecto al año anterior.

Asimismo, la tasa de seguridad se da un día después de que Noboa afirmara en la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos que Ecuador está librando una “guerra total contra el mal y el narcoterrorismo”.

Con información de las agencias Reuters y EFE.