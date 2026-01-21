El médico forense dictamina que la muerte de un detenido cubano de ICE en una instalación de Texas fue un homicidio

Por Elizabeth Wolfe y Danya Gainor, CNN

A principios de este mes, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) informó que un migrante cubano falleció en una instalación de detención en Texas tras experimentar “angustia médica”, sin ofrecer detalles sobre lo ocurrido en sus últimos momentos.

Ahora, un médico forense determinó que la muerte de Geraldo Lunas Campos fue un homicidio, reportó la agencia Associated Press este miércoles, lo que probablemente aumente el escrutinio sobre la instalación después de que tres de sus detenidos hayan muerto en las últimas semanas.

El cuerpo del hombre de 55 años presentaba signos de forcejeo, y el informe de la autopsia señaló abrasiones en el pecho y las rodillas, así como hemorragias en el cuello, según AP. Murió por asfixia causada por compresión del cuello y el torso, de acuerdo con el informe.

Lunas Campos falleció en la instalación Camp East Montana, en El Paso, la noche del 3 de enero, según un comunicado de ICE. El Departamento de Seguridad Nacional indicó a CNN en un comunicado que Lunas Campos “se resistió violentamente al personal” que intentó intervenir mientras él intentaba suicidarse.

Sin embargo, un testigo dijo a AP la semana pasada que Lunas Campos estaba esposado durante el incidente, mientras al menos cinco guardias lo sujetaban. El testigo afirmó que un guardia le puso un brazo alrededor del cuello y lo apretó hasta que perdió el conocimiento.

El informe de la autopsia indica que testigos vieron a Lunas Campos “dejar de responder mientras era físicamente restringido por las fuerzas del orden”, pero no ofrece más detalles, según AP. No obstante, menciona evidencia de lesiones en el cuello, la cabeza y el torso asociadas con la restricción física.

El dictamen de homicidio no implica intención de matar, sino que la muerte fue causada por otra persona, explicó Lee Ann Grossberg, patóloga forense independiente que revisó la autopsia, a The Washington Post.

CNN contactó a la Oficina del Médico Forense del Condado de El Paso para obtener información sobre la autopsia.

ICE inicialmente proporcionó una versión menos detallada de lo ocurrido antes de la muerte del hombre.

Ese día, Lunas Campos fue colocado en una unidad de segregación después de que “se mostró disruptivo mientras esperaba su medicamento y se negó a regresar a su dormitorio asignado”, indicó ICE en un comunicado del 9 de enero. Más tarde, el personal “lo observó en estado de angustia”, señaló la agencia. Se llamó al personal médico y a los servicios de emergencia, pero fue declarado muerto poco después de las 10 p.m., hora local.

En un comunicado emitido este miércoles, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional dijo que el hombre intentaba suicidarse y “el personal de seguridad intervino de inmediato para salvarle la vida”.

“Campos se resistió violentamente al personal de seguridad y continuó intentando quitarse la vida. Durante la lucha, Campos dejó de respirar y perdió el conocimiento”, dijo el portavoz.

Lunas Campos estaba bajo custodia federal desde julio, cuando fue arrestado en Rochester, Nueva York, como parte de una operación migratoria, de acuerdo con ICE. Fue trasladado a la instalación de El Paso en septiembre.

Tras llegar a Estados Unidos en 1996, Lunas Campos acumuló años de cargos y condenas penales, algunos de ellos delitos graves, de acuerdo con ICE. La agencia citó 10 condenas entre 1998 y 2009, incluyendo venta de una sustancia controlada, robo a mano armada y contacto sexual con un menor de 11 años. Aunque un juez ordenó su expulsión de Estados Unidos en 2005, Lunas Campos no fue deportado porque el Gobierno no pudo obtener los documentos de viaje, según ICE.

En su comunicado sobre la muerte, ICE afirmó que está “comprometido a garantizar que todas las personas bajo custodia residan en entornos seguros, protegidos y humanos”. Agregó que “se proporciona atención médica integral desde el momento en que las personas llegan y durante toda su estancia”.

Lunas Campos es uno de al menos tres detenidos de Camp East Montana que han muerto bajo custodia de ICE en las últimas semanas, incluido uno que falleció mientras recibía tratamiento en un hospital cercano.

Francisco Gaspar-Andres, un guatemalteco que, según ICE, ingresó a Estados Unidos sin autorización, recibió atención médica en varias ocasiones tras su detención el 1 de septiembre por problemas como abstinencia de alcohol, reflujo ácido, síntomas gripales e hipertensión, de acuerdo con un comunicado de ICE del mes pasado.

Gaspar-Andres, de 48 años, fue ingresado en un hospital de El Paso por niveles bajos de sodio en noviembre, y su salud continuó deteriorándose antes de fallecer el 3 de diciembre, según el comunicado. La causa de su muerte aún no se ha determinado, pero “el personal médico la atribuyó a insuficiencia hepática y renal de origen natural”, indicó ICE.

El otro detenido, Victor Manuel Díaz, fue hallado inconsciente y sin responder en su habitación en Camp East Montana el 14 de enero por personal de seguridad contratado, que inició maniobras de reanimación, según ICE. Poco después, el personal de emergencias determinó que Díaz había fallecido.

“(Díaz) murió de un presunto suicidio; sin embargo, la causa oficial de su muerte sigue bajo investigación”, dijo ICE el 18 de enero.

Díaz, un nicaragüense de 36 años, fue detenido en Minneapolis a principios de este mes por una infracción migratoria, según ICE. No está claro cuándo fue trasladado a Camp East Montana.

La representante federal Veronica Escobar, demócrata de Texas, citó la muerte de Gaspar-Andres como una de varias preocupaciones sobre la higiene y la seguridad en la instalación. En una carta enviada el mes pasado a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y al director interino de ICE, Todd Lyons, calificó las condiciones en el centro como “peligrosas e inhumanas”.

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) de Texas, que ha pedido el cierre del centro, afirmó que la muerte de Lunas Campos es parte de un “patrón más amplio de violencia y abuso sin control por parte de ICE contra miembros de nuestras comunidades a costa del contribuyente”.

La vicesecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, dijo en septiembre que “cualquier afirmación de que existen condiciones ‘inhumanas’ en los centros de detención de ICE es categóricamente falsa.

“A todas las personas detenidas se les proporciona alimentación adecuada, atención médica y oportunidades para comunicarse con abogados y familiares. Es una práctica de larga data ofrecer atención médica integral desde el momento en que una persona ingresa bajo custodia de ICE”, dijo McLaughlin, y agregó que considera que la instalación brinda “la mejor atención médica que muchas personas han recibido en toda su vida”.

Camp East Montana, una instalación de carpas en Fort Bliss, se espera que se convierta en la mayor instalación de detención de Estados Unidos, según AP. El medio informó en agosto que la instalación, con un costo de US$ 1.200 millones, será operada por un contratista privado.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.