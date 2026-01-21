En la mira de la Fiscalía, Jerí declara ante una comisión del Congreso por reuniones con dos empresarios chinos

Por Uriel Blanco, CNN en Español

El presidente de Perú, José Jerí, declarará este miércoles ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso del país por hechos relacionados con dos empresarios chinos.

Jerí, quien termina su mandato de transición en poco más de cinco meses (el 28 de julio de 2026), se presentará ante esa comisión para “brindar sus declaraciones y formular las aclaraciones vinculadas” a las visitas de dichos empresarios, indicó el Congreso en su agenda oficial.

El mandatario tuvo una “reunión no registrada oficialmente” el pasado 26 de diciembre con uno de los empresarios chinos, mientras que, días después, Jerí visitó el negocio de ese empresario, según el informe del Congreso.

Estos hechos ya dieron pie a que la Fiscalía de Perú inicie una investigación sobre el presidente Jerí, quien recientemente se disculpó.

Jerí también hará aclaraciones ante informes de que recibió visitas de un segundo empresario chino en la sede del Palacio de Gobierno, indicó el Congreso.

El presidente de Perú aseguró que no va a renunciar y dijo que se pretende “afectar el proceso electoral”.

“Uno renunciaría si tuviera algo que ocultar. Yo no le he mentido al país, no he hecho nada ilícito”, declaró Jerí en una entrevista ofrecida el martes al Canal N de televisión. “Más bien, se está aprovechando la situación para atacar a la investidura presidencial y afectar el proceso electoral”.

El país celebrará elecciones generales el próximo 12 de abril, cuando los peruanos elegirán al próximo presidente de Perú.

Con estas elecciones cercanas, la figura presidencial en Perú nuevamente se ve envuelta en la tensión.

Jerí es el séptimo presidente en los últimos siete años. Tras la destitución de la entonces presidenta Dina Boluarte en octubre del año pasado, Jerí llegó al poder gracias a su cargo de presidente del Congreso peruano, y lo hizo a pesar de denuncias y cuestionamientos en su contra, acusaciones que ha negado.

Apenas unos días después de asumir el cargo de presidente, peruanos salieron a las calles para protestar contra Jerí. Estas manifestaciones se tornaron violentas tras el choque con la policía e incluso se registró la muerte de un manifestante por disparo de arma de fuego.

Desde entonces, Jerí adoptó una imagen de liderazgo, control y mano dura en temas de seguridad al estilo Bukele.

Ahora, en el Congreso que una vez presidió, Jerí se prepara para dar declaraciones que buscan distender la situación.

Con información de Jimena De La Quintana, Andy Ortiz y Claudia Rebaza, de CNN, y de la agencia EFE.