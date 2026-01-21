La extraña figura de una mano en una cueva de Indonesia podría ser el arte rupestre más antiguo del mundo

Por Katie Hunt

Un nuevo estudio científico ha revelado que el contorno de una mano plasmado en pigmento rojo en una cueva de Indonesia podría ser el arte rupestre más antiguo del mundo. Con una antigüedad de al menos 67.800 años, este descubrimiento desafía los registros actuales sobre el origen de la expresión artística de la humanidad.

Las paredes de las cuevas en la isla de Sulawesi, Indonesia, resguardan un tesoro arqueológico: un esténcil de mano y diversas pinturas rupestres que vinculan a los humanos primitivos con el continente perdido de Sahul. Según las investigaciones, estas poblaciones se extendieron por esta masa terrestre que antiguamente unía a Indonesia con Australia y Papúa Nueva Guinea, dejando un rastro artístico que sobrevive hasta hoy.

“Están hechas con ocre. Ponen su mano allí, y luego rociaron pigmento. No podemos decir qué técnica usaron. Podrían haber puesto el pigmento en su boca y rociarlo. Podrían haber usado algún tipo de instrumento”, dijo Maxime Aubert, arqueólogo y geoquímico de la Universidad Griffith en Australia. Aubert, quien fue el autor principal de un estudio sobre los hallazgos que se publicó el miércoles en la revista Nature, describió el descubrimiento como “emocionante y humilde”.

La edad mínima del esténcil de mano, que fue modificado en algún momento para crear dedos estrechados distintivos, es mayor que docenas de otros ejemplos de arte prehistórico encontrados preservados en las intrigantes cuevas de piedra caliza de la región. Otro ejemplo es una escena que involucra figuras mitad humanas y mitad animales cazando un cerdo verrugoso, la evidencia más antigua de narración en la historia del arte.

“Lo que estamos viendo en Indonesia probablemente no es una serie de sorpresas aisladas, sino la revelación gradual de una tradición cultural mucho más profunda y antigua que simplemente ha sido invisible para nosotros hasta hace poco”, dijo Aubert.

El nuevo estudio examinó 44 sitios en el sureste de Sulawesi y dató con precisión 11 motivos de arte rupestre, incluyendo siete esténciles de mano. El equipo encontró el esténcil de mano más antiguo en la cueva Metanduno en la isla Muna. La cueva también presenta imágenes mucho más frescas de caballos, ciervos y cerdos que se pintaron quizás hace 3.500 a 4.000 años, según el estudio. Estas pinturas han atraído desde hace mucho tiempo a turistas.

Datar el arte rupestre es complicado y el equipo utilizó una técnica que analizó rastros químicos en costras minerales que se forman encima de las pinturas, a veces llamadas “palomitas de maíz” de cueva, para proporcionar una edad mínima para el arte.

El arte rupestre de Sulawesi también es más antiguo que el famoso arte de las cuevas europeas, como Lascaux en Francia, y un esténcil de mano que se sospecha fue hecho por neandertales en una cueva española.

Las personas prehistóricas que hicieron los esténciles de mano probablemente eran miembros tempranos de nuestra propia especie, Homo sapiens, que vivieron en el sudeste asiático durante la edad de hielo. En ese momento, los niveles del mar eran mucho más bajos y la región se veía muy diferente, señaló el estudio.

Aubert dijo que después de que los humanos hicieron los esténciles de mano, estrecharon los dedos, haciéndolos parecer garras. Consideró las huellas negativas de manos como ejemplos de arte que revelan comportamiento complejo, aunque los esténciles no sean artísticos o narrativos como la fascinante escena de la caza del cerdo verrugoso.

Por ejemplo, dijo que las manos estaban marcando lugares que eran importantes para los artistas. “Esto no fue una actividad casual. Requirió planificación, conocimiento compartido y significado cultural”.

Los esténciles de mano eran materialmente diferentes de una laja de piedra de 73.000 años descubierta en una cueva sudafricana que presentaba líneas, que algunos habían considerado el dibujo más antiguo conocido. Aubert señaló que las líneas eran abstractas y podrían no haber sido una imagen intencional.

Paul Pettitt, profesor de arqueología paleolítica que estudia el arte prehistórico en la Universidad de Durham en el Reino Unido, dijo que la fecha dada a la plantilla de mano era una edad mínima. Podría ser mucho más antigua, dijo, y no debe asumirse que la plantilla fue hecha por Homo sapiens. Otras especies humanas, como los poco comprendidos denisovanos, probablemente vivieron en la región, explicó Pettitt, quien no participó en el estudio.

“Ciertamente, no está claro si las plantillas de manos de dedos estrechos y puntiagudos fueron modificadas deliberadamente o simplemente el resultado de mover el dedo, pero llamar a esto, complejo es más bien sobreinterpretar la plantilla de mano”, dijo por correo electrónico.

“Antes de escribir grandes relatos sobre la complejidad y el éxito del Homo sapiens realmente deberíamos considerar otras explicaciones, potencialmente más interesantes, de este fascinante fenómeno”.

La presencia de arte rupestre extremadamente antiguo en Sulawesi también está ayudando a los arqueólogos a responder preguntas muy debatidas sobre cómo y cuándo los primeros humanos llegaron a una tierra perdida conocida como Sahul. Esa tierra una vez conectó Australia con la isla de Nueva Guinea, que hoy está dividida entre Papúa Nueva Guinea y Papúa Indonesia.

Algunos expertos creen que los humanos llegaron a Sahul hace unos 50.000 años, pero otros proponen que llegaron hace al menos 65.000 años. También se debate la ruta que probablemente tomaron. La antigüedad del arte rupestre de Sulawesi sugiere que los ancestros de los primeros australianos estaban potencialmente en Sahul siguiendo la línea de tiempo más temprana, y que estos primeros humanos tomaron una ruta hacia el norte a través de Sulawesi, que seguía siendo una isla en ese momento.

Tal viaje habría sido peligroso, involucrando los primeros cruces marítimos planificados y de larga distancia emprendidos por nuestra especie, dijo el estudio. Es probable que la ruta incluyera cruzar desde Borneo (entonces parte de una masa de tierra conocida como Sunda) hacia Sulawesi y otras islas que forman una región que los científicos llaman Wallacea, antes de llegar a Sahul.

Martin Richards, profesor de investigación en arqueogenética en la Universidad de Huddersfield en el Reino Unido, quien utiliza ADN antiguo y evidencia genética de personas vivas para entender cómo y cuándo los humanos llegaron por primera vez a Australia, dijo que el nuevo estudio era “extremadamente interesante”.

“Proporciona la primera evidencia clara de (por implicación, a partir de la sofisticación del arte rupestre) la presencia de Homo sapiens modernos en Wallacea hace unos 70.000 años”, dijo Richards, quien no participó en el nuevo estudio, en un correo electrónico.

“Una llegada a Sahul alrededor de hace 60.000 años y una presencia en Sulawesi en los 10.000 años anteriores tendría mucho sentido y respalda el modelo de ‘ruta norte’ para el primer asentamiento de Sahul”, afirmó.

Otros expertos sugieren que la gente pudo haber usado una ruta sur, moviéndose a través de Java, Bali y las Islas Menores de la Sonda antes de cruzar hacia el noroeste de Australia.

Hasta ahora, ha habido poca evidencia arqueológica a lo largo de cualquier ruta para apoyar claramente un camino sobre el otro, dijo Aubert.

“Durante la Edad de Hielo, los niveles del mar eran más bajos, pero la gente aún tenía que viajar en bote entre las islas, y Sulawesi probablemente era un punto clave de parada”, dijo.

“La cantidad y antigüedad del arte rupestre encontrado aquí sugieren que este no era un lugar marginal, sino un centro cultural donde los primeros humanos vivieron, viajaron y expresaron ideas a través del arte durante decenas de miles de años”.

