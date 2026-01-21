La gran carrera por el Ártico: por qué Rusia, China y Estados Unidos tienen a la región en la mira

Por Ivana Kottasová, CNN

El debate en torno al Ártico se está volviendo más candente que nunca, ya que el presidente Donald Trump sigue insistiendo en que Groenlandia se convierta en parte de Estados Unidos.

Pero si bien las exigencias de Trump de que Estados Unidos se apodere de un territorio perteneciente a uno de sus aliados más cercanos y confiables han desconcertado al mundo, la carrera por el Ártico lleva décadas en marcha.

Y desde hace mucho tiempo Rusia va ganando.

No hay duda de que Moscú ha tenido una presencia dominante en la región del Ártico.

Controla aproximadamente la mitad de la zona económica exclusiva terrestre y marítima al norte del Círculo Polar Ártico. Dos tercios de los habitantes de la región ártica viven en Rusia.

Y aunque el Ártico representa sólo una pequeña fracción de la economía global –alrededor del 0,4%, según el Consejo Ártico, el foro que representa a los estados árticos–, Rusia controla dos tercios del PIB de la región.

Rusia ha estado ampliando su presencia militar en el Ártico durante décadas, invirtiendo en instalaciones nuevas y existentes en la región.

Hay 66 sitios militares y cientos de instalaciones y puestos de avanzada más de defensa dentro de la región más amplia del Ártico, según la Fundación Simons, una organización canadiense sin fines de lucro que monitorea la seguridad del Ártico y el desarme nuclear.

Según datos públicos y la investigación de la Fundación Simons, 30 están en Rusia y 36 en países de la OTAN con territorio ártico: 15 en Noruega (incluida una base británica), ocho en Estados Unidos, nueve en Canadá, tres en Groenlandia y uno en Islandia.

Y aunque no todas las bases son iguales (los expertos dicen que Rusia actualmente no puede igualar las capacidades militares de la OTAN), la escala de la presencia militar rusa y el ritmo al que Moscú la ha expandido en los últimos años es una preocupación importante.

El Royal United Services Institute (RUSI), un centro de estudios de defensa con sede en el Reino Unido, afirmó que Rusia ha invertido en los últimos años una cantidad considerable de dinero y esfuerzo en la modernización de su flota de submarinos de propulsión nuclear, que constituye la columna vertebral de su poder militar en el Ártico.

Mientras continúa librando su guerra en Ucrania, Moscú también ha mejorado sus capacidades de radar, drones y misiles.

El panorama no siempre fue tan peligroso. Durante años tras el fin de la Guerra Fría, el Ártico fue una de las zonas donde parecía que Rusia y los países occidentales podían realmente hacer negocios juntos.

El Consejo Ártico, fundado en 1996, intentó acercar a Rusia a los otros siete países árticos y permitir una cooperación más estrecha en cuestiones como la biodiversidad, el clima y la protección de los derechos de los pueblos indígenas.

Durante un tiempo, incluso hubo un intento de trabajar juntos en materia de seguridad, y Rusia asistió a dos reuniones de alto nivel del Foro de Jefes de Defensa del Ártico antes de ser expulsada por su anexión ilegal de Crimea en 2014.

Desde entonces, la mayoría de las formas de cooperación se han suspendido y las relaciones entre Occidente y Moscú alcanzaron un nuevo mínimo posterior a la Guerra Fría después de que Rusia lanzó su invasión a gran escala de Ucrania en 2022.

La adhesión de Finlandia y Suecia a la OTAN en 2023 y 2024 ha dividido efectivamente la región del Ártico en dos mitades aproximadamente iguales: una controlada por Rusia y otra por la OTAN.

Trump ha reiterado que Estados Unidos “necesita” Groenlandia por razones de seguridad nacional, señalando las ambiciones de Rusia y China en el Ártico. Ha argumentado que Dinamarca, que tiene soberanía sobre la isla más grande del mundo, no es lo suficientemente fuerte para defenderla de las amenazas que representan ambos países.

Si bien no es un país ártico, China no ha ocultado su interés en la región. El país se declaró un “estado casi ártico” en 2018 y esbozó una iniciativa de “ruta de la seda polar” para el transporte marítimo ártico.

En 2024, China y Rusia lanzaron una patrulla conjunta en el Ártico, parte de una colaboración más amplia entre ambos.

Pero la seguridad no es la única razón del creciente interés en el Ártico. La región se está transformando más rápido que cualquier otra zona del mundo a medida que se agrava la crisis climática, calentándose aproximadamente cuatro veces más rápido que el promedio mundial.

El hielo marino se está reduciendo a un ritmo acelerado. Pero aunque los científicos advierten que esto podría tener consecuencias increíblemente perjudiciales para el mundo natural y el sustento de las personas que dependen de él, muchos argumentan que el derretimiento del hielo marino también podría generar una enorme oportunidad económica en términos de minería y transporte marítimo.

Dos rutas de navegación que eran prácticamente inviables hace apenas dos décadas ahora se están abriendo debido al dramático derretimiento del hielo, aunque investigadores y organismos de control ambiental han advertido que enviar flotas de barcos a través de este entorno prístino, remoto y peligroso es un desastre ecológico y humano a punto de ocurrir.

La Ruta del Mar del Norte, que recorre la costa norte de Rusia, y el Paso del Noroeste, que bordea la costa norte de América del Norte, han estado prácticamente libres de hielo durante el pico del verano desde finales de la década de 2000.

La Ruta del Mar del Norte acorta el tiempo de navegación entre Asia y Europa a alrededor de dos semanas, aproximadamente la mitad del tiempo que lleva la ruta tradicional del Canal de Suez.

Si bien Rusia utilizó partes de la vía durante la época soviética para llegar y abastecer lugares remotos, los desafíos que planteaba hicieron que se la descartara en gran medida como opción para el transporte marítimo internacional.

Eso cambió a principios de la década de 2010, cuando el paso se volvió más accesible, y desde entonces el número de viajes a través de él ha aumentado de un puñado cada año a alrededor de 100.

Rusia ha intensificado el uso de la ruta desde 2022, utilizándola para transportar petróleo y gas a China después de que las sanciones la aislaran de sus anteriores clientes europeos.

De manera similar, el Paso del Noroeste también se ha vuelto más viable: el número de viajes a través de este aumentó de un par por año a principios de la década de 2000 a 41 en 2023.

Una tercera vía central que llevaría a los barcos directamente a través del Polo Norte también podría ser posible en el futuro, aunque el nivel de derretimiento del hielo que sería necesario para esto traería consecuencias alarmantes, acelerando el calentamiento del planeta, aumentando los fenómenos climáticos extremos y diezmando los valiosos ecosistemas de la zona.

En cuanto a la minería, existe la posibilidad de que el deshielo exponga tierras que antes eran inexplotables. Groenlandia, en particular, podría ser un foco de carbón, cobre, oro, tierras raras y zinc, según el Servicio Geológico de Dinamarca y Groenlandia.

Sin embargo, los investigadores dicen que sería extremadamente difícil y costoso extraer los minerales de Groenlandia porque muchos de los depósitos de la isla están en áreas remotas por encima del Círculo Polar Ártico, donde hay una capa de hielo polar de una milla de espesor y reina la oscuridad durante gran parte del año.

La idea de que estos recursos pudieran extraerse fácilmente para beneficio de Estados Unidos fue calificada a CNN como “completamente loca” por Malte Humpert, fundador y miembro senior del Arctic Institute.

Si bien Trump se ha centrado recientemente en los aspectos de seguridad de Groenlandia, su exasesor de seguridad nacional Mike Waltz comentó a Fox News en 2024 que el enfoque de la administración en Groenlandia era “sobre minerales críticos” y “recursos naturales”.

Lou Robinson, Nick Paton Walsh, Natalie Wright, Matt Egan y Laura Paddison de CNN contribuyeron a este informe.

