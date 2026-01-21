Las 5 cosas que debes saber este 21 de enero

Por CNN en Español

Trump quiere que Machado se “involucre” en Venezuela. Ya son 92 los criminales que México envía a EE.UU. en un año. Una peligrosa tormenta invernal azotará EE.UU. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

Donald Trump generó polémica al publicar en redes sociales varias imágenes producidas con IA que muestran a Venezuela, Groenlandia y Canadá como territorios de EE.UU. Esto refleja su enfoque expansionista tras la intervención en Venezuela y su insistencia en que Washington debe controlar Groenlandia, lo que ha tensado las relaciones con aliados europeos. Análisis de Juan Carlos López.

Una intervención diplomática urgente le espera al presidente Donald Trump en Davos después de varios días en los que lanzó amenazas a los aliados de Estados Unidos sobre Groenlandia. Altos funcionarios europeos planean utilizar la cumbre anual de élites globales de esta semana como su plataforma para evitar una crisis que ha puesto al continente en alerta.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo que le gustaría ver a la líder opositora venezolana María Corina Machado “involucrada” en el liderazgo del país de alguna manera. “Es una mujer increíblemente amable e hizo algo muy increíble, como saben”, dijo Trump a un grupo de reporteros en la Casa Blanca. “Podemos lograr que ella se involucre de alguna manera”, agregó.

El Gobierno de México envió a 37 reos a Estados Unidos, el tercer traslado de este tipo en un año, según informó este martes el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Con este traslado, suman 92 los “criminales de alto impacto”, según definió García Harfuch, que México ha enviado a EE.UU. en lo que va del segundo mandato del presidente Donald Trump.

Al menos una persona murió y 37 resultaron heridas este martes a causa del descarrilamiento de un tren de cercanías en Cataluña, en el noreste de España, confirmó a CNN un portavoz de la Generalitat. El accidente en Cataluña se produce dos días después de que dos trenes descarrilaran cerca de Córdoba, en el sur del país, en un trágico incidente que dejó al menos 41 muertos.

Peso Pluma anuncia las fechas y ciudades de su gira de 2026 en EE.UU.

El cantante y rapero mexicano Peso Pluma anunció el lunes que presentará su nuevo álbum “Dinastía”, grabado junto a Tito Double P, en una gira de 30 ciudades por Estados Unidos.

Una peligrosa tormenta invernal azotará EE.UU.

Una gran tormenta invernal, la más extrema de la temporada hasta la fecha, azotará la mitad oriental de Estados Unidos con hielo y fuertes nevadas a finales de esta semana. Todo ello se verá impulsado por una brutal ráfaga de aire ártico que llevará consigo el aire más frío de la temporada hasta la fecha.

“El caballero de los siete reinos” apuesta por el humor en su primer episodio

El primer episodio de la serie “El caballero de los siete reinos”, estrenado el domingo, dejó claras sus diferencias con “Game of Thrones” al proponer una historia que privilegiará el humor y el corazón por encima de la violencia.

850

El Dow Jones cayó más de 850 puntos y el dólar se desploma por Groenlandia y las amenazas arancelarias.

“(La Fiscalía está) cooptada por redes político-criminales que no imparten justicia, sino que reparten impunidad para permitir que se continúe la corrupción en todos los distintos niveles”

—Lo dijo en entrevista con CNN el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, al criticar el trabajo de la Fiscalía después de un fin de semana marcado por una escalada de violencia en el país.

Fans de BTS en México exigen claridad en precios de entradas a conciertos; el Gobierno responde

Los fans de BTS en México se manifestaron en redes sociales para exigir claridad en los precios que tendrán las entradas de los conciertos del próximo mayo y el titular de la Profeco, institución creada para defender y vigilar los derechos de los consumidores, pidió a la empresa que organiza el evento y a la boletera que se difunda la información.

