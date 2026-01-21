Quién se juega la clasificación en la última jornada de la Champions League y cómo funciona el formato

Por Pablo A. Garcia Escorihuela, CNN en Español

Desde que estrenó el formato nuevo, la Champions League no había tenido tanta paridad como en la temporada actual.

Desde que el torneo se disputa bajo el formato “fase de liga”, que se inició en la temporada 2024-2025, los ocho mejores equipos en la primera fase consiguen su boleto automático a los octavos de final. Por su parte, aquellos que terminen entre los puestos 9 y 24 de la tabla general juegan un playoff de dos partidos para intentar clasificar a octavos.

Hasta ahora, solo dos clubes están clasificados directo a los octavos de final: el Arsenal, invicto y claro dominador del campeonato, y el Bayern Munich, que tras su victoria de este miércoles llegó a 18 puntos y se hizo inalcanzable para el FC Barcelona, el equipo que marca la frontera del noveno lugar.

Real Madrid y Liverpool con 15 puntos, Tottenham con 14, Newcastle y Paris Saint-Germain con 13 —pero con un diferencial de goles superlativo (+10), aunque con los mismos puntos que otros seis clubes que sueñan con el cupo directo en octavos— están prácticamente dentro de la ronda de los ocho mejores.

De allí para abajo, todo se aprieta. Chelsea, el Barcelona, el Sporting de Lisboa, el Manchester City, el Atlético de Madrid y el Atalanta de Bérgamo tienen todos 13 puntos, y solo los separa el diferencial de goles.

Chelsea jugará en la última fecha en Napoli, que, por su lado, también corre peligro. Está en toda la zona limítrofe para clasificarse o no al playoff, con 8 puntos, fuera de ella por diferencia de goles, por lo que este duelo será vital para ambos.

Lo propio el que tendrá el Athletic Club de Bilbao, también en la parte baja de la zona de clasificación al playoff, pero todavía dentro, contra el Sporting portugués, que buscará entrar directo a octavos.

El Barcelona no debería tener problemas contra un Copenhagen que ve en el partido ante los catalanes su última opción para salvarse, mientras que el duelo entre Inter de Milán, con 12 puntos, y Borussia Dortmund, con 11, ambos con esperanzas de ir a octavos directo si se descalabran varios clubes que están por arriba de ambos.

Kairat Almaty, Villarreal, Slavia Praga y Eintracht Frankfurt están fuera de carrera a estas alturas, mientras que Ajax, Union Saint Gilloise, Pafos, Benfica, Bodo/Glimt y Brujas dependen de ganar sus respectivos duelos y de que se caigan sus rivales para optar a la zona baja de clasificación al playoff.

La jornada 8 será memorable. Casi todos tienen algo en juego, y con 18 partidos andando al mismo tiempo, seguramente llevará emociones a granel para los seguidores del balompié.

