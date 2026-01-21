Sexo, muerte y traición: esta película de Corea del Norte muestra cosas que el público nunca antes había visto

Por Will Ripley, CNN

Una película norcoreana cautiva al público con escenas e historias nunca antes vistas en una película aprobada por el Estado.

En “Días y Noches de Confrontación”, un hombre es asfixiado con una bolsa de plástico. Un personaje particularmente desafortunado es apuñalado por su propio esposo, posteriormente herido tras ser atropellado por un coche y finalmente asesinado. Un chaleco bomba suicida aparece en pantalla con los cables expuestos. Hay una aventura extramatrimonial e incluso un breve desnudo parcial.

Tras atraer multitudes a los cines norcoreanos el año pasado, “Días y Noches” alcanzó una audiencia mucho mayor este mes al emitirse por primera vez en la televisión estatal, lo que marca la aprobación oficial de una película que rompe tabúes cinematográficos de larga data en la industria del entretenimiento controlada por el Estado.

La identidad del productor de la película —el estudio coreano 25 de Abril, responsable de las películas de mayor relevancia ideológica de Corea del Norte— hace especialmente notable su adopción de la violencia gráfica y la narrativa de suspense.

“Un personaje asfixiándose con una bolsa de plástico… eso es algo que definitivamente nunca había visto en una película de la RPDC (República Popular Democrática de Corea)”, dijo Justin Martell, cineasta estadounidense que asistió al Festival Internacional de Cine de Pyongyang el año pasado.

El contenido sexual, moderado para los estándares internacionales, también es sorprendentemente explícito en la conservadora Corea del Norte.

“Y debo decir que también había algo de desnudez parcial, algo que ciertamente tampoco he visto nunca en una película de la RPDC”, añadió, usando las iniciales del nombre oficial de la nación aislada.

Las películas norcoreanas suelen disfrutarse colectivamente. El público las ve en salas abarrotadas o en proyecciones organizadas por empresas en centros culturales, donde las reacciones son visibles y compartidas. Risas, exclamaciones y aplausos son comunes, según desertores y visitantes extranjeros que han asistido a tales eventos. En ese contexto, una película diseñada para impactar cobra un peso adicional.

La historia se ambienta a mediados de la década de 2000 y se centra en la traición, tanto personal como política, que culmina en un complot para asesinar al difunto líder norcoreano Kim Jong Il, padre del actual líder Kim Jong Un, mediante la explosión de su tren.

Debido al estricto control de la sociedad norcoreana, es imposible obtener testimonios independientes del público cinéfilo común. Pero nada de esto habría superado la censura ni siquiera hace una década. Sin embargo, “Días y Noches” se promocionó como una producción de prestigio y fue galardonada en el festival de cine de Pyongyang con los premios a Mejor Actor y Mejores Efectos de Sonido.

La película es provocadora, pero no subversiva. Se inserta en el rígido universo moral de Corea del Norte: la traición lleva a la ruina; la lealtad al Estado es el único refugio seguro. Lo novedoso es la entrega. Los valores de producción son más altos, el ritmo más rápido, el estilo inconfundiblemente moderno. Adopta la gramática visual de los thrillers de Hollywood de maneras que el cine norcoreano evitó durante mucho tiempo.

Este cambio podría reflejar una comprensión dentro del gobierno del líder Kim Jong Un sobre en qué se está convirtiendo su público y qué se necesita ahora para captar la atención de los jóvenes.

Martell afirmó que la industria cinematográfica y televisiva norcoreana había cambiado poco en décadas.

“La producción cinematográfica y televisiva nacional… se ha basado en gran medida en argumentos y enfoques de producción ya conocidos”, explicó. La industria ha enfrentado un aparente estancamiento en los últimos 20 años, y durante este período, Martell señaló que se produjo material modesto y de bajo presupuesto en lugar de grandes largometrajes.

“En los últimos años, el gobierno se ha involucrado mucho más e invertido mucho dinero en estas nuevas producciones”, declaró Martell.

La trama de “Días y Noches” se asemeja mucho a una explosión real ocurrida en 2004 en la estación de tren de Ryongchon, cerca de la frontera con China. En aquel momento, las autoridades norcoreanas describieron la explosión como un accidente. Fuera del país, se especuló sobre la posibilidad de un intento de asesinato. Dentro de Corea del Norte, el tema permaneció prácticamente en el anonimato público.

“Que yo sepa, el gobierno nunca ha reconocido el desastre de Ryongchon como algo más que un accidente”, declaró Martell. “Todo el mundo lo conocía como un rumor. Así que verlo como una historia propiamente dicha en una película norcoreana es sumamente interesante, y sin duda una novedad”.

En el acto final, el plan de asesinato fracasa. Los conspiradores fracasan y el protagonista es arrestado, lo que refuerza la lección fundamental de la película: la traición al Estado siempre se castiga.

Desde la década de 1960 hasta la de 1980, las películas norcoreanas solían clasificarse en tres categorías: epopeyas bélicas revolucionarias, melodramas sobre la pureza ideológica y alegorías históricas que glorificaban a la familia Kim.

Una de las películas más famosas del país, “La Florista”, narra la historia de una campesina brutalizada bajo el dominio colonial japonés. Su sufrimiento es extremo, pero en gran medida simbólico. La violencia se sugiere en lugar de mostrarse, y el exceso emocional reemplaza la brutalidad física. La salvación no llega a través del suspense o la conmoción, sino a través del despertar revolucionario.

Incluso cuando las películas abordaban enemigos, estos solían ser externos y sencillos. En las epopeyas de la Guerra de Corea como “La isla Wolmi”, los villanos son extranjeros y evidentes, mientras que los personajes norcoreanos se mantienen ideológicamente puros.

Películas posteriores experimentaron con cautela con los escenarios domésticos. “El diario de la colegiala”, estrenada en 2006, se centró en las tensiones familiares y las expectativas sociales, pero sus conflictos se resolvieron mediante la corrección moral, no la destrucción. Los personajes que se desviaron fueron reconducidos a la normalidad, no eliminados violentamente.

En cambio, “Días y noches” sitúa la traición en el centro de la historia y se niega a suavizar sus consecuencias. El villano no es un invasor extranjero ni un enemigo de clase caricaturizado, sino un personaje de confianza: un fiscal, un marido, un ciudadano integrado en la sociedad. La película adopta la estructura de los thrillers modernos: un protagonista moralmente comprometido, crecientes desafíos personales, secuencias de acción cinética y un implacable ajuste de cuentas final.

El Estudio de Cine 25 de Abril se fundó en los años posteriores a la Guerra de Corea y se ha especializado durante mucho tiempo en epopeyas nacionalistas y dramas revolucionarios. Durante décadas, su producción siguió una fórmula estricta, incluso mientras el cine global evolucionaba a su alrededor. Esto comenzó a cambiar con Kim Jong Un, cuyo gobierno ha impulsado a las instituciones culturales a modernizar la presentación sin alterar la ideología. Los medios estatales han elogiado “Días y Noches” por atraer al público con “tensión y emoción”.

“Los cineastas con los que hablé atribuyeron directamente este resurgimiento a Kim Jong Un, al igual que su padre, Kim Jong Il, invirtió dinero, recursos y asesoramiento personal en la industria cinematográfica del país”, afirmó Martell.

Corea del Norte siempre se ha tomado el cine en serio, quizás más que cualquier otro Estado autoritario. El líder de segunda generación, Kim Jong Il, no se limitó a supervisar la industria cinematográfica; la dirigió personalmente como jefe de la división de arte del Departamento de Propaganda y Agitación. Participó en la elaboración de guiones, la edición y las decisiones sobre el reparto, y, según se informa, mantuvo una biblioteca privada con más de 15.000 películas, incluyendo títulos de Hollywood cuya exhibición pública estaba prohibida.

Frustrado por las limitaciones de su propio cine, Kim recurrió en una ocasión a una táctica conocida pero extrema durante su época: el secuestro.

En 1978, la actriz surcoreana Choi Eun-hee fue secuestrada en Hong Kong y llevada a Pyongyang. Meses después, su exmarido, el aclamado director Sheen Sang Ok (también conocido como Shin Sang-ok), fue secuestrado en una operación similar. Tras intentos fallidos de fuga y encarcelamiento, la pareja se reencontró y se les ordenó volver a casarse y realizar películas para el Estado.

Llegarían a producir 17 películas para Corea del Norte. Entre las más notables se encuentra “Pulgasari” (1985), una epopeya de monstruos inspirada libremente en “Godzilla”, que Kim Jong Il supervisó personalmente como una alegoría revolucionaria. Promocionada en el país como una historia de levantamiento campesino, la película se convirtió posteriormente en una curiosidad de culto en el extranjero, a menudo ridiculizada por sus efectos especiales, pero reconocida como una de las producciones técnicamente más ambiciosas del país. Sheen también dirigió “Salt” (1985), un crudo drama de la época colonial protagonizado por Choi, que priorizaba el sufrimiento personal sobre el espectáculo y le valió el premio a la Mejor Actriz en el Festival Internacional de Cine de Moscú, un inusual momento de reconocimiento internacional para el cine norcoreano.

Lo que Kim Jong Il no anticipó fue que Sheen y Choi grababan en secreto sus reuniones con él. Las cintas, posteriormente sacadas clandestinamente del país, capturaron las críticas sorprendentemente sinceras de Kim a sus propias películas.

“La gente ni siquiera quiere nada nuevo”, dijo en una grabación.

“¿Por qué insisten en filmar solo a gente llorando en todas las escenas, como si hubiera habido una muerte en la familia?”, se quejó.

Los cineastas escaparon durante un viaje autorizado a Europa en 1986 y finalmente se establecieron en Estados Unidos. Décadas más tarde, las grabaciones formarían la columna vertebral del documental de 2016 “Los amantes y el déspota”.

Kim Jong Il comprendió una verdad que aún hoy influye en la propaganda norcoreana: solo funciona si la gente la ve.

En la Corea del Norte actual, los teléfonos inteligentes son cada vez más comunes. Aplicaciones aprobadas por el Estado ofrecen música, juegos, libros y videos. Un servicio de streaming interno imita las plataformas globales, pero censura rigurosamente el contenido. Al mismo tiempo, dramas, música pop y películas surcoreanas ilícitas siguen circulando en memorias USB y tarjetas de memoria, ofreciendo a los jóvenes norcoreanos una visión diversa de la vida moderna.

Los castigos por consumir este tipo de material se han endurecido. Adolescentes han sido condenados públicamente a largas penas de trabajos forzados por ver o distribuir medios de comunicación surcoreanos. Una ley de 2020 codificó severas penas para el consumo cultural considerado desleal.

Pero la represión por sí sola ya no basta. También hay que llamar la atención. “Días y Noches” forma parte de ese esfuerzo: es más rápida, más oscura y más visceral que las películas de propaganda anteriores, revestida con el lenguaje del entretenimiento moderno, pero con un mensaje antiguo y familiar: conspirar contra el líder acabará en desastre.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.