Unión Europea pausa “indefinidamente” las negociaciones sobre el acuerdo comercial con EE.UU. tras las amenazas de Trump

Por Elisabeth Buchwald y Ana Nicolaci da Costa, CNN

Un grupo clave de miembros del Parlamento Europeo bloqueó este miércoles la votación para ratificar un acuerdo comercial entre Estados Unidos y Europa, después de que el presidente Donald Trump amenazara con anexionar Groenlandia e imponer aranceles adicionales de hasta el 35% a los países que se opusieran a sus intenciones.

“¡El acuerdo UE-EE.UU. queda suspendido indefinidamente!”, declaró Bernd Lange, presidente de la comisión de comercio del Parlamento Europeo, en una publicación en X.

Se desconoce si el acuerdo comercial completo, que contemplaba aranceles del 15% para los productos de la Unión Europea que se exportan a Estados Unidos, ha sido cancelado o si las partes que ya habían entrado en vigor se mantendrán. La UE y Estados Unidos alcanzaron un acuerdo preliminar en julio, implementando gran parte del mismo antes de su firma.

La noticia se produjo después de que Trump declarara en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, que no tenía intención de usar la fuerza para adquirir Groenlandia. Sin embargo, insistió repetidamente en su exigencia de que Europa cediera Groenlandia a Estados Unidos.

Esta noticia está en desarrollo y se actualizará.

