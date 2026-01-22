180 rascacielos para Gaza: el yerno de Trump, Jared Kushner, presenta el “plan maestro” para enclave destruido por Israel

Análisis de Andrew Carey, CNN

“Tenemos un plan maestro. (…) No hay Plan B”.

Así habló Jared Kushner, presentando su visión para la Gaza de posguerra ante una audiencia del Foro Económico Mundial en Davos.

Si fracasaba, dijo, sería fácil atribuir la culpa.

“Si Hamas no se desmilitariza, eso será lo que impida que el pueblo de Gaza logre sus aspiraciones”, afirmó.

La presentación, que pareció algo apresurada, tuvo lugar inmediatamente después de la firma de la carta constitutiva de la controvertida Junta de Paz del presidente de EE.UU., Donald Trump, que representa la siguiente etapa en el plan de alto el fuego de 20 puntos acordado entre Israel y Hamas en octubre.

Kushner, yerno del presidente de EE.UU., quien desempeñó un papel clave en la negociación de ese acuerdo, se inclinó hacia el optimismo, aunque con notas ocasionales de cautela y al menos una omisión notable: la fuerza internacional de estabilización, una parte clave del plan original de alto el fuego de Trump para Gaza.

Aquí un vistazo a algunos de los puntos clave:

Se proyectó un mapa de Gaza en una pantalla para mostrar cómo se desarrollaría el enclave.

Una zona de “turismo costero” se extendería a lo largo de la costa, lo suficientemente grande como para albergar hasta 180 rascacielos, muchos de ellos probablemente destinados a hoteles.

Se mostró un puerto en el extremo suroeste de Gaza, junto a la frontera con Egipto, y justo tierra adentro desde el puerto, el mapa mostraba una zona para un aeropuerto.

(A pocos kilómetros al sur, no marcado en el mapa, se encuentra el sitio de un antiguo aeropuerto de Gaza, destruido hace más de 20 años en ataques israelíes anteriores).

Kushner destacó dos desarrollos urbanos, a los que se refirió como Nueva Rafah y Nueva Gaza.

En “Nueva Rafah”, se construirían más de 100.000 unidades de vivienda permanente, junto con más de 200 escuelas y más de 75 instalaciones médicas, aseguró. Expresó su esperanza de que la construcción se completara en dos o tres años. Ya comenzó el trabajo de remoción de escombros, afirmó.

“Nueva Gaza” será un centro industrial, con el objetivo de lograr un empleo pleno del 100 %, dijo Kushner. Imágenes generadas por computadora sugieren una metrópolis que guarda un gran parecido con ciudades del golfo Pérsico como Doha y Dubái, con relucientes alojamientos y oficinas cerca del agua.

Sin duda, la magnitud de la tarea es enorme, y la presentación fue escasa en detalles sobre cómo se llevaría a cabo todo esto. Dos años de bombardeos israelíes, lanzados en respuesta al ataque de Hamas a Israel el 7 de octubre de 2023, han dejado más del 80 % de los edificios de Gaza dañados o destruidos.

Los gobiernos harán las primeras contribuciones, dijo Kushner, con anuncios iniciales que se darán en una conferencia en Washington en las próximas semanas.

También hizo un llamado al sector privado para que participe, prometiendo “increíbles oportunidades de inversión”.

“Sé que es un poco arriesgado invertir en un lugar como este, pero necesitamos que vengan, tengan fe, inviertan en la gente”, dijo.

Si bien altos funcionarios palestinos han tardado en reaccionar a la presentación de Kushner, las críticas de otros lugares han resaltado la sensación de que su impotencia está siendo explotada.

“Los palestinos enfrentan un plan para eliminar su propia presencia, con base en la domesticación, la subyugación y el control”, publicó en X Ramy Abdu, fundador palestino del grupo Euro-Mediterranean Human Rights Monitor.

Actualmente, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) están presentes en poco más de la mitad del territorio, incluida la ciudad de Rafah. El plan original de 20 puntos, que aseguró el alto el fuego y la liberación de rehenes en octubre, incluía detalles sobre la creación de una fuerza internacional de estabilización (ISF, por sus siglas en inglés) que facilitaría la retirada completa de Israel.

Hasta ahora, terceros países han mostrado reticencia a comprometerse a unirse a la fuerza, e Israel, por su parte, ha objetado posibles participantes como Turquía.

Kushner no hizo referencia a ninguna fuerza internacional, mientras que la retirada de Israel del enclave se redujo a poco más que una línea en una de las diapositivas de la presentación: “La desmilitarización de toda Gaza permite la retirada total de las FDI al perímetro de seguridad”.

Kushner dejó claro que la tarea de supervisar la desmilitarización recaerá en el nuevo comité tecnocrático, el componente sobre el terreno de la estructura de la Junta de Paz de Trump, compuesto enteramente por designados palestinos.

Sin que esto ocurra, dijo, “no podemos reconstruir”.

La presentación indicó que las armas pesadas, túneles, infraestructura militar, municiones e instalaciones de producción serán destruidas, pero no dijo cómo se llevará a cabo el proceso.

Hamas ha tendido a decir que entregaría las armas solo a un ejército palestino en un Estado palestino. Más recientemente, Basem Naim, un alto funcionario de Hamas, ha hablado de “congelar o almacenar” sus armas en el contexto del actual alto el fuego.

En silencio, el Gobierno Autónomo Palestino ha expresado su preocupación de que el nuevo comité tecnocrático represente una amenaza a su centralidad en la política palestina.

La referencia de Kushner al comité como “un nuevo Gobierno en Gaza” no habrá disipado esas preocupaciones, aunque el Gobierno Autónomo Palestino sí fue mencionado en una diapositiva como la eventual única autoridad civil en Gaza, “cuando complete sus reformas”.

Por el contrario, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA, por sus siglas en inglés), que presta servicios públicos a los refugiados palestinos, que suman más de la mitad de la población de Gaza, parece quedar fuera de la ecuación.

“Estamos estudiando las mejores prácticas de todo el mundo. ¿Quién hace la mejor educación? ¿Quién ofrece la mejor atención sanitaria? No es un secreto de propiedad intelectual”, dijo Kushner, lo que indica un posible fin del papel de la UNRWA en Gaza.

No es la primera vez que el yerno de Trump presenta una visión ambiciosa para Gaza.

En 2019, organizó una cumbre en Baréin bajo el título “De la Paz a la Prosperidad”, que también imaginaba “un bullicioso centro comercial y turístico en Gaza y la Ribera Occidental, donde las empresas internacionales se reúnan y prosperen”.

Con una casi total falta de voluntad política en todos los frentes, esos planes nunca despegaron.

Esta vez, el jefe del nuevo comité tecnocrático de Gaza, Ali Shaath, dijo en una declaración en video que es importante “convertir este momento en acción”.

Con ese fin, anunció la apertura la próxima semana del cruce de Rafah entre Gaza y Egipto, señalando, dijo, que el enclave “ya no está cerrado al futuro ni al mundo”.

