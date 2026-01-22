Delcy Rodríguez lanza una consulta popular de economía y pone en marcha el debate para reformar la ley petrolera en Venezuela

Por Sol Amaya, CNN en Español

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que se realizará una consulta popular el 8 de marzo “para elegir proyectos de las transformaciones y producción, y ciudad humana, infraestructura, obras y servicios” y puso en marcha una serie de reformas legislativas destinadas a abrir la economía.

El anunció se dio durante el primer encuentro del Consejo Federal de Gobierno. “La Consulta Popular se realizará el próximo 8 de marzo, Día de la Mujer, para que vayamos con el espíritu de nuestras mujeres, con el espíritu de nuestras guerreras”, dijo Rodríguez.

Según explicó, los venezolanos serán convocados para elegir proyectos enfocados en economía, orientados a iniciativas productivas y también planes destinados a “mejorar los servicios públicos esenciales”, como el agua, la electricidad y el transporte.

En el mismo encuentro, Rodríguez aseguró que los ingresos a Venezuela aumentarán “en un 37 %” en 2026 y que esto impactará en todo el país. “Ustedes van a tener más recursos para su gestión, que sé que los necesitan”, afirmó.

Este jueves se iniciará además el debate en la Asamblea Nacional de la reforma parcial de la Ley Orgánica de hidrocarburos, según figura en la orden del día de la institución.

Rodríguez ya había anunciado la semana pasada que pondría en marcha la reforma de esta ley, que regula la extracción de petróleo en Venezuela. El acceso al petróleo venezolano es una de las principales demandas de la administración de Donald Trump. La Casa Blanca ya anunció acuerdos entre Caracas y Washington por la venta de crudo venezolano, una apuesta fuerte tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero en un operativo militar estadounidense.

Este martes, Rodríguez anunció el ingreso de US$ 300 millones a Venezuela “producto de la venta del petróleo”, días después de que Washington anunciara un acuerdo de venta de crudo del país suramericano por US$ 500 millones.

“De los primeros 500 millones, han ingresado 300 millones”, aseguró la presidenta encargada durante un recorrido por una base de comunas en Caracas.

También en línea con su acercamiento con las demandas estadounidenses, el Gobierno presentó un proyecto de “ley orgánica para la protección de los derechos socioeconómicos” para “garantizar la seguridad jurídica, solidez, dinamismo, sustentabilidad, permanencia y equidad del crecimiento de la economía”. La la seguridad jurídica en Venezuela fue uno de los temas que los ejecutivos de empresas petroleras le plantearon al presidente Trump, hace dos semanas, como condición para invertir en el país.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.