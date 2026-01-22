La administración Trump somete a 14 estados demócratas a una revisión radical de la financiación federal

Por Hannah Rabinowitz, Phil Mattingly y Tami Luhby, CNN

La administración Trump ha ordenado una revisión de los fondos federales enviados a más de una docena de estados liderados por demócratas, según múltiples fuentes familiarizadas con el asunto.

La amplia escala de la revisión se describe en una solicitud de datos presupuestarios que se envió el martes a todos los departamentos y agencias federales, excepto el Departamento de Defensa y el Departamento de Asuntos de Veteranos.

El memorando de la Oficina de Administración y Presupuesto, revisado por CNN, solicita información detallada sobre los gastos para facilitar los esfuerzos por reducir el uso indebido y fraudulento de dichos fondos.

Cabe destacar que la iniciativa no implica la retención de fondos, afirma el memorando, y forma parte de un proceso de recopilación de datos.

La solicitud señala una escalada dramática de la estrategia cada vez más agresiva de la administración Trump de apuntar a la financiación federal en los estados azules, un enfoque político sin precedentes desencadenado durante el cierre del Gobierno del año pasado que se ha acelerado rápidamente a raíz de las acusaciones de fraude en Minnesota.

El director de la OMB, Russell Vought, ha encabezado la iniciativa después de pasar el último año de la presidencia de Donald Trump rediseñando las herramientas utilizadas por la agencia, conocida como el “centro neurálgico” del Gobierno federal, para ejercer nueva autoridad y poder sobre el proceso de gasto federal.

El memorando ordena a las agencias incluir en sus informes de gastos todas las subvenciones, préstamos, contratos, subcontratos y otras subvenciones monetarias otorgadas a 13 estados y Washington.

Todos los estados votaron por la candidata demócrata y exvicepresidenta Kamala Harris en las elecciones de 2024, y 12 de los 13 estados tienen gobernadores demócratas.

Desde entonces, se ha incluido en la revisión un decimocuarto estado con mayoría demócrata, según una persona familiarizada con el asunto.

La solicitud exige a las agencias que incluyan datos de financiación sobre los estados, así como sus localidades, instituciones de educación superior y organizaciones sin fines de lucro que operan o realizan actividades de subvención en dichos estados.

El plan de la administración para revisar la financiación fue informado inicialmente por RealClearPolitics.

La revisión es una expansión de un esfuerzo en curso para construir un registro completo del gasto gubernamental en esos estados y le dará a la administración Trump opciones sobre cómo abordar lo que ellos ven como desperdicio o abuso, según múltiples fuentes con conocimiento directo del asunto.

Ese esfuerzo también incluye opciones para contrarrestar las políticas de los estados azules que van en contra de las prioridades de la administración, especialmente en la financiación relacionada con las llamadas “ciudades santuario”, dijeron las personas.

Esto también ocurre mientras los funcionarios de Trump se centran en el escándalo de fraude a la asistencia social de Minnesota, y el Departamento de Justicia trabaja para crear una nueva división de fiscales e investigadores enfocada en la lucha contra el fraude a nivel nacional.

CNN informó que la Casa Blanca presionó recientemente al FBI para que investigara las campañas políticas en Minnesota para determinar si se beneficiaron ilegalmente del fraude.

Las agencias federales tienen hasta el lunes para proporcionar datos sobre California, Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Massachusetts, Minnesota, Nueva Jersey, Nueva York, Oregón, Rhode Island, Vermont, el estado de Washington y Washington, según muestra la solicitud de datos presupuestarios.

Virginia no estaba en el memorando original, pero desde entonces ha sido incluida en la revisión, según una persona familiarizada con el asunto.

Se les solicita que proporcionen datos sobre todas las subvenciones, préstamos, convenios de cooperación, contratos y otras adjudicaciones financieras, incluyendo las otorgadas a colegios y universidades, según la solicitud.

La información debe abarcar los años fiscales 2025 y 2026, así como el gasto proyectado para 2027, según el memorando.

La revisión sugiere que la administración Trump “parece haber descartado cruelmente” la idea de que los presidentes gobiernan para todos los estadounidenses, publicó en X Sharon Parrott, presidenta del izquierdista Centro de Presupuesto y Prioridades Políticas.

“Llevar a cabo una investigación exhaustiva de casi todos los fondos federales a 14 estados y al Distrito de Columbia (todos menos uno dirigidos por un demócrata) es una escalada dañina y vergonzosa de la politización corrupta de la gobernanza básica por parte del Gobierno y sugiere que podría haber congelamientos de fondos”, escribió.

Con los escándalos de Minnesota en el centro de atención, la administración Trump ha redoblado sus esfuerzos para investigar el fraude en el apoyo federal a los estados, particularmente a los demócratas, a menudo sin pruebas.

A principios de este mes, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. anunció que congelaría US$ 10.000 millones en fondos federales para el cuidado infantil y la asistencia social a cinco estados gobernados por los demócratas (California, Colorado, Illinois, Minnesota y Nueva York), sugiriendo que los fondos podrían haber sido objeto de fraude.

Los estados presentaron una demanda rápidamente, argumentando que la agencia no ha presentado ninguna prueba de fraude y afirmando que la medida perjudicaría a muchas familias y niños de bajos ingresos.

Un juez federal emitió una orden de restricción temporal que, por ahora, mantiene el flujo de fondos.

Un juez federal también suspendió temporalmente la reciente exigencia del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) de que Minnesota recertificara la elegibilidad de más de 100.000 beneficiarios de cupones de alimentos en cuatro condados en un plazo de 30 días o se enfrentara a fuertes sanciones, incluyendo la posible descalificación del programa y la suspensión de la financiación administrativa federal.

En una carta dirigida al estado en diciembre, la agencia citó un fraude multimillonario relacionado con un programa de ayuda nutricional infantil del USDA para la pandemia de covid-19.

El HHS indicó a principios de este mes que congelaría los pagos federales de cuidado infantil a Minnesota y requeriría que todos los estados justifiquen su gasto de fondos del HHS antes de que se libere el dinero.

Trump también ha prometido cortar la financiación a las ciudades santuario, que desde hace mucho tiempo han sido blanco de su ira.

“A partir del 1 de febrero, no realizaremos ningún pago a las ciudades santuario ni a los estados que las tienen, porque hacen todo lo posible por proteger a los delincuentes a costa de los ciudadanos estadounidenses”, declaró Trump la semana pasada en un discurso sobre economía en Detroit. “Y esto fomenta el fraude, la delincuencia y todos los demás problemas que conlleva”.

Sus esfuerzos anteriores para detener la financiación a estas jurisdicciones han sido detenidos repetidamente por los tribunales.

Esta historia ha sido actualizada con información adicional.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.