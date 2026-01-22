Las 5 cosas que debes saber este 22 de enero

Por CNN en Español

Directriz permite a agentes de ICE entrar en hogares sin orden judicial, según memorando. Venezuela informa que recibió US$ 300 millones por la venta de crudo tras el acuerdo con EE.UU. Ecuador anuncia una “tasa de seguridad” del 30 % a las importaciones de Colombia. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo que desarrolló un plan marco que podría satisfacer sus demandas sobre Groenlandia. Dijo que el acuerdo, que discutió con el secretario general de la OTAN, significa que ya no les impondrá nuevos aranceles a las naciones europeas que se habían opuesto a sus ambiciones de anexar la isla ártica.

Los agentes federales de inmigración afirman tener amplios poderes para entrar por la fuerza en los hogares de las personas sin una orden judicial, según un memorando interno de Inmigración y Control de Aduanas obtenido por The Associated Press, lo que marca un fuerte retroceso con respecto a la orientación de larga data destinada a respetar los límites constitucionales sobre los registros gubernamentales.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, dijo este miércoles que su país impondrá una “tasa de seguridad” del 30 % a las importaciones que vienen de Colombia a partir del 1 de febrero. Noboa aseguró que las fuerzas armadas de Ecuador “siguen enfrentando a grupos criminales atados al narcotráfico en la frontera sin cooperación alguna” por parte de Colombia.

El presidente Donald Trump presentó en Davos la “Junta de la Paz” que supervisará la reconstrucción de Gaza y buscará resolver conflictos globales. Estados Unidos está luchando por atraer aliados occidentales, pero hasta ahora ha conseguido el apoyo de los monarcas de Medio Oriente, del hombre conocido como el último dictador de Europa y de al menos un líder buscado por presuntos crímenes de guerra. Esto debes saber sobre la iniciativa.

Un jurado declaró inocente a Adrian Gonzales, exagente de policía de distrito escolar, de 29 cargos de poner en peligro o abandonar a menores en el caso relacionado con el tiroteo de 2022 en la escuela primaria Robb en Uvalde, Texas, que dejó 19 niños y dos maestros muertos.

¿Cuál es la película que lidera las nominaciones a los Razzie, los premios a lo peor del cine?

A. “War of the Worlds”.

B. “Blanca Nieves”.

C. “Tron: Ares”.

D. “Fountain of Youth”.

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

Sexo, muerte y traición: esta película de Corea del Norte muestra cosas que el público nunca había visto

La película norcoreana “Días y Noches de Confrontación” cautiva al público con escenas e historias nunca vistas en una película aprobada por el Estado. En “Días y Noches de Confrontación” hay mucha violencia, una aventura extramatrimonial e incluso un breve desnudo parcial.

La batalla legal entre Blake Lively y Justin Baldoni tiene una nueva estrella: Taylor Swift

La más reciente ronda del drama legal entre la actriz Blake Lively y su director de “It Ends with Us”, Justin Baldoni, ofrece una inusual visión de la red de apoyo en la que Lively confió durante y después de la producción de la película, incluyendo a una de sus mejores amigas, Taylor Swift.

Qué necesitan el Real Madrid y el FC Barcelona para clasificarse a los octavos de final de la Champions League

Solo queda la última jornada de la fase de liga de la Champions y los ocho mejores equipos tienen un cupo asegurado para los octavos de final.

US$ 300 millones

Venezuela recibió US$ 300 millones por la venta de crudo tras el acuerdo con EE.UU., anunció Delcy Rodríguez.

“Venezuela ganará más dinero en los próximos seis meses que en los últimos 20 años”

—Lo dijo el presidente de EE.UU., Donald Trump, al elogiar la misión estadounidense para capturar a Nicolás Maduro y la “cooperación” que el país ha brindado desde entonces.

Este bosque en Ecuador se cubre de amarillo cada año y ofrece increíbles paisajes

Cada año, durante los primeros días de enero, la floración del guayacán transforma el bosque seco de Mangahurco, al sur de Ecuador, en un paisaje amarillo que atrae a turistas nacionales e internacionales.

🧠 La respuesta del quiz es: B. Los premios Golden Raspberry, conocidos como los premios Razzie, que reconocen a las que considera las peores producciones del cine, anunciaron sus nominaciones de 2026, lideradas por “Blanca Nieves”.

