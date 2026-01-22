Se avecina una gran tormenta invernal. No cometas estos errores mientras te preparas

Por la meteoróloga de CNN Briana Waxman

Se avecina una tormenta invernal que promete cubrir desde Texas hasta la ciudad de Washington con fuertes nevadas y peligrosas cantidades de hielo. Prepararse para el impacto no implica solo abastecerse de comestibles y baterías.

Esto es lo que debes (y no debes) hacer:

Esta tormenta es extrema, pero incluso las tormentas invernales moderadas pueden dejar a muchos usuarios sin electricidad, especialmente cuando hay hielo o nevadas intensas. Una radio de batería o de manivela puede proporcionarte actualizaciones del clima si fallan el servicio celular e internet.

Mantén los teléfonos y las baterías externas cargados. Asegúrate de que las linternas, radios y baterías adicionales sean fáciles de encontrar.

Completa tus recetas con anticipación. Asegúrate de tener suficiente leche de fórmula para bebés, pañales, alimento para mascotas y medicamentos. Si alguien depende de un equipo médico eléctrico, ten un plan de contingencia antes de la tormenta. Saca mantas, gorros y ropa abrigada ahora para no tener que salir corriendo después. Incluso las tormentas breves pueden interrumpir los viajes y los servicios durante días.

Si se corta la luz, los alimentos refrigerados no durarán mucho. Concéntrate en productos de despensa que no requieran electricidad, refrigeración ni cocción.

Deberías procurar tener al menos tres días de comida y agua para todos los miembros de tu hogar, incluyendo a las mascotas. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) recomienda almacenar al menos un galón de agua al día para cada persona en tu hogar.

Tu refrigerador mantendrá los alimentos seguros durante aproximadamente cuatro horas durante un apagón, según el Departamento de Agricultura de EE.UU. Un congelador lleno mantendrá una temperatura segura durante aproximadamente 48 horas, pero ese tiempo se reduce a 24 horas si está medio lleno y la puerta permanece cerrada.

También puede ser útil tener platos, vasos y cubiertos desechables a mano si no tienes electricidad ni agua.

Si tu casa se queda sin calefacción, existe el riesgo de que el agua se congele en las tuberías y las agriete. Abre las puertas de los armarios debajo de los fregaderos para que el aire interior más cálido circule por las tuberías. Esto es especialmente importante en viviendas unifamiliares y edificios antiguos, pero quienes viven en apartamentos también deberían hacerlo, especialmente en el caso de los fregaderos ubicados en las paredes exteriores.

En condiciones de mucho frío, deja que los grifos goteen lentamente. Inicia el goteo antes de que las temperaturas bajen por debajo de cero y manténlo abierto hasta que vuelvan a subir.

En casas con tuberías exteriores, desconecta las mangueras de jardín antes de que llegue el frío y, si es posible, coloca una cubierta aislante en los grifos exteriores para reducir el riesgo de que las tuberías se congelen o revienten.

Nunca utilices parrillas, hornillos de camping ni generadores en interiores. El monóxido de carbono, inodoro y mortal, representa un riesgo importante debido a estas fuentes de calor durante las tormentas invernales.

Si no tienes generador, concéntrate en conservar el calor corporal:

Usa varias capas de ropa, incluyendo gorros y calcetines, incluso en interiores.

Usa mantas o sacos de dormir para conservar el calor.

Cierra las habitaciones que no uses para concentrar el calor en un solo espacio.

Cubre ventanas y puertas para reducir las corrientes de aire.

Una manta térmica que funcione con pilas o mediante conexión USB puede proporcionar ráfagas cortas de calor. Utiliza únicamente fuentes de calor que funcionen con pilas y sigue las instrucciones del fabricante.

La señal celular puede ser inestable durante las tormentas de hielo. Decide con anticipación cómo se comunicarán tus familiares y con quién contactar si se separan o pierden la señal.

También mantente al tanto de tus vecinos mayores, las personas con discapacidad o cualquier persona que pueda necesitar ayuda para prepararse.

Si necesitas viajar después de la tormenta, asegúrate de tener el tanque de gasolina lleno y de que tu vehículo tenga artículos básicos como mantas, ropa extra y un cargador de teléfono.

Estaciona tu vehículo lejos de árboles o cables eléctricos que puedan caer por el peso del hielo y la nieve, y asegúrate de dejar los limpiaparabrisas abajo. Una vez que las condiciones empeoren, conducir podría no ser seguro.

