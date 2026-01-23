Ai Weiwei vuelve en silencio a China después de una década: “Fue como una llamada telefónica que de repente nos reconectaba”

Por Stephy Chung, CNN

En 2015, China le devolvió a Ai Weiwei algo de gran valor: su pasaporte chino.

Esta medida le permitió al artista disidente viajar por primera vez desde que las autoridades revocaron su documento en 2011, el mismo año en que pasó 81 días en detención secreta del Gobierno por presunta evasión fiscal. Poco después se mudó a Berlín.

Durante los últimos 10 años, Ai ha vivido en Alemania, el Reino Unido y ahora Portugal, sin haber pisado jamás su país natal, donde personas con pasados ​​mucho menos controvertidos han sufrido detenciones arbitrarias.

Pero a mediados de diciembre, decidió arriesgarse y regresó para una visita de tres semanas.

“Fue como si una llamada telefónica que llevaba 10 años desconectada volviera a conectarse de repente”, declaró sobre su llegada a Beijing. “El tono, el ritmo y la velocidad volvieron a ser como antes”.

Hay fragmentos de la visita en la cuenta de Instagram de Ai, donde el artista publica activamente, pero no suele escribir pies de foto, lo que contribuye a que el viaje sea discreto.

Entre las escenas se incluyen un video de chimeneas bajo la inconfundible luz tenue del invierno de Beijing, el artista fumando mientras una mesa giratoria gira tranquilamente con platos y una botella de Nongfu Spring, una marca local de agua mineral; y un robot saliendo de un ascensor.

Imágenes fijas muestran al artista levantando pesas en un gimnasio interior y poniéndose al día con viejos amigos. Lo ordinario se vuelve algo extraordinario en comparación con la intensa vigilancia que tuvieron las autoridades la última vez que estuvo en la capital de China.

La nostalgia impregna las imágenes. “Lo que más extrañaba era hablar chino”, manifestó. “Para los inmigrantes, la mayor pérdida no es la riqueza, la soledad ni un estilo de vida desconocido, sino la pérdida del intercambio lingüístico”.

Cuando Ai se fue en 2015, se convirtió en una espina para el Gobierno.

El artista y activista, sin pelos en la lengua, criticó implacablemente a China por todo tipo de cuestiones, desde presuntos abusos de derechos humanos hasta censura y corrupción.

Obras como “Remembering” (2009), una instalación que conmemora a los miles de niños que murieron en el derrumbe de escuelas mal construidas durante el terremoto de Sichuan de 2008, atrajeron la atención internacional.

En “SACRED”, describió lo que fue estar encarcelado durante casi tres meses, en seis dioramas de tamaño natural que se presentaron por primera vez en la Bienal de Venecia de 2013.

Estos artículos aparecieron en un momento en que, en los años posteriores a los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, las autoridades proyectaban cuidadosamente una nueva era de desarrollo para China y reprimieron enérgicamente cualquier disidencia.

En la década que lleva sin Ai ha estado fuera, las medidas de censura y vigilancia de China se han vuelto más sofisticadas, y los críticos ahora temen que la inteligencia artificial esté potenciando estos sistemas de control.

Ai había dicho anteriormente que no se hacía ilusiones sobre sus posibilidades de regresar a China. Pero ahora que su hijo tiene casi 17 años, ya no soporta el mismo peso de la responsabilidad parental y se siente “relativamente más libre” para actuar por su cuenta.

Fotos conmovedoras del viaje compartidas con CNN muestran al padre y al hijo saliendo del Aeropuerto Internacional de Beijing, además de reunirse con la madre de 93 años de Ai.

“Cuando vi a mi madre, sonreía y se alegraba especialmente de ver a mi hijo. Estuvieron tomados de la mano todo el tiempo. No habló mucho, pero estaba profundamente contenta. Esa satisfacción era como una suave brisa en un día caluroso o unas gotas de lluvia durante una sequía: felicidad natural y humana”, contó.

“No estoy familiarizado con este tipo de sentimiento y me sorprendió”, añadió.

Ai no tomó ninguna precaución específica al planificar el viaje, pero fue inspeccionado e interrogado durante casi dos horas en el aeropuerto de Beijing antes de que le permitieran pasar por inmigración. “Las preguntas eran muy sencillas: ¿Cuánto tiempo piensa quedarse aquí? ¿Adónde más piensa ir?”

El hecho de que el resto de la visita del artista de 68 años transcurriera sin contratiempos y, podría decirse, agradable, podría indicar la confianza de las autoridades en varios frentes: un público chino cada vez más desconocido para el artista, ya que su nombre y sus obras han sido ampliamente censurados en las redes sociales del país; y el amplio alcance de sus tecnologías de vigilancia.

Políticamente, también podría haber poco que ganar con la indignación internacional que surgiría si el reconocido artista fuera detenido o se le impidiera la entrada a Beijing.

Las líneas rojas en China, como siempre, son vagas y cambian rápidamente.

Otro destacado artista chino, Gao Zhen, se había mudado a Nueva York, pero regresó a China en junio de 2024 para visitar a su familia, solo para ser detenido aproximadamente una semana antes de su regreso a Estados Unidos, por unas esculturas mordaces de Mao que creó hace más de una década.

Desde Europa, Ai ha seguido produciendo obras críticas con el Estado, como el documental de 2020 “Coronation”, sobre la gestión inicial de China del brote de covid-19 en Wuhan, y “Cockroach”, una visión compasiva de las protestas prodemocracia de Hong Kong de 2019.

Pero también se ha esforzado por convertir en arte lo que tiene ante sí: la crisis mundial de refugiados y, más recientemente, la guerra en Ucrania.

Cuando se le preguntó si creía que la actitud del Gobierno chino hacia él había cambiado dada su estadía sin problemas, respondió que no creía que ningún cambio hubiera comenzado recientemente.

“Más bien, surge de mi trabajo público a largo plazo al expresar mis opiniones… Aunque un país o un grupo puedan estar en desacuerdo con mis posturas, al menos reconocen que hablo con sinceridad y no para obtener un beneficio personal”, expresó.

Cree que China se encuentra en “una fase ascendente”, destacando la riqueza individual, la fortaleza nacional y las libertades personales, aunque hablar de temas políticos sigue siendo tabú. “La trayectoria general es de ascenso, aunque surgen diferentes problemas en distintas etapas”.

La sociedad occidental, por el contrario, está en decadencia, argumentó, en una coincidencia quizás poco común con el mensaje frecuente de los líderes chinos.

Añadió que los cambios que ha presenciado en los últimos diez años lo han “conmocionado”.

“Se siente como un derrumbe que sepulta las carreteras que una vez construyó. Valores que antes se celebraban ahora parecen huecos y derrumbados. Occidente lucha cada vez más por mantener su propia lógica; en muchos ámbitos ha perdido su autoridad ética y se ha convertido en algo apenas reconocible”, opinó.

Entonces, ¿tiene previsto regresar a China en un futuro próximo?

“Nunca me he ido realmente de ningún sitio; simplemente la distancia se ha alargado”, explicó Ai. Una vez dijo que se sentía ajeno a todo, un “extraño” dondequiera que iba. Pero es su pasaporte chino lo que lo mantiene arraigado.

“Incluso cuando viví en grandes dificultades, sentí que esta identidad me otorgaba el derecho fundamental de regresar a mi lugar de nacimiento. Otros obstáculos humanos eran secundarios”, manifestó.

