Así capturaron a Maduro: análisis de CNN revela riesgos extremos del operativo militar en Venezuela

Por Isaac Yee, Avery Schmitz, Thomas Bordeaux, Katie Polglase y Allegra Goodwin, CNN en Español

La audaz operación estadounidense para derrocar a Nicolás Maduro, presidente de Venezuela hasta su captura, se redujo a un intenso tiroteo final en el que helicópteros estadounidenses estuvieron expuestos a un nivel de riesgo extraordinario al descender a un complejo militar fuertemente fortificado en Caracas, según videos de testigos oculares clave analizados por CNN.

CNN ha reconstruido la misión del 3 de enero, analizando más de 50 videos e imágenes filmadas por testigos oculares y mapeando las rutas de vuelo de los helicópteros estadounidenses para centrarse en esos momentos finales críticos en un lugar que CNN ha señalado como el probable punto de extracción de Maduro.

Las imágenes muestran que, en los momentos previos al descenso al complejo de Maduro, hubo un intenso fuego cruzado entre los aviones de ataque estadounidenses que sobrevolaban la zona y las defensas aéreas venezolanas.

El análisis de CNN muestra que hubo dos minutos cruciales entre el aterrizaje y el despegue de un helicóptero de transporte, mientras el fuego cruzado continuaba sin cesar.

Este período fue el más peligroso de toda la operación, según los expertos, ya que habría sido cuando la aeronave se movía lentamente y a baja altitud, lo que facilitaba considerablemente el ataque con armas más simples. Esto se acentuó por el hecho de que las fuerzas estadounidenses habían elegido el lugar de aterrizaje más arriesgado: justo en el complejo militar de Maduro.

El asalto a Fuerte Tiuna, uno de los complejos militares más grandes de Venezuela, se había preparado con mucha antelación.

Al comienzo del asalto estadounidense, en la madrugada del 3 de enero, una serie de ataques impactaron objetivos en todo el país. La infraestructura de radar, comunicaciones y defensa aérea quedó inutilizada, según la revisión de CNN de videos e imágenes satelitales, lo que allanó el camino para los helicópteros de operaciones especiales.

Más de 150 aeronaves, incluyendo bombarderos, cazas, plataformas de inteligencia y vigilancia, fueron lanzadas desde 20 bases terrestres y marítimas, según el general de la Fuerza Aérea Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos.

Alrededor de la 1:30 a. m., hora local, según un testigo presencial, se escucharon explosiones en la ciudad costera de Higuerote, a unos 80 kilómetros al este de Caracas.

CNN geolocalizó videos de estos ataques iniciales en el aeropuerto de Higuerote, donde se encuentran los sistemas de defensa aérea venezolanos, incluyendo un sistema de misiles tierra-aire Buk-M2 de fabricación rusa, diseñado para atacar aeronaves.

Un video compartido por un periodista local al amanecer también parece mostrar un lanzador Buk-M2 aún en llamas.

“Escuchamos un silbido en el aire, como si algo cayera, y luego la explosión”, declaró a CNN un residente de Higuerote. El testigo, que habló bajo anonimato por motivos de seguridad, afirmó que la explosión sacudió las ventanas de su apartamento.

N.R. Jenzen-Jones, director de la empresa Armament Research Services, declaró a CNN que las imágenes de Higuerote sugerían el uso de drones de ataque unidireccionales. Estos podrían incluir “Sistemas de Ataque de Combate No Tripulados de Bajo Costo”, que el ejército estadounidense ha estado desarrollando rápidamente desde la proliferación de tecnología similar durante la guerra de Rusia contra Ucrania.

En Caracas, a la 1:58 a. m., se observan dos helicópteros de transporte MH-47 Chinook estadounidenses volando a baja altura hacia Fuerte Tiuna, bordeando el estrecho valle donde se encuentra la base militar, según un video de un testigo.

Wes Bryant, sargento mayor retirado de la Fuerza Aérea de EE. UU. y excontrolador aéreo táctico de operaciones especiales, describió la estrategia estadounidense de atacar preventivamente la zona antes de que los helicópteros aterrizaran como “caos organizado”.

Las imágenes muestran al menos dos helicópteros aterrizando en el complejo en medio de fuego terrestre. Despegan apenas 45 segundos después.

Estas aeronaves habrían formado parte de la primera fase de la operación en la capital de Venezuela, desembarcando tropas estadounidenses cerca del complejo de Maduro y combatiendo a las fuerzas terrestres, según informaron expertos militares a CNN.

Caine declaró posteriormente que las fuerzas estadounidenses llegaron por primera vez al complejo de Maduro a las 2:01 a. m.

Luego, las tropas estadounidenses registraron el complejo y capturaron al líder venezolano.

CNN sincronizó 10 videos adicionales durante un período de seis minutos que muestran la segunda fase de la misión, en la que helicópteros de ataque estadounidenses proporcionaron cobertura aérea, combatiendo las defensas aéreas venezolanas, mientras helicópteros de transporte estadounidenses retiraban a Maduro y a las fuerzas que lo capturaron de su complejo.

Con el factor sorpresa desaparecido, la fuerza de extracción sorteó un intenso tiroteo entre helicópteros de ataque estadounidenses y fuerzas venezolanas en el terreno.

En los videos se escuchan disparos sostenidos. El sonido coincide con el de los MH-60 Black Hawks de Penetración de Acción Directa (DAP), un tipo de helicóptero de ataque estadounidense, disparando cañones automáticos de 30 milímetros, según expertos en armas.

A continuación, lo que parecen ser rondas de fuego antiaéreo de represalia brillan en la oscura noche mientras los helicópteros de ataque continúan disparando.

Veinte segundos después, un video descubierto por el investigador en línea MPGeoint y sincronizado por CNN muestra un helicóptero de transporte estadounidense descendiendo hacia el complejo fortificado de Maduro.

Este era el punto de mayor vulnerabilidad, según expertos militares.

“Cualquier helicóptero es más vulnerable un minuto antes del aterrizaje y un minuto después del despegue”, explicó Bryant.

Steffan Watkins, consultor de investigación de código abierto que rastrea aeronaves, declaró a CNN que, si bien un objetivo en movimiento es más difícil de alcanzar, en parte debido a las contramedidas militares, cuando un helicóptero aterriza se convierte en un blanco fácil.

La proximidad al suelo también aumenta la susceptibilidad a los ataques, añadió Jenzen-Jones.

“Durante el despegue y el aterrizaje, los helicópteros vuelan lentamente, se mantienen en el mismo lugar y, por supuesto, están más cerca del suelo. Esto los convierte en un blanco fácil para muchas armas, especialmente las más simples, de fuego directo, como las pistolas”, afirmó.

Las imágenes revelan lo que parece ser la expulsión de Maduro de territorio venezolano. Un minuto y 44 segundos después de ver aterrizar un helicóptero, el video muestra una nube de polvo justo afuera del recinto fortificado, luego una lluvia de cohetes y un helicóptero Chinook despega. Unos 20 segundos después, otro lo sigue.

Bryant reflexionó sobre esta etapa de la misión: “Una de las principales tácticas que utilizamos —es un mantra de las operaciones especiales estadounidenses— es la velocidad, la sorpresa y la violencia en la acción”.

Se ve a uno de los helicópteros de transporte saliendo del área de Fuerte Tiuna, volando sin luces, ganando altitud rápidamente y rozando las colinas cercanas, antes de desaparecer en la oscuridad.

Los disparos y las explosiones en Caracas cesaron a las 3 a. m., según declaró un testigo a CNN. Una hora después, el sonido de los aviones se había desvanecido por completo de la ciudad, añadió.

Las fuerzas estadounidenses abandonaron el espacio aéreo venezolano alrededor de las 4:29 a. m., según Caine. En un video grabado a las 4 a. m., según la filmación de un testigo presencial, se ven cinco Chinooks y siete Black Hawks volando hacia el este, rumbo a Higuerote. Expertos informaron a CNN que esas aeronaves podrían haber estado protegiendo la ruta que tomó el helicóptero de Maduro al abandonar el lugar.

La ubicación exacta dentro del complejo donde Maduro fue capturado, y los detalles de lo que sucedió cuando las fuerzas estadounidenses desembarcaron en él, no se han revelado por completo.

El análisis de CNN ahora proporciona algunas pistas sobre dónde pudo haber estado Maduro dentro de Fuerte Tiuna, basándose en sus publicaciones previas en redes sociales que coinciden con los lugares donde el helicóptero de transporte estadounidense aterrizó y despegó.

La naturaleza fuertemente fortificada de este sitio, que está protegido naturalmente por empinadas colinas en tres de sus lados y cuenta con altos muros de privacidad y múltiples controles de seguridad, muestra lo arriesgado que era para las tropas estadounidenses desembarcar allí. Las características residenciales del complejo, como una gran piscina y un patio, también son un recordatorio de la naturaleza extraordinaria de esta misión: capturar a un presidente y a su esposa en su casa.

En julio de 2024, Maduro publicó imágenes que lo mostraban tomando café con su esposa, Cilia Flores, bajo una pérgola en un patio, mientras le mostraba videos con música de campaña. CNN geolocalizó estas imágenes en el jardín de una gran casa, terminada en 2016, al fondo del complejo. La pérgola se convirtió en una gran estructura blanca el año pasado, según imágenes satelitales.

En mayo y julio de 2025, Maduro publicó dos videos adicionales que lo mostraban en el estacionamiento fuera del mismo complejo, nuevamente tomando café con su esposa y otras personas. El video de julio fue geolocalizado inicialmente por Arrecho, un investigador de código abierto seudónimo.

Las imágenes satelitales tomadas después del ataque muestran daños significativos causados ​​por una explosión en otro lugar de este sitio.

La compleja operación estadounidense involucró personal y equipo estadounidense por aire, tierra y mar, incluyendo operadores de la Fuerza Delta y una unidad del FBI que ingresaron desde múltiples zonas de aterrizaje, según informaron fuentes a CNN. Sin embargo, el momento clave para rescatar a Maduro de Caracas ocurrió en un plazo muy breve.

“Un pequeño factor podría haber cambiado la situación”, dijo Bryant.

Las autoridades venezolanas declararon posteriormente que la operación se cobró 100 vidas; por su parte, las autoridades cubanas informaron de la muerte de 32 cubanos del equipo de seguridad presidencial. La administración Trump afirmó que no se perdieron vidas estadounidenses.

Sin embargo, el riesgo había sido advertido por funcionarios estadounidenses en un documento del Departamento de Justicia fechado el 23 de diciembre, pero publicado después de la redada. El memorando advertía que se esperaba que las fuerzas estadounidenses encontraran una “resistencia significativa”, incluyendo docenas de baterías antiaéreas capaces de derribar helicópteros.

“Este es un ataque que podría haber salido muy, muy mal”, dijo el presidente Trump en una conferencia de prensa posterior a la operación. “Podríamos haber perdido a mucha gente anoche”, añadió.

CNN se ha puesto en contacto con el Comando Sur de EE. UU. para obtener comentarios.

A pesar del éxito de la misión, Bryant también llamó la atención sobre el nivel de riesgo que corrían las tropas estadounidenses, calificándola de “bomba de relojería”.

“Se está entrando en el corazón de una nación soberana, sin la capacidad de Estados Unidos, pero aun así, si se compara, imaginen a Rusia o China entrando e intentando secuestrar al presidente estadounidense”, dijo Bryant.

“Dada la resistencia que vemos en las imágenes, podría haber sido una operación imposible en cualquier otro contexto”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Créditos:

Reporteros: Isaac Yee, Avery Schmitz, Thomas Bordeaux, Katie Polglase, Allegra Goodwin y Alfredo Meza

Editor de video de investigación: Mark Baron

Editor de datos y gráficos: Lou Robinson

Editor supervisor, Investigaciones Visuales: Gianluca Mezzofiore

Editor senior de investigación: Ed Upright

Fotoperiodistas: Christian Streib and Clayton Nagel