Fuerzas Armadas de EE.UU. dicen que al menos dos personas murieron en ataque a barco en el Pacífico; hay un sobreviviente

Las Fuerzas Armadas de EE.UU. realizaron un ataque contra otro barco que presuntamente traficaba drogas en el océano Pacífico oriental el viernes, matando a dos personas, según el Comando Sur de EE.UU.

Una persona sobrevivió al ataque, y SOUTHCOM dijo que notificó a la Guardia Costera de EE.UU. para activar una misión de búsqueda y rescate para el sobreviviente.

“El 23 de enero, bajo la dirección de @SecWar Pete Hegseth, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear realizó un ataque cinético letal contra una embarcación operada por Organizaciones Terroristas Designadas”, escribió SOUTHCOM en X.

Al menos 115 personas han muerto ya en ataques contra barcos sospechosos de narcotráfico como parte de una campaña, denominada Operación Southern Spear, que el Gobierno de Trump ha dicho que tiene como objetivo frenar el tráfico de narcóticos.

Las Fuerzas Armadas de EE.UU. atacaron más recientemente tres presuntos barcos de tráfico de drogas en el océano Pacífico oriental el 31 de diciembre, matando a cinco personas.

