Varias personas fueron arrestadas por protestar en una iglesia de St. Paul. Quiénes son y de qué se les acusa

Por Taylor Romine, CNN

Tres personas que participaron en una manifestación contra agentes federales de inmigración en una iglesia de St. Paul el domingo fueron arrestadas por cargos federales y permanecen bajo custodia.

Es posible que se produzcan más detenciones.

Los manifestantes fueron acusados ​​de conspiración para privar de derechos, según el Departamento de Seguridad Nacional, después de que ellos y varios otros interrumpieran un servicio dominical con cánticos denunciando a Inmigración y Control de Aduanas por el aparente papel de un pastor en la agencia.

“Están tratando de convertir una manifestación pacífica y no violenta en un delito”, dijo Nekima Levy Armstrong, una de las manifestantes arrestadas el jueves en una entrevista la noche antes de su arresto, diciendo que el enfoque debería estar en cambio en “lo que ICE ha hecho” y sus acciones de aplicación “extremadamente brutales” en la campaña en las Ciudades Gemelas, Minneapolis–Saint Paul, y Minnesota en general.

“Simplemente no entiendo cómo este hombre se mira en el espejo, y no sé cómo alguien que dice ser cristiano podría tolerar su comportamiento y la naturaleza dual de los roles que desempeña”, agregó.

Los arrestos se producen mientras los agentes federales continúan con una intensa aplicación de la ley inmigratoria, una incursión criticada reiteradamente por funcionarios estatales y locales como indeseada, especialmente tras la muerte de Renee Good.

A pesar de los arrestos del jueves, la gente siguió saliendo a las calles para protestar contra la represión de la administración Trump en la región.

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, denunció el arresto de uno de los manifestantes, calificándolo de “un grave abuso de poder”, mientras que la Casa Blanca celebró y también publicó una foto alterada de uno de los manifestantes que fue arrestado.

Esto es lo que sabemos sobre las detenciones de los manifestantes:

El domingo, un grupo de personas entró en la Iglesia Cities en St. Paul durante un servicio religioso, donde se sentaron y escucharon al pastor predicar, según declaró Levy Armstrong a Erin Burnett de CNN.

Ella fue una de las personas arrestadas el jueves y también es una reverenda cristiana.

Después de que el pastor terminó de orar, Levy Armstrong se levantó y repitió una de sus declaraciones: “Acabas de orar para que Dios te corrija y te ayude a poner orden en tu casa”, declaró a CNN en otra entrevista. “Y él dijo: ‘Correcto’. Sentí que era una invitación al diálogo”.

Ella dijo que le preguntó sobre David Easterwood, quien figura como pastor en la iglesia y parece ser el mismo David Easterwood que es un alto funcionario de ICE en las Ciudades Gemelas.

Easterwood fue recientemente acusado en un caso presentado por manifestantes que alegan que agentes de inmigración violaron sus derechos de la Primera y la Cuarta Enmienda.

Un portavoz del DHS se negó a confirmar si Easterwood trabajaba para el ICE, afirmando que “el DHS nunca confirmará ni negará los intentos de revelar información confidencial de nuestros agentes del orden”.

Cuando Levy Armstrong mencionó el nombre de Easterwood, dijo que el pastor comenzó a decir: “Vergüenza, vergüenza”.

“Y fue entonces cuando dirigí los cánticos: ‘Justicia para Renee Good’ y ‘Manos arriba, no disparen’”, contó.

Un video de la protesta, obtenido por CNN, muestra a la gente en la iglesia sentada mientras se escucha la voz de una persona gritando. Se puede oir la voz de un hombre que dice: “Estás interfiriendo”, y la gente comienza a levantarse de sus asientos y a corear: “Justicia para Renee Good”.

Otro video, obtenido por CNN, muestra a los manifestantes coreando: “¡Fuera ICE!”.

Tras responder a múltiples llamadas que reportaban hasta 40 manifestantes en la iglesia, las personas que protestaban se retiraron, según declaró a CNN el lunes la portavoz de la policía de St. Paul, Nikki Muehlhausen.

El incidente se está investigando activamente como alteración del orden público, añadió.

La Iglesia Cities declaró en un comunicado el martes que está considerando sus opciones legales después de que “un grupo de agitadores interrumpiera escandalosamente nuestra reunión de culto”, en un acto que “no está protegido ni por las Escrituras cristianas ni por las leyes de esta nación”.

La Fiscal General Adjunta Harmeet Dhillon, quien supervisa la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, publicó en X pocas horas después del incidente y manifestó que su oficina estaba investigando.

Aseguró que los manifestantes estaban “profanando un lugar de culto e interfiriendo con los fieles cristianos”.

Hasta el momento, tres personas han sido acusadas en relación con la protesta del domingo: Levy Armstrong, Chauntyll Louisa Allen y William Kelly.

Las tres personas fueron acusadas de conspiración para privar de derechos, según una publicación de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

En una versión anterior de la publicación, Noem también indicó que Kelly también fue acusado de violar la Ley FACE, que protege a los fieles del uso de la fuerza o la obstrucción. La publicación fue actualizada para que ya no se mencione el cargo de la Ley FACE.

Los documentos de acusación contra los tres manifestantes no estaban disponibles, ya que los casos están sellados. CNN se ha puesto en contacto con la Fiscalía Federal del Distrito de Minnesota, encargada del caso, para obtener más información sobre los cargos.

No parece que Levy Armstrong ni Allen hayan presentado una declaración durante una audiencia judicial el jueves.

El abogado de Levy Armstrong, Jordan Kushner, declaró tras el juicio que el caso contra su cliente es “político” y “no constituye un proceso judicial legítimo”. También afirmó que intentaron llegar a acuerdos con la fiscalía federal para que Levy Armstrong se entregara, pero insistieron en que la arrestaran en su habitación de hotel.

James Cook, abogado de Allen y Kelly, comentó a CNN que cree que sus clientes fueron acusados ​​porque son críticos abiertos de la administración Trump.

“Estamos hablando, básicamente, de lo que equivale a una protesta pacífica en la iglesia”, señaló Cook.

Kelly, quien se describió como veterano de infantería de combate durante una conferencia de prensa el martes, defendió la protesta como una lucha por las comunidades afectadas por la aplicación de la ley de ICE.

A pesar de los cientos de amenazas de muerte que ha recibido, afirmó que “continuará con mi misión de defender la república, la constitución y la humanidad”.

Antes de la protesta del domingo, Levy Armstrong ya era reconocida en las Ciudades Gemelas por su labor como abogada de derechos civiles, activista y expresidenta de la sección de la NAACP de Minneapolis.

Armstrong se hizo famosa por ayudar a liderar las protestas en las ciudades tras la muerte de hombres negros a manos de la policía, incluyendo a George Floyd, según informó KARE, afiliada de CNN.

Allen también participa activamente en la comunidad como miembro de la Junta Escolar de St. Paul, donde su biografía la describe como defensora de la juventud y educadora.

El año pasado se postuló para el concejo municipal de St. Paul, donde sus prioridades incluyeron la seguridad comunitaria, la estabilidad económica y la creación de más viviendas.

Si bien no está claro si se han presentado cargos bajo la Ley FACE contra los manifestantes, Dhillon señaló anteriormente que su oficina estaba investigando cargos utilizando el estatuto federal.

Promulgada en 1994, la Ley federal FACE prohíbe “el uso de la fuerza o la amenaza de fuerza u obstrucción física para herir, intimidar o interferir intencionalmente o intentar herir, intimidar o interferir con cualquier persona que ejerza o busque ejercer legalmente el derecho de libertad religiosa de la Primera Enmienda en un lugar de culto religioso”.

El Departamento de Justicia ha presentado más de 15 acciones bajo la Ley FACE en al menos una docena de estados hasta 2024, incluida una demanda contra manifestantes que “atacaron” una sinagoga en Nueva Jersey durante una protesta que se volvió violenta.

Dhillon también citó la Ley del Ku Klux Klan como otra vía para presentar cargos. La Ley del KKK, promulgada durante la Guerra Civil, se aprobó en 1871 para proteger aún más los derechos enumerados en la Decimocuarta Enmienda, ratificada tres años antes.

La ley tipificó como delito federal negar a cualquier grupo o persona “cualquiera de los derechos, privilegios, inmunidades o protección que se mencionan en la Constitución”.

El estatuto federal rara vez se utiliza, pero se ha citado en demandas contra la administración Trump y otras quejas en los últimos años.

Aunque hasta ahora tres personas han sido acusadas, había más manifestantes dentro de la iglesia.

La secretaria de Justicia, Pam Bondi, quien anunció los tres arrestos en publicaciones en X, no ha indicado si se acusará a otros manifestantes, pero el director interino de ICE, Todd Lyons, prometió el jueves que se presentarán más cargos.

“El presidente Trump dejó en claro que bajo su administración, estos anarquistas, estos terroristas internos, no alterarán la ley y el orden, y especialmente no alterarán una casa de culto”, manifestó Lyons a Laura Ingraham de FOX News.

Si bien no está claro si otros serán acusados, el periodista Don Lemon parece ser el foco del caso.

Un juez magistrado federal rechazó el intento inicial del Departamento de Justicia de presentar cargos contra Lemon por aparecer junto a los manifestantes que irrumpieron en una iglesia de Minnesota durante el fin de semana, informó una fuente a CNN.

“La secretaria de Justicia está indignada por la decisión del magistrado”, declaró una persona familiarizada con el asunto. Bondi lleva dos días en Minnesota reuniéndose con fiscales federales del estado.

Lemon, un expresentador de CNN que ahora produce contenidos de forma independiente, estaba con los manifestantes en Cities Church cuando interrumpieron el servicio, pero afirmó que estaba allí como periodista.

En un video del episodio que publicó en YouTube, Lemon dice: “Solo estoy aquí fotografiando, no soy parte del grupo… soy periodista”. CNN se ha comunicado con representantes de Lemon.

Si bien no se han presentado cargos contra Lemon, es posible que el Departamento de Justicia intente acusarlo nuevamente.

Andy Rose, Elise Hammond, Hannah Rabinowitz, Julia Vargas Jones y Sarah Moon de CNN contribuyeron a este informe.

