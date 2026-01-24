Soldados daneses que lucharon junto a EE.UU. se sienten traicionados mientras Trump amenaza a Groenlandia y denigra a la OTAN

Por Lauren Kent, CNN

“Es muy irrespetuoso”.

Así se siente el veterano danés Gerth Sloth Berthelsen, criado en Groenlandia, sobre el comportamiento reciente de Estados Unidos.

Berthelsen sirvió junto a las fuerzas estadounidenses en una misión de paz a Macedonia del Norte entre 1996 y 1997. Ahora, es uno de los varios veteranos que se muestran desconcertados por la hostilidad de un aliado cuyos soldados fueron en su día sus compañeros de armas.

Berthelsen, que es mitad groenlandés y ahora trabaja en un rol no combatiente para el ejército en Dinamarca, describió cómo los sentimientos de miedo, inquietud y traición han estado permeando las comunidades en ambos lugares por las repetidas amenazas de la administración Trump de “adquirir” Groenlandia antes de retractarse esta semana.

Apenas horas después de exigir “derecho, título y propiedad” del territorio autónomo danés el miércoles, el presidente Donald Trump dio un giro de 180 grados y anunció que había “formó el marco de un futuro acuerdo” sobre Groenlandia tras una reunión con el jefe de la OTAN, Mark Rutte.

Los aliados europeos recibieron con agrado la noticia del marco, pero algunos advirtieron que el daño a la relación entre la UE y EE.UU. ya está hecho, incluso después de que Trump se retractara de las amenazas de golpearlos con aranceles comerciales adicionales debido a su oposición de rechazo a su plan.

Mientras tanto, el ánimo en Nuuk y Copenhague sigue tenso mientras groenlandeses y daneses luchan con una nueva realidad en la que Estados Unidos se ha convertido en una amenaza.

“Cuando experimentas este tipo de comportamiento hostil, te quedas un poco impactado”, declaró Berthelsen a CNN en una entrevista la semana pasada. “Cuando viene de un aliado, es incomprensible que eso pueda suceder”.

El ejército danés tiene una larga trayectoria de servicio junto a Estados Unidos: en misiones de la OTAN, misiones de paz de las Naciones Unidas y en los conflictos liderados por Estados Unidos en Iraq y Afganistán.

Dinamarca esta en vigor el servicio militar obligatorio tanto para hombres como para mujeres, pero el pequeño número de soldados groenlandeses que se unen a las fuerzas de defensa danesas son todos voluntarios.

El Reino de Dinamarca sufrió importantes bajas en Afganistán, donde sus fuerzas se desplegaron en la provincia de Helmand, uno de los escenarios de guerra más mortíferos.

La participación de Dinamarca comenzó en 2001, tras los atentados del 11 de septiembre contra Estados Unidos, y en los años posteriores desplegó a casi 20.000 efectivos a través de la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad (ISAF).

Al menos 41 soldados daneses murieron allí, una tasa per cápita muy alta en comparación con las demás naciones que se unieron a la fuerza, dado que Dinamarca y sus territorios autónomos tienen una población de tan solo 6 millones.

El país sufrió más bajas en la guerra de Iraq, con el fallecimiento de ocho soldados, según una investigación del Comando Médico de Defensa Danés.

“Muchos de los veteranos con los que trabajamos han servido junto a estadounidenses, y no hay ningún respeto, absolutamente ningún, por su servicio y su cargo”, agregó Berthelsen.

Él y su compañero Mads Rasmussen presiden conjuntamente el Veteranprojekt Grønland, una organización con sede en Dinamarca que apoya a los veteranos mediante conexiones sociales y rehabilitación en la naturaleza.

El grupo organiza un viaje anual a Groenlandia para el Día de los Veteranos, donde se reúnen con exsoldados y groenlandeses en servicio.

“Groenlandia pertenece al pueblo groenlandés. Al mismo tiempo, estamos consternados por la conducta de Estados Unidos y la falta de respeto que estamos presenciando, tanto en general como en relación con el derecho internacional”, declararon previamente los presidentes en una declaración conjunta, señalando también que no representan a otros veteranos de su organización.

Otro soldado groenlandés, Salik Augustinussen, escribió una carta abierta al pueblo estadounidense a principios de este mes –antes del cambio de postura de Trump– enfatizando que Dinamarca y sus territorios autónomos no dudaron en ayudar a Estados Unidos tras los ataques del 11 de septiembre.

“Estuve codo con codo con mis compañeros de armas de Estados Unidos, de Europa y de la OTAN en Afganistán para luchar con ustedes tras lo ocurrido en Estados Unidos el 11-S”, escribió Augustinussen en una publicación en redes sociales. Comparó las amenazas a Groenlandia con un ataque de milicianos contra miembros de la OTAN.

“Si el presidente de Estados Unidos decide permitir que el ejército invada Groenlandia, me están atacando a mí y a mi familia”, indicó el soldado groenlandés. “Están atacando a los hermanos y hermanas que los apoyaron cuando fueron atacados”.

La única vez en la historia que la OTAN invocó el Artículo 5, que establece que un ataque contra un miembro es un ataque contra todos, fue tras los atentados terroristas del 11 de septiembre en Estados Unidos.

Trump descartó la idea de usar la fuerza militar para tomar Groenlandia el miércoles, justo antes de su marcha atrás y el anuncio del acuerdo.

Sin embargo, su dura retórica sobre el territorio ártico y los aliados de la OTAN aún resuenan en toda la alianza.

En una entrevista con Fox News el jueves, Trump agregó sin fundamento que las tropas de la OTAN se habían mantenido “un poco alejadas de las líneas del frente” en la guerra de Afganistán, lo que provocó indignación entre algunos aliados de Estados Unidos que perdieron más de 1.000 soldados en el conflicto.

Después de que Trump afirmó en su discurso en Davos, Suiza, que los países de la OTAN no defenderían a Estados Unidos si era atacado, y agregó que “lo que hemos obtenido de la OTAN no es nada”, un aluvión de soldados europeos acudió a las redes sociales para recordarle al presidente estadounidense su extenso servicio en Medio Oriente y Afganistán.

“Aquí estoy, un soldado noruego que no hizo nada por Estados Unidos en Afganistán entre 2007 y 2012”, escribió un hombre en Reddit, junto a una foto suya en posición de tiro.

Al igual que muchos otros aliados de la OTAN, la participación civil y militar de Noruega en Afganistán se extendió de 2001 a 2021, según su Ministerio de Defensa.

También aparecieron publicaciones de personas que dijeron haber servido en Afganistán para Alemania, los Países Bajos y el Reino Unido.

Otro hombre publicó una foto con su uniforme militar, con el siguiente subtítulo: “Aquí estoy yo, un soldado canadiense que no hizo nada por Estados Unidos en Afganistán en 2008”.

Canadá también estuvo desplegado en Afganistán durante más de una década, más de 40.000 de sus ciudadanos sirvieron allí y 158 perdiendo la vida.

En comentarios al medio de comunicación danés TV2, otro veterano groenlandés, Kununguak Iversen, declaró que se sintió “un poco traicionado” por el comportamiento de la administración Trump, después de su propio despliegue en Iraq como parte de una coalición liderada por Estados Unidos en 2006.

“Se trata de que contestamos el teléfono cuando llamaron. Que nos traten como lo hacen ahora no está bien”, declaró Iversen a TV2 a principios de este mes.

El jueves se celebró una cumbre de emergencia de líderes de la UE convocada para debatir las amenazas de Trump contra Groenlandia.

La viceprimera ministra de Suecia, Ebba Busch, llegó incluso a declarar a la CNN el miércoles: “Aún no estamos a salvo”.

Mientras tanto, los detalles del acuerdo marco sobre Groenlandia aún no están claros.

Trump y Rutte llegaron a un entendimiento verbal el miércoles, pero aún no se ha elaborado ningún documento que establezca un acuerdo futuro, dijeron a CNN personas familiarizadas con la discusión.

Acordaron continuar las conversaciones sobre la actualización de un acuerdo de 1951 entre Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia que rige la presencia militar estadounidense en la isla, según las fuentes.

El marco también garantiza que Rusia y China no podrán realizar inversiones en Groenlandia y estipula un papel reforzado para la OTAN en Groenlandia, añadieron.

Un funcionario de la OTAN informó a CNN que una propuesta que se discutió en las reuniones del miércoles entre funcionarios de la OTAN, y que se ha planteado en conversaciones anteriores entre miembros de la alianza y Rutte, fue la posibilidad de que Dinamarca permita a Washington construir más bases militares en Groenlandia y esa tierra se considera territorio soberano de Estados Unidos.

“No está claro si esa propuesta finalmente sería parte del marco al que aludió el presidente Donald Trump el miércoles cuando se retractó de sus amenazas arancelarias después de una reunión con Rutte, pero en términos generales, un aumento en la presencia militar estadounidense en Groenlandia ha sido un tema recurrente en las discusiones”, agregó el funcionario.

Estados Unidos ya tiene una base en el noroeste de Groenlandia, la Base Espacial Pituffik, que fue posible gracias al acuerdo de defensa firmado en 1951, actualizado en 1981 y renovado en 2004.

Estados Unidos tuvo una presencia militar mucho mayor en Groenlandia durante la Guerra Fría, pero optó por cerrar otras bases a medida que la aparente amenaza disminuía.

Natasha Bertrand, Kevin Liptak, Todd Symans, Issy Ronald y Madalena Araujo de CNN contribuyeron a esta historia.

