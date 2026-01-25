Christian González, el jugador de raíces colombianas que va a la caza del Super Bowl con los Patriots de Nueva Inglaterra

Por Pablo Antonio García Escorihuela, CNN en Español

Christian González ha dejado postales llamativas desde que entró en la NFL hace tres años.

El saco, con la bandera de Colombia bordada por dentro, que lució en el Draft 2023, cuando fue tomado por los Patriots en la primera ronda, habla de su conexión con la tierra de su padre y sus raíces latinas.

González nació en Carrollton, Texas, pero siempre estuvo muy apegado a su padre, un migrante colombiano que aupó la pasión por el deporte en su hijo.

En esta temporada, González no hizo sino crecer.

Explotó como uno de los mejores esquineros de la temporada, siendo nominado al Pro Bowl, convirtiéndose en uno de los defensores más difíciles de sortear para los quarterbacks rivales.

Es más, fue con una intercepción suya que el equipo de Mike Vrabel selló el triunfo ante los Broncos por 10 a 7 este domingo en la Final de Conferencia de la AFC, siendo clave para que los Patriots estén de regreso al Super Bowl.

