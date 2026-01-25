El documental millonario de Melania Trump enfrenta una prueba clave esta semana

Por Betsy Klein, CNN

La primera dama Melania Trump y Amazon MGM Studios afrontan esta semana una prueba de alto riesgo con el estreno del documental “Melania”: ¿valdrá la pena la inversión multimillonaria?

Aproximadamente US$ 35 millones se han gastado en la promoción de “Melania”, una película que documenta los 20 días en torno al regreso de Trump a la Casa Blanca, según una fuente familiarizada con el tema. Los anuncios muestran imágenes de la primera dama en televisión, en vallas publicitarias, en estaciones de metro, cubriendo autobuses en todo el país e incluso en la Sphere de Las Vegas.

Eso se suma al acuerdo de alrededor de US$ 40 millones que Amazon MGM Studios alcanzó con la primera dama, lo que marca un presupuesto de gran escala para el documental, que se estrena en cines este viernes.

“Después de que estructuré para ella el acuerdo récord con Amazon, se puso manos a la obra”, dijo Marc Beckman, agente de Trump y asesor principal, en una entrevista esta semana con One America News.

La primera dama figura como productora ejecutiva del proyecto, lo que significa que se realizó con su plena participación y control editorial. Y ha estado profundamente involucrada en el proceso.

“Estuvo involucrada en la producción, la posproducción, toda la campaña publicitaria, el tráiler… Y cuando digo involucrada, quiero decir que no solo aprueba. Ella construyó ese tráiler. Creó el suspenso, seleccionó la música. Lo mismo con la campaña publicitaria que estamos viendo ahora en casi 30 países”, dijo Beckman.

El significativo presupuesto de marketing, según el cineasta documental Stefano Da Frè, probablemente está respaldado por métricas y por la convicción de Amazon de que la película será un éxito en taquilla y en streaming. Da Frè, que no participó en el proyecto, ha dirigido varias películas disponibles en Amazon y otras plataformas, incluida “Stolen Dough”, un documental de 2023 sobre un hombre cuyo invento de la pizza con borde relleno fue robado por Pizza Hut.

Amazon, dijo a CNN en una entrevista, “es una empresa impulsada por datos. Con todas sus herramientas, toda su IA, Amazon Web Services, no se les ocurrió ese número al azar. Creen, a partir de sus métricas, que vale esa cantidad”.

Los eventos en torno al debut de la película comenzaron el sábado por la noche, cuando la primera dama y el presidente Donald Trump organizaron una proyección privada en el Salón Este de la Casa Blanca con un pequeño grupo de amigos y familiares, según un funcionario de la Casa Blanca.

Melania Trump ha mantenido un perfil relativamente bajo en su segundo mandato, eligiendo con cuidado sus compromisos mientras divide su tiempo principalmente entre New York y Florida. Sin embargo, ha incrementado sus apariciones públicas de cara al estreno del documental y se espera que toque la campana de apertura en la Bolsa de Valores de New York el miércoles por la mañana.

El jueves, los Trump caminarán por la alfombra roja y asistirán a un evento de proyección en el Kennedy Center, recientemente renombrado como Trump Kennedy Center por su junta directiva.

Habrá 21 proyecciones simultáneas solo por invitación en ciudades de todo el país, incluidas New York, Boston, Las Vegas y Los Angeles, según la fuente.

La película llega a los cines este viernes. Aún no se ha anunciado la fecha de estreno en streaming.

Observadores de medios seguirán de cerca el desempeño en taquilla y si la primera dama logra movilizar a sus seguidores —y a los curiosos— hacia las salas, que han tenido dificultades para atraer público en los últimos años.

Donald Trump —exestrella de reality— no ha sido una figura popular en Hollywood desde que ingresó a la política en 2015. Pero la decisión de Amazon de licenciar el proyecto indica que la plataforma reconoce la fascinación de muchos estadounidenses por la primera familia. Y Melania Trump, que sigue siendo una de las figuras más intrigantes y misteriosas del planeta, podrá contar su historia a una audiencia global de streaming.

“Todos quieren saber. Así que aquí está”, dice la primera dama en una voz en off durante el tráiler, subrayando un reconocimiento implícito de la curiosidad pública sobre ella.

La decisión de Amazon de asociarse con Trump también puede ser un cálculo político, enmarcado en los múltiples esfuerzos de gigantes tecnológicos por acercarse a la Casa Blanca.

Consultado para comentar, un portavoz de Amazon MGM Studios dijo a CNN: “Licenciamos la película por una razón y solo una: porque creemos que a los clientes les va a encantar”.

Amazon, según Beckman, entró en una “guerra de ofertas” por el proyecto.

“Contactamos a todas las grandes plataformas… y, en efecto, Amazon MGM salió ganando. Y en gran parte fue porque no solo queríamos una compensación financiera, queríamos trabajar con un socio de primer nivel”, dijo.

“Melania” está dirigida por Brett Ratner y marcará el primer gran proyecto del cineasta desde 2017, cuando fue acusado de conducta sexual indebida por numerosas mujeres. Ratner ha negado las acusaciones.

El éxito de la película será también una prueba importante para Ratner.

“No se sorprendan si esta película resulta ser extremadamente atractiva y bien hecha, como la última oportunidad de Ratner para volver a insertarse en un círculo de Hollywood muy codiciado”, dijo Da Frè a CNN.

