Cómo van las negociaciones sobre el financiamiento del Gobierno tras el tiroteo en Minneapolis

La posibilidad de un cierre parcial del Gobierno para el final de la semana está creciendo, ya que el destino del financiamiento para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y otras agencias gubernamentales clave está en juego.

Tras otro tiroteo mortal por parte de un agente federal en Minneapolis, el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, anunció que los demócratas no proporcionarán los 60 votos necesarios para avanzar con un paquete de seis proyectos de ley de asignaciones si incluye la medida actual de financiamiento del DHS.

Lo calificó de “lamentablemente insuficiente para frenar los abusos de (Inmigración y Control de Aduanas)”. (ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza son parte del DHS).

Ahora, los demócratas y republicanos del Senado están evaluando cómo avanzar, según fuentes familiarizadas con el asunto.

Esto es lo que hay que saber sobre el estado de las negociaciones de financiamiento antes de la fecha límite del viernes:

Un cierre afectaría a más que solo el DHS.

Si el Senado no aprueba la legislación antes de la medianoche del viernes, el financiamiento se suspenderá para varias partes del Gobierno federal, incluidos los departamentos de Defensa, Trabajo, Salud y Servicios Humanos, Educación, Transporte y Vivienda y Desarrollo Urbano, lo que aumenta la posibilidad de que incluso un cierre parcial del Gobierno pueda tener impactos de gran alcance.

Eso significa que, una vez más, los legisladores podrían estar encaminándose hacia un cierre impredecible y significativo que podría afectar a miles de trabajadores gubernamentales en agencias que van desde el Pentágono hasta los controladores de tráfico aéreo y la TSA. Añadiendo a las complejidades políticas para los demócratas está el hecho de que un cierre por el financiamiento del DHS podría hacer poco para afectar a la propia agencia que buscan reformar.

Muchos demócratas del Senado se han alineado con Schumer, quien exige que el líder de la mayoría del Senado, John Thune, separe el proyecto de ley de financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional de los otros cinco proyectos de ley de asignaciones en el paquete.

“Si el líder Thune pone esos cinco proyectos de ley en el pleno esta semana, podemos aprobarlos de inmediato. Si no, los republicanos serán nuevamente responsables de otro cierre del Gobierno”, dijo Schumer el lunes.

Y en quizás la señal más clara hasta ahora de que el camino para financiar completamente al Gobierno está en problemas, muchos legisladores que cruzaron líneas partidistas el otoño pasado para reabrir el Gobierno ahora dicen que no apoyarán este proyecto de ley clave de asignaciones sin cambios importantes.

“Odio los cierres”, dijo el senador Angus King, el senador independiente que se reúne con los demócratas, a “Face the Nation” de CBS el domingo, pero como su propio estado natal de Maine experimenta un aumento de agentes federales de inmigración, King dijo que “no puede votar por un proyecto de ley que incluya financiamiento para ICE bajo estas circunstancias”.

La senadora Catherine Cortez Masto, demócrata de Nevada, coincidió con King, diciendo que el proyecto de ley de financiamiento del DHS en su forma actual no ofrecía “ninguna rendición de cuentas”.

Los 100 senadores tendrían que estar de acuerdo en separar el proyecto de financiamiento del DHS, que incluye fondos para ICE, del resto del paquete. Si incluso un senador se opone, entonces esa parte permanecerá en el paquete, preparando el escenario para un cierre parcial del Gobierno.

Actualmente, los demócratas intentan unirse en torno a un solo conjunto de demandas, pero una fuente familiarizada con esas conversaciones dijo que las discusiones sobre qué tipo de reformas buscarán los demócratas en lo que respecta al DHS están en curso. Los líderes demócratas aún están solicitando sugerencias e ideas de sus miembros.

Los republicanos dicen que están explorando todas las opciones en lo que respecta a las demandas demócratas de eliminar el proyecto de ley del DHS del paquete de seis proyectos de ley aprobado por la Cámara para financiar al Gobierno. Un objetivo principal, dicen, es evitar un cierre de lo que equivale al 75 % del gasto del Gobierno.

Pero hasta ahora, Thune y otros líderes republicanos no han expresado públicamente interés en separar el financiamiento del DHS en una votación aparte.

Mientras la Casa Blanca y los senadores republicanos han comenzado los primeros contactos con los demócratas para encontrar una salida que evite el cierre de las principales agencias federales para el fin de la semana, según asesores principales, no hay indicios de que se evitará una crisis de cierre antes de la fecha límite del viernes.

“Los republicanos y la Casa Blanca se han acercado, pero aún no han propuesto soluciones realistas”, dijo un asesor del liderazgo demócrata del Senado.

La Casa Blanca dijo el lunes que no apoya separar los fondos del DHS del paquete más amplio.

“En este momento, la Casa Blanca respalda el trabajo bipartidista que se hizo para avanzar el paquete bipartidista de asignaciones, y queremos que eso se apruebe”, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, a los periodistas en una rueda de prensa.

Los republicanos, que tienen una mayoría de 53 escaños, necesitarán el apoyo de algunos demócratas para avanzar cualquier proyecto de ley de financiamiento.

Si el senador republicano Rand Paul de Kentucky vota no, como suele hacer en los proyectos de ley de asignaciones, al menos ocho demócratas tendrán que cruzar el pasillo para mantener abiertas todas las partes del Gobierno.

Por ahora, los líderes republicanos pueden descartar a King y Cortez Masto, dos de los tres miembros de la asamblea partidista demócrata que votaron consistentemente con la mayoría de los republicanos en contra de un cierre a finales del año pasado.

El senador John Fetterman, el tercer miembro de ese grupo, dijo el lunes que “nunca votaré para cerrar nuestro Gobierno”, pero dijo que sí apoya separar el proyecto del DHS del paquete de financiamiento más amplio.

Los senadores Tim Kaine, Jacky Rosen y Jeanne Shaheen han dicho que se opondrán a cualquier medida de financiamiento del DHS sin protecciones adicionales contra tácticas agresivas de aplicación migratoria.

Y el senador Dick Durbin, el látigo demócrata que apoyó la reapertura del Gobierno en noviembre, dijo que “no votará para financiar las operaciones ilegales del DHS y ICE que aterrorizan a Chicago, Minneapolis y muchas otras comunidades”.

Mientras tanto, la senadora Maggie Hassan no ha dicho explícitamente que bloqueará el proyecto, pero ha expresado su oposición a ICE.

Es posible que los demócratas no tengan mucho poder para restringir las actividades de ICE en caso de un cierre. Varios asesores del Congreso sostienen que incluso en un escenario de cierre, ICE seguiría operando sus funciones principales.

La aprobación del proyecto de ley insignia del presidente el verano pasado inyectó decenas de miles de millones de dólares en la agencia, dando a la secretaria del DHS, Krisit Noem, amplios poderes para mover fondos y llevar a cabo las operaciones de la agencia.

La principal senadora demócrata, Patty Murray, pareció reconocer cuán poco podría afectar un cierre a las actividades de la agencia cuando anunció por primera vez el acuerdo bipartidista sobre los fondos del DHS a principios de este mes, escribiendo: “La sugerencia de que un cierre en este momento podría frenar la ilegalidad de esta administración no está basada en la realidad: bajo una resolución continua y en un cierre, esta administración puede hacer todo lo que ya está haciendo, pero sin ninguno de los mecanismos de control y restricciones críticos que impone un proyecto de financiamiento anual”.

El proyecto de ley respaldado por los republicanos, el “Gran y Hermoso Proyecto”, proporcionó a ICE solo US$ 75.000 millones el verano pasado cuando enfrentaba una crisis de fondos debido al aumento de operaciones. La inyección de efectivo fue siete veces su presupuesto habitual. El DHS, por su parte, recibió US$ 165.000 millones para actividades de aplicación migratoria en el proyecto de ley del presidente.

Las directrices del DHS durante la disputa de financiamiento en otoño mostraron que más del 93 % de los trabajadores de ICE y CBP serían retenidos durante una interrupción, según el plan de cierre de la agencia.

Además, durante el cierre más reciente, Noem publicó en X que 70.000 agentes del orden en el DHS, incluidos CBP, ICE, el Servicio Secreto de EE.UU. y otras divisiones, recibirían sus cheques de pago.

El Congreso enfrenta una ventana increíblemente estrecha para financiar el resto del Gobierno antes del viernes por la noche.

Una gran tormenta de nieve obligó al Senado a retrasar su primera votación de la semana hasta la noche del martes.

La Cámara está en su receso planeado y no tiene previsto regresar a Washington hasta principios del próximo mes, después de haber aprobado el paquete de proyectos de ley de financiamiento la semana pasada.

Si el Senado realiza algún cambio al paquete de la Cámara, el presidente de la Cámara, Mike Johnson, tendría que llamar a sus miembros para votar sobre las nuevas versiones antes de que puedan ser enviadas al presidente.

