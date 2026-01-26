El Congreso de México ratifica al exfiscal Alejandro Gertz Manero como embajador en Reino Unido

Por Mauricio Torres, CNN en Español

El Congreso de México ratificó este lunes a Alejandro Gertz Manero, exfiscal general de la República, como nuevo embajador del país en Reino Unido, informó el propio Poder Legislativo en un comunicado.

La ratificación se produjo en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso, donde fue aprobada en una votación rápida. Esto ocurrió a dos meses de que Gertz renunció como fiscal en una decisión que generó controversia.

Gertz, quien fue electo en 2019 para ocupar el cargo por nueve años, justificó su dimisión con el argumento de que la presidenta Claudia Sheinbaum lo propondría como embajador.

Los partidos de oposición señalaron entonces que ese motivo no constituía una “causa grave” que justificara su salida de la Fiscalía General de la República (FGR), según lo marcan las leyes mexicanas.

A pesar de esos reclamos, su renuncia fue aprobada por el Senado el 27 de noviembre y, tras su ratificación por el Congreso, rindió protesta este mismo lunes.

En el lugar de Gertz en la FGR, el Senado eligió a Ernestina Godoy, una funcionaria cercana a la presidenta Sheinbaum, en cuya presidencia fue consejera jurídica. Previamente, cuando Sheinbaum era jefa de Gobierno de la Ciudad de México (2018-2023), Godoy fue fiscal de la capital del país.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.