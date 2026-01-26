¿Quién es Tom Homan? El zar fronterizo de Trump llegará a Minnesota en medio de una crisis sin precedentes

Por Michael Williams, Priscilla Alvarez y Kristen Holmes

El zar fronterizo de la Casa Blanca que el presidente Donald Trump enviará a Minneapolis tras el tiroteo fatal de dos estadounidenses es un veterano funcionario de las fuerzas del orden que ha impulsado algunas de las controvertidas políticas del Gobierno de Trump relacionadas con la inmigración.

Trump dijo este lunes que enviará a Tom Homan a Minnesota tras el tiroteo mortal del sábado contra el enfermero de UCI de Minneapolis, Alex Pretti, a manos de agentes federales. El incidente aumentó las tensiones y generó críticas bipartidistas por el señalamiento por parte de la administración de Trump —sin pruebas— de Pretti como alguien que buscaba cometer un acto de terrorismo interno y que quería masacrar a agentes del orden. Los funcionarios federales hasta ahora se han negado a proporcionar al público detalles fundamentales que respalden su afirmación de que un agente disparó a Pretti en defensa propia.

La decisión de enviar a Homan a Minnesota fue recibida con cierto alivio por parte de legisladores republicanos y funcionarios de Seguridad Nacional, ya que el zar fronterizo de 64 años tiene décadas de experiencia en las fuerzas del orden, comenzó su carrera como agente de policía en Nueva York antes de convertirse en agente de la Patrulla Fronteriza en California en 1984. Homan también lideró los esfuerzos de deportación de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) durante la administración de Obama.

Como director interino de ICE durante el primer mandato de Trump, Homan fue la cara pública y defensor de algunas de las políticas migratorias más polémicas del Gobierno, incluida la separación de niños y familias que cruzaron la frontera.

En un evento público en septiembre de 2017, dijo que su agencia arrestaría a las personas indocumentadas que se presentaran para cuidar a los niños, algo que los gobiernos anteriores habían evitado. También se ha opuesto enérgicamente a las políticas de “ciudades santuario”, que restringen a las fuerzas del orden locales de cooperar con las acciones federales de inmigración.

Pero que el presidente envíe a Homan a Minnesota también sugiere una posible marginación de las tácticas más agresivas empleadas por el alto funcionario de la Patrulla Fronteriza Gregory Bovino y subraya la continua disputa interna dentro de la administración sobre cómo están llevando a cabo la agenda migratoria del presidente.

CNN informó este lunes que se espera que Bovino y algunos de sus agentes salgan de Minneapolis el martes y regresen a sus respectivos sectores, según tres fuentes familiarizadas con las discusiones. La Casa Blanca ha dicho que se espera que Homan gestione las operaciones de ICE en la ciudad. Un funcionario dijo que fue una decisión “mutua” que Bovino se marchara.

Aunque el estilo de aplicación de la ley de Bovino ha sido respaldado por la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem, Homan generalmente ha adoptado un enfoque más estricto en la aplicación de las leyes migratorias, queriendo centrarse en las amenazas a la seguridad pública y nacional. Eso es ligeramente diferente de las redadas amplias que han estado ocurriendo en ciudades de todo el país durante el segundo mandato de Trump.

Mientras Trump hacía campaña en 2024, Homan dijo en una entrevista con “60 Minutes” de CBS News que la campaña de deportaciones del presidente implicaría arrestos selectivos.

“No va a ser… una redada masiva en los vecindarios. No vamos a construir campos de concentración. Lo he leído todo. Es ridículo”, dijo Homan, quien también fue colaborador de Proyecto 2025, en ese momento.

Pero como el Departamento de Seguridad Nacional se ha quedado rezagado respecto a sus cuotas internas de arrestos de inmigrantes, la agencia ha ampliado su enfoque para incluir redadas y detenciones generalizadas en comunidades con gran presencia de inmigrantes. La agencia ha otorgado amplios poderes policiales de formas que no habían sido intentadas por agencias de aplicación de la ley anteriores, incluyendo un memo interno que decía que los agentes de ICE no necesitan órdenes judiciales para registrar el hogar de una persona. Expertos han dicho a CNN que esta directriz ignora salvaguardas fundamentales establecidas en la Cuarta Enmienda de la Constitución de EE.UU.

Aunque Homan ha estado públicamente alineado con el Gobierno de Trump, ha habido luchas internas entre facciones que lo respaldan a él y aquellas que respaldan a Noem. Homan y Noem generalmente no se han hablado en los últimos meses, según funcionarios estadounidenses.

En una conferencia de prensa el lunes, la secretaria de prensa de la Casa Blanca Karoline Leavitt dijo que Homan será ahora el “principal punto de contacto en el terreno en Minneapolis” mientras que Bovino “seguirá dirigiendo” la Patrulla Fronteriza a nivel nacional. También restó importancia a cualquier apariencia de conflicto entre Noem y Homan.

“La Secretaria Noem también está a cargo de FEMA y estamos tras una brutal tormenta invernal donde cientos de miles de estadounidenses se han visto afectados. El zar de la frontera, Homan, está en una posición única para dejar todo e ir a Minnesota para continuar manteniendo conversaciones productivas con funcionarios estatales y locales”, dijo Leavitt.

El líder de la mayoría en el Senado, John Thune, elogió la decisión de Trump de poner a Homan al frente de las operaciones migratorias en Minnesota, calificándolo como un “avance positivo” que podría ayudar a “bajar la tensión y restaurar el orden en Minnesota”.

“Él sabe lo que hace. Lo entiende”, dijo también un legislador republicano a CNN, afirmando que Homan comprendía el sistema y cómo realizar operaciones de aplicación “de la manera correcta”. Aliados y asesores también lo ven como “un adulto responsable”, dijo una fuente.

Homan ha estado bajo cierto escrutinio desde que asumió su cargo actual. The New York Times informó en septiembre que Homan fue grabado en 2024 aceptando una bolsa que contenía US$ 50.000 en efectivo por parte de agentes encubiertos del FBI en una investigación que el Departamento de Justicia de Trump cerró posteriormente.

Una persona familiarizada con la operación dijo a CNN que Homan aceptó el dinero como parte de una operación encubierta, y que Homan estaba siendo investigado por posible soborno y otros delitos después de que aceptó ayudar a los agentes encubiertos a conseguir contratos gubernamentales. Homan, por su parte, ha dicho que no “aceptó US$ 50.000 de nadie”.

El Departamento de Justicia cerró la investigación después de que Trump comenzó su segundo mandato el año pasado debido a dudas de que los fiscales pudieran probar que Homan había aceptado realizar un acto específico a cambio del dinero en efectivo y porque no ocupaba un cargo gubernamental en ese momento. Posteriormente, la Casa Blanca calificó la investigación de Homan como “abiertamente política”.

Kaitlan Collins e Isabelle D'Antonio de CNN contribuyeron con este artículo.