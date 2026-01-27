Cómo presentar tu declaración de impuestos en EE.UU. en 2026: link, formularios, documentos y más

Por CNN en Español

Si pagas a alguien para que prepare tu declaración de impuestos, puedes ahorrarte ese gasto y hacerlo tú mismo con las herramientas gratuitas del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés). Además, si lo haces en línea, evitarás demoras en los reembolsos.

El IRS abrió la temporada de impuestos de 2026 el 26 de enero y ya está recibiendo declaraciones correspondientes al año tributario 2025. Los contribuyentes tienen hasta el miércoles 15 de abril de 2026 para presentar su declaración federal.

Antes que nada, para presentar tu declaración de impuestos es necesario que conozcas cuánto dinero ganaste durante el año que vas a declarar. Cuando sepas esta cantidad, deberás decidir si realizarás la deducción estándar o si prefieres hacer una declaración detallada, según el IRS.

Una vez resueltas estas cuestiones, te explicamos paso a paso cómo declarar tus impuestos y así evitar errores en el proceso.

Según sea tu caso:

Si eres empleado de tiempo completo, tus empleadores debieron enviarte el formulario W-2 antes del 31 de enero. Allí se muestra el salario que ganaste durante el año y los impuestos que se retuvieron.

Si trabajas por tu cuenta o por contrato, puedes recibir el formulario 1099-NEC con detalles sobre lo que ganaste. También podrías recibir documentos que muestren dividendos o intereses de inversiones (formularios 1099-DIV o 1099-INT, por ejemplo).

Si eres estudiante universitario, recibirás el formulario 1098-T, que muestra cuánto pagaste en matrícula y qué montos recibiste en becas o subvenciones, para ayudarte a calcular deducciones y créditos educativos.

Recibos de donaciones caritativas, gastos médicos y de negocios, si haces una declaración detallada.

Aquí puedes consultar más tipos de formularios para saber cuál aplica en tu caso.

Tu estado civil para efectos de la declaración se utiliza para determinar tus requisitos de presentación, deducción estándar, elegibilidad para ciertos créditos y tu impuesto correcto, explica el IRS.

Necesitarás entonces la información sobre tu estado civil, que se determina dependiendo si estás o no casado bajo las leyes de Estados Unidos. Si aplica, también se requiere el año de fallecimiento del cónyuge. El porcentaje que pagas de los gastos del hogar también afecta la opción que debes elegir en tu declaración, según la agencia tributaria.

El IRS recomienda utilizar un software de preparación de impuestos para presentar declaraciones en línea más precisas y de manera más fácil.

Si tu Ingreso Bruto Ajustado (AGI, por sus siglas en inglés) es de US$ 84.000 o menos, tienes la opción de hacerlo de manera gratuita y por tu cuenta a través de Free File, una herramienta que te permite preparar y presentar por internet tu declaración federal mediante software guiado de preparación de impuestos o utilizando los Formularios Interactivos de Free File.

También puedes recurrir a un proveedor autorizado por el programa de presentación electrónica del IRS, habilitado para preparar, transmitir y procesar declaraciones en línea.

Otra opción es presentar tu declaración en papel, enviándola por correo postal.

Además, puedes verificar si cumples los requisitos para recibir preparación gratuita de impuestos a través de programas como VITA y TCE, dirigidos a personas de bajos recursos, miembros de las Fuerzas Armadas y sus familias, personas con discapacidades, adultos mayores o contribuyentes con dominio limitado del inglés.

Puedes revisar aquí las claves de la reforma tributaria para determinar si te conviene presentar una deducción estándar o una declaración detallada.

Puedes realizar el pago de impuestos en línea a través de la página web del IRS. Se aceptan pagos completos o parciales, así como planes de pagos a plazos. Según la agencia tributaria, las multas e intereses continuarán acumulándose hasta que pagues el saldo total.

El IRS advierte que algunos pagos electrónicos pueden tardar más en procesarse, pero las multas e intereses continúan acumulándose hasta que el saldo quede en cero.

La fecha límite federal para presentar tu declaración este año es el miércoles 15 de abril de 2026.

Si vives en Maine o Massachusetts, el plazo se extiende hasta el 17 de abril de 2026 debido a los feriados estatales del Día del Patriota y el Día de la Emancipación.

