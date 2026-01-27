El jefe de la OTAN dice que Europa “está soñando” si cree que puede defenderse sin Estados Unidos

Por Caitlin Danaher, CNN

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha dicho que Europa “está soñando” si cree que puede defenderse sin el apoyo de Estados Unidos.

“Si alguien vuelve a pensar que la Unión Europea, o Europa en su conjunto, puede defenderse sin Estados Unidos, que siga soñando. No pueden. No podemos. Nos necesitamos mutuamente”, declaró Rutte durante un discurso ante el Parlamento Europeo en Bruselas este lunes.

El jefe de la OTAN advirtió a las naciones europeas que necesitarían aumentar el gasto de defensa al 10 % si “realmente quieren hacerlo solas”, y agregó que necesitarían desarrollar su propia capacidad nuclear, lo que costaría miles de millones de euros.

“En ese escenario, perderán la garantía definitiva de nuestra libertad, que es el paraguas nuclear estadounidense. Así que, ¡buena suerte!”, manifestó.

Los comentarios llegaron después de una semana de montaña rusa para Europa y sus aliados occidentales, después de que el presidente Donald Trump continuó avanzando en sus demandas de la propiedad estadounidense de Groenlandia, antes de descartar públicamente el uso de la fuerza para anexar la isla ártica durante su discurso en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza.

El jefe de la OTAN continuó elogiando a Trump por plantear la cuestión de la seguridad del Ártico, reconociendo que su defensa del presidente probablemente irritaría a muchos en la sala.

“Creo que tiene razón. Hay un problema con la región ártica. Hay un problema de seguridad colectiva, porque estas rutas marítimas se están abriendo y porque China y Rusia son cada vez más activos”, señaló.

Rutte describió que habría dos líneas de trabajo en el futuro respecto a la cuestión de Groenlandia. La primera implicaría que la OTAN asumiera una mayor responsabilidad colectiva en la defensa del Ártico, para impedir el acceso de Rusia y China a la región, tanto militar como económicamente.

El segundo implicaría la continuación de las conversaciones trilaterales entre Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia. Rutte afirmó que no participaría en las conversaciones, añadiendo que no tiene mandato para negociar en nombre de Dinamarca y que no lo hará.

El ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, y su homóloga groenlandesa, Vivian Motzfeld, se reunieron con el vicepresidente J. D. Vance y el secretario de Estado, Marco Rubio, en Washington a principios de este mes. Rasmussen afirmó que la reunión fue “constructiva”, pero que persiste un “desacuerdo fundamental”.

La semana siguiente, Trump y Rutte se reunieron en Davos.

El presidente afirmó haber alcanzado un marco para un acuerdo sobre Groenlandia con el jefe de la OTAN y, como resultado, declaró que ya no impondría aranceles a las naciones europeas que se habían opuesto a sus ambiciones de adquirir el territorio semiautónomo de Dinamarca.

Aún no está del todo claro qué incluye el marco ni el papel exacto de Rutte en las negociaciones, pero el sorprendente cambio de postura de Trump volvió a poner en el punto de mira al secretario general de la OTAN.

