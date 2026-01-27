El TikTok estadounidense aprobado por Trump tuvo un comienzo difícil

Por Brian Stelter, CNN

El nuevo negocio de TikTok en Estados Unidos, dirigido por un grupo de inversores principalmente estadounidenses aprobados por el presidente Donald Trump, ha tenido un comienzo poco prometedor.

La popular aplicación TikTok ha estado fallando durante varios días. Si bien otras redes sociales han estado llenas de especulaciones de que la empresa conjunta alineada con Trump está suprimiendo las críticas, TikTok insiste en lo contrario y dice que el problema se debió a un corte de energía en un centro de datos.

TikTok dijo este martes por la mañana que ha logrado un “progreso significativo” en la restauración del servicio en la plataforma, pero los usuarios “aún pueden tener algunos problemas técnicos, incluso al publicar contenido nuevo”.

Algunos políticos demócratas están aprovechando las sospechas del público sobre posibles irregularidades políticas.

“Es hora de investigar”, dijo el gobernador de California, Gavin Newsom, el lunes por la noche. “Estoy iniciando una investigación para determinar si TikTok está violando la ley estatal al censurar contenido crítico con Trump”.

La oficina de prensa de Newsom dijo que había “recibido informes, y confirmado de forma independiente, de casos suprimidos de contenido crítico con el presidente Trump”. Por lo tanto, dijo la oficina de prensa, el gobernador quiere que el fiscal general del estado, Rob Bonta, “determine si viola la ley de California”.

Otros funcionarios demócratas también han compartido mensajes sobre el asunto, viéndolo como una oportunidad para crear conciencia sobre la nueva estructura de propiedad.

En un acuerdo exigido por el Congreso y negociado por Trump, un consorcio de inversores tomó el control de los datos de los usuarios de TikTok en Estados Unidos y la mayoría de sus operaciones en el país la semana pasada. Inversores clave como Oracle, dirigida por Larry Ellison, son aliados cercanos de Trump. Oracle y los demás inversores no chinos poseen alrededor del 80 % de la nueva entidad, mientras que ByteDance, con sede en Beijing, conserva el resto.

Los críticos del nuevo acuerdo han cuestionado si los nuevos inversores le darán a TikTok un giro al estilo Trump y manipularán la aplicación para ayudar a Trump y a otros republicanos en futuras elecciones.

Elon Musk realizó cambios similares en Twitter cuando adquirió la plataforma de redes sociales y la renombró como X.

Algunos usuarios supusieron que se estaban produciendo cambios similares durante el fin de semana. Celebridades como Billie Eilish y usuarios comunes de TikTok afirmaron que sus videos que criticaban las políticas de inmigración de Trump se habían quedado atascados en “revisión” o estaban recibiendo una cantidad sorprendentemente baja de visualizaciones.

Algunos de los videos trataban específicamente sobre el tiroteo mortal de Alex Pretti en Minneapolis, que provocó una gran indignación y condena en todas las redes sociales.

Durante el fin de semana, el senador demócrata Chris Murphy se hizo eco de las preocupaciones, en su mayoría de izquierda, sobre la supuesta interferencia, escribiendo en X: “Sé que es difícil seguir todas las amenazas a la democracia que existen actualmente, pero esta está en la cima de la lista”.

TikTok finalmente respondió a las quejas y culpó a un corte de energía en un centro de datos y a la “falla en cascada de los sistemas” resultante.

En un comunicado actualizado este martes por la mañana, la compañía dijo: “Nos comprometemos a que TikTok vuelva a funcionar a pleno rendimiento lo antes posible. Continuaremos brindando actualizaciones. Gracias por su paciencia”.

Otros usuarios de TikTok han dicho que la aplicación no les permite enviar la palabra “Epstein” en sus mensajes directos. Tantas personas se quejaron de este problema que un representante de TikTok en Estados Unidos le dijo a NPR: “No tenemos reglas que prohíban compartir el nombre ‘Epstein’ en mensajes directos y estamos investigando por qué algunos usuarios están experimentando problemas”.

En cierto modo, la actual controversia de TikTok es lo contrario de la protesta conservadora por la supuesta “censura” y “bloqueo encubierto” durante el Gobierno de Biden. Parte de ello era real, parte exagerado, parte simplemente imaginado, y todo se convirtió en una narrativa política potente y muy motivadora.

