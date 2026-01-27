Exclusivo: los agentes dispararon sus armas durante el encuentro con Pretti, dice el DHS en informe inicial

Por Holmes Lybrand, Lauren Fox y Shimon Prokupecz, CNN

Dos agentes dispararon sus armas durante el mortal encuentro con Alex Pretti en Minneapolis durante el fin de semana, de acuerdo con un informe inicial al Congreso del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) revisado por CNN.

El informe —de la investigación inicial de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) sobre la muerte de Pretti— señala que un agente gritó: “¡Tiene un arma!” varias veces antes de que dos agentes dispararan mientras forcejeaban con él en el suelo.

“El personal de CBP intentó detener a Pretti. Pretti se resistió a los esfuerzos del personal de CBP y se produjo un forcejeo”, dice el informe. “Durante el forcejeo, un agente de la Patrulla Fronteriza gritó ‘¡Tiene un arma!’ varias veces”.

El informe continúa: “Aproximadamente cinco segundos después, un agente de la Patrulla Fronteriza disparó su pistola Glock 19 asignada por CBP y un oficial de Aduanas y Protección Fronteriza también disparó su pistola Glock 47 asignada por CBP contra Pretti”.

El informe no especifica si los disparos de ambos funcionarios alcanzaron a Pretti.

Han surgido preguntas sobre si los funcionarios dispararon el arma de Pretti durante el forcejeo que rodeó el tiroteo mortal, el cual fue grabado por testigos desde varios ángulos mientras se desarrollaba la pelea y el posterior fallecimiento.

Sin embargo, según el informe, los funcionarios dispararon sus propias armas provistas por la agencia. Un análisis de CNN del video disponible del encuentro halló que un funcionario parecía quitarle el arma a Pretti de la cintura momentos antes del tiroteo.

El informe, de la investigación interna de CBP liderada por la Oficina de Responsabilidad Profesional de la agencia —que investiga posible conducta delictiva por parte de funcionarios— es el primero que surge de las múltiples investigaciones en curso sobre el tiroteo, incluidas las del organismo de Investigaciones de Seguridad Nacional y la Oficina de Detención Criminal de Minnesota.

El informe agrega que “después del tiroteo, un agente de la Patrulla Fronteriza informó que tenía en su poder el arma de fuego de Pretti. Posteriormente, el agente descargó y aseguró el arma de Pretti en su vehículo”.

El personal de CBP “cortó la ropa de Pretti y le brindó atención médica colocando apósitos en sus heridas”, afirma el informe.

Antes del tiroteo, según el informe, un agente de la Patrulla Fronteriza “fue confrontado por dos mujeres civiles que hacían sonar silbatos”.

El agente “ordenó a las civiles que se apartaran de la carretera, y ellas no se movieron. El agente las apartó y una de las mujeres corrió hacia un hombre, identificado más tarde como Alex Jeffrey Pretti, de 37 años, ciudadano estadounidense”.

Los agentes intentaron detener a Pretti y “Pretti se resistió a los esfuerzos del personal de CBP y se produjo un forcejeo”, indica el informe de los hallazgos iniciales.

Más de 10 minutos después de que Pretti fuera herido de muerte, los Servicios Médicos de Emergencia del Departamento de Bomberos de Minneapolis lo trasladaron al Centro Médico del Condado de Hennepin, donde fue declarado muerto aproximadamente a las 9:32 a.m., hora local.

A los investigadores de CBP se les informó que el personal médico de la Oficina del Médico Forense del Condado de Hennepin realizaría una autopsia y solicitarán los resultados oficiales cuando la autopsia esté completa, concluye el informe.

