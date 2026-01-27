La confianza del consumidor se desploma al nivel más bajo desde 2014

Por Bryan Mena, CNN

El ánimo económico de Estados Unidos se deterioró en enero hasta su nivel más bajo en más de una década, debido a que los consumidores se mostraron preocupados por las tensiones geopolíticas, la asequibilidad y la incesante guerra comercial del presidente Donald Trump.

El Índice de Confianza del Consumidor de The Conference Board para enero, publicado el martes, cayó 9,7 puntos hasta una lectura de 84,5, el nivel más bajo desde 2014, superando los mínimos del año pasado cuando Trump impuso fuertes aranceles y los peores momentos de la recesión por la pandemia en 2020.

El reporte de enero fue mucho menor que la proyección de 91,1 que los economistas estimaron en una encuesta de la firma de datos FactSet.

Los índices de la encuesta sobre cómo se sienten los estadounidenses respecto a las condiciones económicas actuales y sus expectativas para el futuro de la economía de EE.UU. también cayeron bruscamente este mes.

“Los cinco componentes del Índice se deterioraron, llevando el Índice general a su nivel más bajo desde mayo de 2014 (82,2), superando los mínimos de la pandemia de covid-19”, dijo Dana Peterson, economista jefe de The Conference Board, en un comunicado.

“Las referencias a los precios y la inflación, los precios del petróleo y el gas, y los precios de los alimentos y comestibles se mantuvieron elevadas”.

“Las menciones a los aranceles y el comercio, la política y el mercado laboral también aumentaron en enero, y las referencias a la salud/seguros y la guerra subieron ligeramente”, agregó.

En el último mes, el Gobierno de Trump capturó al exlíder de Venezuela; amenazó con imponer fuertes aranceles a Canadá y países europeos; declaró su intención de comprar Groenlandia; y continuó ejerciendo presión sobre la Reserva Federal, que es políticamente independiente.

Los consumidores estadounidenses también siguen frustrados por el mayor costo de vida en el país en estos días, especialmente con empleadores contratando a un ritmo débil y personas aseguradas a través de la Ley de Atención Asequible viendo cómo sus primas se disparan.

“Los estadounidenses están frustrados por el aumento de precios de los comestibles y la electricidad, y temen la recesión de contrataciones que está ocurriendo en este momento”, dijo Heather Long, economista jefe de Navy Federal Credit Union, en un comentario emitido el martes. “La economía en forma de K es excelente para el 20 % superior, pero muchos estadounidenses de clase media y con ingresos moderados apenas pueden mantenerse al día”.

En los últimos años, el pesimismo entre los estadounidenses no se ha traducido en un menor gasto, lo que podría seguir siendo el caso esta vez, especialmente con los contribuyentes esperando recibir reembolsos de impuestos más grandes.

En el verano de 2022, cuando la inflación alcanzó su nivel más alto en cuatro décadas y la confianza del consumidor se desplomó, los estadounidenses continuaron gastando en los meses siguientes. Lo mismo ocurrió el año pasado, cuando los aranceles de Trump hicieron que los estadounidenses se desilusionaran con la economía.

“Aunque el gasto se mantuvo durante las fiestas, la última caída en las lecturas de la encuesta es una señal de advertencia de una actividad más débil en el primer trimestre de 2026”, comentó Ben Ayers, economista senior de Nationwide, en una nota para analistas el martes. “Aun así, esperamos que los reembolsos de impuestos más grandes y estímulos fiscales adicionales den un impulso a muchos hogares preocupados por un mercado laboral debilitado y el aumento de precios”.

La temporada de presentación de impuestos ha comenzado oficialmente y el Departamento del Tesoro proyecta que los reembolsos de impuestos aumentarán en un promedio de US$ 1.000 este año por hogar.

Pero se espera que el débil crecimiento del empleo persista durante todo el año, según la mayoría de los economistas. Eso es especialmente un problema para los recién graduados universitarios y las personas que han sido despedidas.

Según la última encuesta de The Conference Board, más del 55 % de los encuestados dijo que era difícil conseguir trabajo, la mayor proporción desde la pandemia. Los encuestados también indicaron que son pesimistas sobre el rumbo del mercado laboral.

Jeffrey Roach, economista jefe de LPL Financial, coincidió con ese sentimiento en una nota el martes, escribiendo: “Espere que la tasa de desempleo aumente”.

“Mi expectativa es que la economía interna podría acercarse a un desempleo del 4,6 % en (el segundo trimestre), con riesgos al alza más adelante en el año. Esto afectará las ventas minoristas en los próximos meses”, agregó.

