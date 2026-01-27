¿Qué se define en la última fecha de la Champions League? Clasificados, eliminados y los que se juegan la clasificación

Por Federico Leiva, CNN en Español

Si con el nuevo formato se buscaba darle emoción a la UEFA Champions League, pues, enhorabuena, lo han conseguido. Restan apenas 90 minutos de juego de la primera etapa de competencia y apenas 6 equipos de los 36 participantes tienen confirmado su futuro en el torneo. Este miércoles llega la última jornada de la llamada Fase de Liga, donde todos los clubes jugarán a la misma hora, con un pronóstico extremadamente reservado.

Por segunda temporada consecutiva, la UEFA decidió implementar una Fase de Liga que reemplazó a la ahora extinta Fase de Grupos. Bajo este formato, los 36 equipos están en una misma tabla de posiciones, y tras ocho partidos (decididos por sorteo y basándose en los cuatro bombos en que fueron repartidos los clubes participantes), los ocho mejores ubicados acceden a los octavos de final del torneo.

Del mismo modo, los ocho peores del certamen quedan automáticamente eliminados, sin posibilidad de jugar otra competencia europea hasta el próximo año (a diferencia de lo que sucedía hasta 2024, cuando los terceros de cada grupo bajaban a la Europa League).

Los ocho lugares vacantes de octavos de final se los disputarán los equipos que finalicen entre el noveno y el vigesimocuarto lugar de la tabla, jugando una fase de playoff con partidos de ida y vuelta. Los ocho ganadores completarán los octavos, donde ya se repetirá la modalidad de siempre, con series de ida y vuelta hasta la gran final, a partido único.

Hay apenas dos equipos que ya tienen garantizada su participación entre los 16 mejores del torneo. Uno de ellos es el Arsenal de Inglaterra, el único que mantiene un paso perfecto, con siete triunfos en siete presentaciones. Los Gunners llegaron a semifinales en la campaña pasada y parece que este año van a por todo, ya que también son líderes de la Premier League.

El otro club clasificado es el Bayern Munich de Alemania, que ganó seis de los siete partidos que jugó. El restante fue derrota, precisamente ante el Arsenal. Los bávaros también dominan la Bundesliga, por lo que están redondeando una gran temporada.

Apenas cuatro conjuntos ya saben que este miércoles se despiden de la competencia.

El Kairat Almaty (36°) tuvo este año su debut en la máxima competencia de clubes de Europa, pero su sueño terminó de la peor manera, con apenas un punto de 21 posibles. Su último rival será el Arsenal en Londres, en un encuentro donde no hay nada por definir.

Sorpresivamente, el paso del Villarreal (35°) fue efímero en esta edición de la Champions League. A pesar de que en LaLiga marcha cuarto, en puesto de clasificación para la próxima Liga de Campeones, en Europa apenas sacó un empate y seis derrotas, sumando los mismos puntos que el debutante Kairat Almaty.

Los otros dos eliminados son el Slavia Praga (34°) de República Checa y el Eintracht Frankfurt (33°) de Alemania, un equipo del que se esperaba un poco más en la competencia. Con tres y cuatro unidades, respectivamente, su destino ya está sellado.

Hay exactamente 30 equipos con futuro incierto, que este miércoles saldrán al campo, ya sea jugándose la clasificación directa a los octavos o al menos una plaza en los playoffs previos.

El Real Madrid (3°) y el Liverpool (4°) tienen 15 puntos y grandes chances de meterse entre los 16 mejores, pero para estar seguros deberán ganar, ya que un empate los pone a tiro de casi una decena de equipos que podrían superarlos o igualarlos en cantidad de unidades. El Merengue tiene una visita riesgosa ante el Benfica (29°) de José Mourinho, que debe ganar y por buena diferencia para meterse en la ronda de playoffs. Los Reds, por su parte, recibirán al sorpresivo Qarabag FK (18°) de Azerbaiyán, que contra todo pronóstico está escapando a la eliminación, pero no está a salvo definitivamente.

A pesar de la crisis futbolística que lo está haciendo ver de reojo los puestos de descenso en la Premier League, el Tottenham (5°) está dentro del lote de los ocho mejores de la Liga de Campeones y visitará al eliminado Eintracht Frankfurt para confirmarlo. Un empate pondrá en riesgo ese estatus, porque hay ocho equipos que hoy tienen solo un punto menos.

En esa línea de 13 puntos están el campeón defensor, el París Saint-Germain (6°), junto al Newcastle (7°) y el Chelsea (8°), completando los que hasta ahora clasificarían directamente a octavos de final. Sin embargo, es apenas la diferencia de gol lo que los pone en esa posición, por lo que no hay garantías. El FC Barcelona (9°), el Sporting de Lisboa (10°), el Manchester City (11°), el Atlético de Madrid (12°) y el Atalanta (13°) tienen las mismas unidades.

La peor parte se la llevará el que pierda el duelo directo entre PSG y Newcastle, ya que seguramente caiga en zona de playoff.

Más atrás llegan el Inter (14°), que tendrá un duelo clave ante el Borussia Dortmund (16°), y la Juventus (15°), que aún tienen chances de entrar entre los mejores ocho equipos.

Galatasaray (17°) y Qarabag FK (18°) tienen casi nulas chances de superar el umbral del noveno puesto, pero deben ganar para mantenerse en zona de playoff, al igual que el Olympique Marsella (19°), el Bayer Leverkusen (20°), el Mónaco (21°), el PSV Eindhoven (22°), el Athletic Club de Bilbao (23°) y el Olympiacos (24°).

Napoli (25°), FC Copenhague (26°), Brujas (27°), Bodo/Glimt (28°), Benfica (29°), Pafos FC (30°), Union St. Gilloise (31°) y Ajax (32°) están en zona de eliminación, pero un triunfo los pondrá en la pelea por al menos entrar en la fase de playoffs antes de los octavos de final.

