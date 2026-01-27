Trump se ve obligado a moderar sus grandes intentos de acaparar poder en su actual mandato por segunda vez en una semana

Análisis por Stephen Collinson, CNN

Incluso el intento del presidente Donald Trump de alcanzar un poder total y sin control puede tener dificultades para superar la potente combinación de realidad política e indignación moral.

La ira pública por otra horrible muerte de un manifestante a manos de agentes federales en Minnesota el lunes impulsó a la Casa Blanca a suavizar el tono de su ofensiva federal contra la inmigración.

Es prematuro predecir si el estado demócrata, aparentemente elegido como caldo de cultivo para el proyecto de Trump, verá cambios en las políticas de deportación subyacentes.

Esta corrección de rumbo en el tema de política interna emblemático de Trump se produjo menos de una semana después del fracaso de un descarado intento de demostrar su indomable autoridad en el exterior arrebatando Groenlandia a Europa.

Y ocurrió el día después de que Delcy Rodríguez, la líder del Gobierno remanente de Venezuela luego del derrocamiento del presidente Nicolás Maduro, dijera que “ya basta” del intento imperialista de Trump de dirigir su país desde la Oficina Oval.

Otro líder también se enfrentó a Trump. El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, calificó de “francamente espantosa” su afirmación de que las tropas de la OTAN “se mantuvieron alejadas del frente” durante la guerra de Afganistán.

Al día siguiente, Trump publicó en redes sociales un homenaje a los 457 británicos caídos en guerra, en una inusual admisión tácita de culpa.

El primer mes de 2026 ha transcurrido en medio de una desconcertante avalancha de intentos de Trump por imponer su voluntad, mediante una fuerza de agentes federales beligerantes en Minneapolis y mediante el ataque real y amenazante del ejército estadounidense en el exterior.

Sus juegos de poder provocaron advertencias generalizadas de que se estaba convirtiendo en un autócrata desencadenado, que había aplastado los controles y equilibrios restantes del poder presidencial y que la democracia estadounidense estaba siendo erosionada.

“A veces se necesita un dictador”, afirmó la semana pasada en Davos, Suiza, días después de sugerir a Reuters que “ni siquiera deberíamos tener elecciones” antes de los comicios intermedios de noviembre.

Tras su agresivo primer año de regreso al cargo, esas supuestas bromas ya no parecen tan graciosas.

Pero las frenéticas primeras semanas del nuevo año también han demostrado que Trump no lo tendrá todo a su favor. Sus adversarios nacionales y las potencias extranjeras tienen voz y voto, especialmente si se unen en coaliciones.

Las contrarreacciones habituales que se desencadenan cuando los presidentes derrochan su capital político siguen vigentes.

Si un goteo de rechazo se convierte en un torrente, entonces Trump terminará siendo mucho menos temido.

El lunes, la Casa Blanca pareció darse cuenta tardíamente de que tiene un problema de imagen en Minnesota.

► El presidente envió a su zar fronterizo, Tom Homan, al estado en una señal implícita de pérdida de confianza en dos subordinados pomposos, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y el alto funcionario de la Patrulla Fronteriza, Greg Bovino. Cada funcionario tergiversó cruelmente las muertes a tiros de Renee Good y Alex Pretti, a pesar de las pruebas contrarias en video que todos los estadounidenses podían ver.

► Trump también habló con el gobernador de Minnesota, Tim Walz, y el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, y afirmó que hubo avances para poner fin a un amargo enfrentamiento.

► Una coalición de líderes empresariales de Minnesota —el tipo de personas a las que Trump suele escuchar— pidió una reducción de las tensiones.

►Mientras tanto, dos audiencias judiciales relacionadas con el aumento de agentes federales en Minnesota el lunes representaron el último ejemplo de cómo los opositores de Trump utilizan el sistema legal para frenar sus apropiaciones de poder ejecutivo.

Es poco probable que el cambio de táctica de Trump se hubiera producido sin un crescendo de furia pública, resistencia de los funcionarios locales y una creciente preocupación entre los republicanos y algunos funcionarios de la administración.

“No queremos ver a ningún estadounidense muerto en las calles”, declaró el lunes a Kasie Hunt de CNN el representante republicano Mike Lawler, quien enfrenta una dura batalla por la reelección en Nueva York.

El senador Ted Cruz advirtió en su podcast que la administración debe mejorar su tono tras incidentes como la muerte de Pretti. “Salen con la voz de hierro… diciendo que eliminamos a un terrorista violento”, comentó el republicano texano.

Y el senador conservador Bill Cassidy de Louisiana advirtió el sábado que la credibilidad de ICE y DHS estaba en juego, escribiendo en X: “Podemos confiarle la verdad al pueblo estadounidense”.

Los críticos de Trump han expresado desde hace tiempo una preocupación legítima por sus frecuentes intentos de ampliar los límites de su cargo.

Pero el enfrentamiento en Minnesota también mostró que la Constitución sigue siendo un manual vibrante que los estadounidenses pueden usar para desafiar sus abusos percibidos y formular posiciones efectivas de resistencia.

► La garantía de la Primera Enmienda del derecho a protestar ha sido un tema frecuente tras la aparente negación de esa protección por parte de los agentes que dispararon a Good y Pretti.

► La administración Trump enfrenta un intenso rechazo por parte del lobby de las armas de fuego, que objetó los comentarios del director del FBI, Kash Patel, y otros funcionarios que sugerían que Pretti no debería haber llevado un arma a una protesta, ignorando la Segunda Enmienda.

► Y cada vez se invoca más la Cuarta Enmienda como plataforma para impugnar legalmente las búsquedas irrazonables que lleva a cabo ICE en los domicilios de presuntos inmigrantes indocumentados, que en algunos casos se han dirigido erróneamente contra ciudadanos estadounidenses.

Las imágenes de funcionarios del Gobierno federal que llegan a un estado con máscaras mientras imponen la orden de un gobernante distante también contradicen una profunda tradición de poder descentralizado arraigada en la psiquis política de Estados Unidos.

El comportamiento de los funcionarios de la administración también fue claramente contraproducente para Trump. Pero la idea de que subordinados impulsivos lo decepcionaron sería engañosa.

Noem y Bovino a menudo parecían apelar directamente a los gustos performativos de quien los nombró. El gabinete de Trump en su segundo mandato fue seleccionado específicamente para excluir las voces moderadoras que atemperaron sus instintos salvajes en su primer mandato.

Y Trump ha marcado la pauta de una aplicación draconiana de la ley inmigratoria desde que incursionó en la política en 2016. Personalmente, difamó a Good y Pretti tras sus muertes.

El 13 de enero, Trump arremetió contra los demócratas de Minnesota en Truth Social, advirtiendo: “Se acerca el día del ajuste de cuentas y la retribución”.

La conducta del presidente también podría haber convertido la inmigración —un tema clave para su reelección— en un lastre de cara a las elecciones intermedias de noviembre.

Los estadounidenses estaban profundamente frustrados por la incapacidad del Gobierno de Biden para asegurar la frontera sur de Estados Unidos. Pero la opinión pública no parece estar preparada para las deportaciones al estilo militar de la mayoría de los inmigrantes indocumentados sin antecedentes penales.

Nadie murió a causa del intento de Trump de apoderarse de Groenlandia la semana pasada, pero su desenfreno podría tener graves implicaciones geopolíticas.

La confianza en Estados Unidos entre los miembros de la OTAN, que habían tenido que afrontar la posibilidad, ya descartada, de una invasión estadounidense de Groenlandia, sufrió un duro golpe.

Pero un presidente que buscaba dejar un legado se vio frustrado en su empeño por la inusual y unificada resistencia de los aliados de la OTAN, que previamente habían adoptado una política de genuflexión.

La reacción de pánico del mercado bursátil ante sus ambiciones territoriales y sus implicaciones también pareció frenar a Trump, y no por primera vez.

Una consecuencia inmediata es que aliados que antes eran amistosos han comenzado a buscar alianzas en otros países, algo que podría ser contraproducente para el presidente.

Canadá, por ejemplo, está considerando un pacto de vehículos eléctricos con China, el archienemigo de EE.UU., lo que representaría una gran pérdida para la industria automotriz estadounidense.

El contexto completo de los comentarios de la líder de Venezuela Rodríguez sobre Trump aún está por resolverse. Pero la afirmación de Trump que gobernará Venezuela y a Estados Unidos ya está siendo expuesta a la dura realidad.

Las petroleras estadounidenses ya han expresado su escepticismo ante el plan de Trump de usarlas para reactivar las deterioradas instalaciones petroleras de Venezuela, dados los astronómicos costos que ello implica.

Estados Unidos podría intentar ejercer influencia mediante el refuerzo de las operaciones diplomáticas y de inteligencia en Caracas, aunque los intentos de dictar el rumbo de las naciones latinoamericanas tienen una larga y variada historia.

Una ventaja de Trump es que los controles constitucionales y legales sobre los presidentes estadounidenses suelen ser retroactivos.

En sus primeros meses en el poder, logró adelantarse rápidamente —como en su intento de desmantelar agencias gubernamentales estadounidenses como USAID— antes de que los tribunales pudieran retrasarlo.

En muchos ámbitos, Trump puede ejercer la autoridad del poder ejecutivo, y sus oponentes no pueden hacer mucho. Pero en otros, podría encontrar una resistencia real. Por ejemplo, en un próximo fallo de la Corte Suprema sobre la legalidad de sus políticas arancelarias.

Nunca deben subestimarse las ambiciones de un presidente que intentó robar unas elecciones en 2020 para mantenerse en el poder. Es casi seguro que se avecinan peligrosas perturbaciones y conflictos sociales.

Pero un primer mes turbulento de 2026 muestra que la narrativa de Trump como un líder fuerte, intocable e inmune a toda restricción aún no está arraigada.

