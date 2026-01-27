Una tarde de fútbol convertida en tragedia: así fue el ataque armado que dejó 11 muertos en Salamanca, Guanajuato

Por Uriel Blanco, CNN en Español

Era una tarde familiar como muchas otras. Decenas de hombres, mujeres y niños se reunieron en un campo de fútbol en la comunidad de Loma de Flores, en Salamanca —un municipio del estado de Guanajuato, ubicado en el centro-oeste de México—, para disfrutar de un partido y de la convivencia dominical.

Sin embargo, alrededor de las 5:30 p.m. (hora local) del domingo 25 de enero, esa tarde familiar se convirtió en tragedia. Cuando el partido de fútbol ya había terminado y las personas convivían, un grupo armado llegó al campo y atacó, lo que dejó al menos 11 personas muertas y otras 12 heridas.

“Un lamentable y cobarde ataque en la comunidad”, dijo César Prieto, alcalde de Salamanca, en un mensaje en video horas después de los hechos.

Prieto aseguró que Salamanca está pasando por un “momento grave, una grave descomposición social” no solo por este ataque, sino porque el municipio vive una “ola de violencia”.

“El día de ayer (sábado 24 de enero), tuvimos cinco personas asesinadas en la comunidad de Cuatro de Altamira, una más en San Vicente de Flores y la semana pasada se dio también una amenaza de un artefacto explosivo en una instalación federal, particularmente en la puerta 4 de Pemex (Petróleos Mexicanos, empresa estatal que tiene una refinería en Salamanca), donde gracias a la intervención de las autoridades federales pudo ser desactivada y no causó daño alguno”, dijo Prieto sobre la situación de inseguridad en el municipio.

La Fiscalía de Guanajuato anunció que trabaja para esclarecer este ataque armado e indicó en un comunicado que abrió una investigación.

Afirmó además que “ya registra avances significativos” en las indagatorias.

La Fiscalía “lidera la investigación con absoluto rigor técnico y científico, garantizando que cada línea se explore y toda hipótesis se confirme o descarte con base en pruebas legales. En coordinación con autoridades federales, estatales y municipales, se refuerzan las acciones para proteger a la ciudadanía y preservar la tranquilidad de las comunidades”, señaló en X.

Patricia Barrón, madre de uno de los testigos del ataque armado en Loma de Flores, relató a medios de comunicación los momentos de angustia que vivió al recibir la llamada de su hijo desde el campo de fútbol.

“Mi hijo me habla espantado. Me dice: ‘Mamá, están atacando aquí a las personas, hay varios muertos. Manda a la Guardia (Nacional) por mí, nos estamos resguardando’”, comentó sobre la tarde del domingo.

Barrón dijo que el niño de su relato es su ahijado y tiene apenas seis meses de edad. Según sus palabras, lo iban a atacar, pero una de las personas que falleció lo protegió.

La víctima “lo pudo resguardar (al bebé), pero él sí perdió la vida”, agregó.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, declaró el lunes que el Gabinete de Seguridad federal está coordinando esfuerzos con funcionarios estatales y fiscales para identificar a los responsables.

“El Gobierno de México, a través del Gabinete, está en coordinación con ellos (las autoridades locales), para poder dar con los responsables”, dijo Sheinbaum, y añadió que de momento el caso lo lleva la Fiscalía de Guanajuato.

Mientras tanto, la gobernadora de Guanajuato, Libia García, afirmó que se está reforzando la seguridad en la región.

“Lo ocurrido en la comunidad de Loma de Flores, en Salamanca, es un hecho inaceptable que lastima profundamente a las familias guanajuatenses. Nuestra solidaridad está con las víctimas y sus seres queridos. De manera inmediata se activó un operativo conjunto con el municipio, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato y fuerzas federales para atender a las víctimas, asegurar la zona y avanzar con determinación en la investigación”, indicó el lunes la mandataria estatal en X.

Si bien ha tenido una tendencia a la baja desde hace un año, en 2025 Guanajuato fue el estado que más víctimas de homicidio doloso registró en el país, con un total de 2.539 (el 11 % del total en México), según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El homicidio doloso es uno de los mayores indicadores de violencia en México, pues se trata de un delito que “radica en privar de la vida a una persona con la intención de producir tal resultado”, de acuerdo con la definición del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), una organización no gubernamental.

Guanajuato limita con Jalisco, donde se disputarán varios partidos del Mundial de fútbol este año. El estado tiene una presencia elevada de crimen organizado y una de las tasas de homicidio por habitante más altas de México.

El alcalde de Salamanca dijo que “hay grupos criminales tratando de someter a la autoridad, cosa que no van a lograr”. Prieto también pidió apoyo a las autoridades estatales y federales para “recuperar la paz”.

Asimismo, el ataque en Salamanca se produce en medio de la presión ejercida sobre Sheinbaum por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha exigido a México que intensifique sus operaciones contra los grupos criminales, en particular los carteles de la droga.

Con información de Gonzalo Zegarra, Valeria León y Michael Rios, de CNN.