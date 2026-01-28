Desaparece un avión con 15 personas en el norte de Colombia: autoridades confirman que se perdió el contacto

Por CNN en Español

Un avión con 15 personas a bordo perdió contacto con los controladores de tráfico aéreo este miércoles en el noreste de Colombia, informó la ministra de Transportes, María Fernanda Rojas.

La nave de la línea estatal Satena volaba con 13 pasajeros y dos tripulantes desde Cúcuta hacia Ocaña, en el departamento de Norte de Santander.

Satena informó en un comunicado que el avión despegó a las 11:42 a.m. y tenía previsto su aterrizaje alrededor de las 12.05 p.m. (hora local y de Miami), pero reportó su último contacto con el control de tráfico aéreo a las 11:54 a.m.

“Desde Satena se han activado todos los recursos disponibles, en articulación con el Centro de Comando y Control de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Dirección Técnica y de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil, para adelantar las labores de ubicación de la aeronave”, indicaron.

La página de seguimiento de vuelos FlighAware registró el trayecto por nueve minutos desde el despegue en el aeropuerto Camilo Daza antes de que desapareció la señal.

“Desde el Gobierno nacional nos encontramos atentos frente a los reportes de la aeronave HK4709 de Satena”, dijo el ministro del Interior, Armando Benedetti. “Estamos en contacto permanente con la fuerza pública quienes nos informan que se activó la búsqueda en todas las jurisdicciones”, agregó.

