¿Dónde está la decisión de la Corte Suprema sobre los aranceles de Trump?

Joan Biskupic

Cuando la Corte Suprema accedió en septiembre a escuchar una disputa sobre los aranceles multimillonarios impuestos por el presidente Donald Trump a los productos extranjeros, atendió la petición del Gobierno de que el tiempo era crucial.

Para Trump, el caso es una cuestión de “VIDA O MUERTE para nuestro país”, como escribió en las redes sociales. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, advirtió que Estados Unidos está “al borde del abismo” y que “cuanto más se retrase un fallo definitivo, mayor será el riesgo de perturbación económica”.

La corte impuso un calendario de presentación de argumentos acelerado y celebró las audiencias orales el 5 de noviembre. Esa sesión puso de manifiesto varios puntos de desacuerdo entre los magistrados, pero el público siguió teniendo expectativas de una resolución relativamente rápida.

Mientras los mercados globales se agitan y los consumidores estadounidenses anticipan precios aún más altos, la pregunta sigue en pie: ¿Tiene el presidente esta autoridad para imponer aranceles o no? ¿Y cuándo lo anunciará la Corte Suprema?

La urgencia se ha intensificado con el anuncio de Trump el lunes de un aumento de los aranceles a los productos de Corea del Sur del 15 % al ​​25 %, y la amenaza inicial de la semana pasada de nuevos aranceles contra las naciones europeas que se negaron a respaldar su plan para controlar el territorio danés de Groenlandia. (Dio marcha atrás en la amenaza arancelaria a mediados de semana).

Los nueve magistrados han iniciado un receso y está previsto que retomen sus funciones y posiblemente emitan fallos el 20 de febrero. Podrían interrumpir este receso si alguna decisión estuviera lista antes de esa fecha, pero tal medida sería sumamente inusual.

Los abogados han aconsejado a sus clientes que tengan paciencia.

“Hemos dicho: ‘Sabemos que todos están frustrados. Quieren una resolución de inmediato’”, dijo Oliver Dunford, abogado de la Pacific Legal Foundation que presentó un escrito como “amicus curiae” en nombre de la empresa de ropa infantil Princess Awesome y otras pequeñas empresas estadounidenses. “Pero en términos de litigio, esto es realmente muy rápido. Llegar a la Corte Suprema en cuestión de meses es rapidísimo”.

Dunford, al igual que muchos abogados involucrados en el caso, pensaba que el fallo ya se habría emitido. También lo creían los medios de comunicación. Durante todo enero, la prensa financiera, en particular, publicó artículos semanales con titulares como “Sin fallo sobre los aranceles de Trump”, “La Corte Suprema no se pronuncia sobre los aranceles” y “¿Habrá hoy un fallo de la Corte Suprema sobre los aranceles de Trump?”.

Consultado el martes sobre una posible derrota en la Corte Suprema, Trump dijo en Fox News: “Encontraremos alguna otra manera de hacer algo similar, pero será más complicado”. Sus aranceles de emergencia están generando decenas de miles de millones de dólares para el Tesoro estadounidense cada mes.

Existen algunas explicaciones para la demora, empezando por la gran complejidad del caso. Durante las audiencias orales, los jueces parecieron divididos sobre cuándo un presidente puede ejercer la facultad arancelaria que normalmente corresponde al Congreso. Trump ha invocado la autoridad que le confiere una ley de 1977 destinada a emergencias económicas internacionales.

Además, no existe un plazo fijo. En el pasado, cuando los jueces emitían fallos con rapidez, había una fecha límite externa inminente. El año pasado, por ejemplo, la corte escuchó rápidamente los argumentos y resolvió una disputa sobre una ley federal que exigía la desinversión china de TikTok. El fallo se emitió dos días antes de la fecha límite del 19 de enero.

En este caso no existe una fecha límite inminente, aunque la cantidad total de dinero en juego sigue aumentando, ya que los jueces permitieron que Trump continuara recaudando los aranceles mientras se desarrolla la batalla legal. Bessent estimó que los ingresos arancelarios para el Tesoro estadounidense podrían alcanzar el billón de dólares para junio, que es cuando la corte suele concluir todas las opiniones de la sesión anual.

La posible dificultad de los reembolsos de una cantidad tan grande de dinero preocupó a algunos jueces durante las audiencias orales.

“Si ganan”, dijo la jueza Amy Coney Barrett, dirigiéndose a Neal Katyal, abogado de los demandantes, “dígame cómo funcionaría el proceso de reembolso. ¿Sería un caos total? Me parece que sería un desastre”.

En la sesión de argumentación del 5 de noviembre, que duró casi tres horas, Barrett, junto con el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, y el juez Neil Gorsuch parecieron ser los que más dudas tenían sobre cómo resolver la controversia.

Los otros seis magistrados parecían dividirse en dos grupos bien definidos: a favor de la postura de Trump sobre la autoridad arancelaria se encontraban los jueces Clarence Thomas, Samuel Alito y Brett Kavanaugh; en contra, las juezas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson.

Si el tribunal siguió su práctica habitual, los magistrados votaron en privado la mañana del 7 de noviembre, dos días después de las audiencias orales. La discusión en la pequeña sala de conferencias con paneles de roble, contigua al despacho del presidente de la Corte Suprema, habría comenzado con Roberts.

Con un fuerte sentido del control institucional y el deseo de conocer la opinión de sus colegas clave, es posible que Roberts hubiera buscado discretamente algunas opiniones antes de la sesión.

Una vez sentados en sus puestos alrededor de la mesa rectangular, Roberts habría votado primero, seguido de los otros ocho en orden de antigüedad. Si Roberts finalmente se hubiera encontrado en la mayoría, habría decidido quién redactaría la opinión. En el pasado, se ha reservado los casos más importantes para sí mismo, y los abogados que lo conocen bien afirman que probablemente haría lo mismo en un caso de esta magnitud.

Las deliberaciones en la sala de conferencias son secretas, al igual que la redacción de las opiniones. Además de la opinión mayoritaria, podría haber una declaración concurrente de un juez clave y varios votos particulares. Los borradores finales se distribuyen entre todos los jueces, lo que genera una avalancha de memorandos en respuesta. Los jueces que comparten la postura del autor pueden solicitar algunas modificaciones. Los jueces de la parte contraria pueden verse impulsados ​​a intensificar sus objeciones en sus borradores, lo que puede desencadenar una sucesión de reacciones acaloradas y notas a pie de página contrapuestas.

Lo más importante: el juez que redacta la opinión mayoritaria necesita contar con al menos cinco votos para obtener la mayoría.

Roberts, por su parte, presentó argumentos en ambos sentidos, sugiriendo inicialmente que Trump había excedido su autoridad. Roberts se refirió a los aranceles como una de las facultades “esenciales” del Congreso según la Constitución. Sin embargo, en otro momento, señaló que “los asuntos exteriores son una facultad esencial del poder ejecutivo”.

Roberts también observó que la Corte Suprema se había negado hasta el momento a bloquear los aranceles, incluso después de que jueces de tribunales inferiores los declararan ilegales. “Y no creo que se puedan ignorar las consecuencias”, afirmó. “Algo está bastante claro: los aranceles aplicados a las importaciones han sido, en varias ocasiones, bastante efectivos para lograr un objetivo particular”.

La ley de 1977 que constituye el eje central del caso, la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), autoriza al presidente a “regular (…) la importación” de bienes en caso de emergencia nacional derivada de una “amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional, la política exterior o la economía de Estados Unidos.

Si bien la ley se ha utilizado anteriormente para imponer sanciones económicas, nunca se había aplicado para establecer aranceles. Barrett, aunque le preocupaban algunas de las alegaciones de los demandantes, sugirió que, para la administración, la falta de precedentes era motivo de inquietud. “¿Puede usted señalar algún pasaje en el código —o algún otro momento en la historia— donde la frase ‘regular la importación’ se haya utilizado para conferir la autoridad de imponer aranceles?”, preguntó a D. John Sauer, procurador general de Estados Unidos, quien defendía las acciones de Trump.

En general, Gorsuch se mostró más escéptico ante la postura de la administración que Barrett y Roberts, debido a su interés en mantener una clara separación entre los poderes legislativo y ejecutivo, según lo establecido por la doctrina de la no delegación. Sugirió que el Congreso no podía delegar —es decir, ceder— su autoridad constitucional para imponer aranceles al poder ejecutivo.

“Si eso es cierto”, dijo Gorsuch, “¿qué impediría que el Congreso abdicara de toda su responsabilidad de regular el comercio exterior —o, de hecho, de declarar la guerra— en favor del presidente?”.

Sin embargo, quizás Gorsuch no estaba tan seguro como aparentaba. Más adelante en la audiencia, Katyal, el abogado de los demandantes, comentó: “Estoy de acuerdo con el juez Gorsuch”, al afirmar que el Congreso nunca había otorgado claramente al presidente una autoridad arancelaria tan amplia en virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional.

“Bueno”, dijo Gorsuch, dispuesto a iniciar otra línea de preguntas, “no sé si estoy de acuerdo con lo que usted dice que dije, pero en cualquier caso…”.

