Fiscalía de Ecuador allana vivienda de excandidata presidencial del correísmo en caso de presunto lavado de activos

La Fiscalía de Ecuador realizó este miércoles un allanamiento a la excandidata presidencial Luisa González, según denunció el expresidente Rafael Correa.

Las autoridades indicaron, sin dar nombres, que realizan un operativo por el caso denominado Caja Chica, en una investigación por presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos. “Se presume que ingresaban dinero ilícito (en efectivo) desde Venezuela para financiar la campaña presidencial de 2023”, dijo la Fiscalía en X sin nombrar a los involucrados.

Según detallaron, fueron intervenidos tres inmuebles “con el fin de recabar indicios relacionados con la investigación”, y publicaron imágenes con los rostros difuminados.

Por su parte, el expresidente Correa aseguró que se trata de una denuncia de noviembre con reserva de identidad “que ni siquiera hemos conocido”. A su vez, la prefecta de Pichincha, la correísta Paola Pabón, expresó que las personas blanco del operativo son “víctimas de persecución judicial”.

Gabriela Rivadeneira, nueva presidenta del movimiento Revolución Ciudadana, aseguró que la medida “es persecución judicial, utilizada como distractor frente a los escándalos que envuelven a la familia presidencial”, mientras que el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, expresó: “Ya basta de politizar la justicia y judicializar la política. (…) Confiar en la justicia debe ser sagrado, pero si se la usa como arma política, se derrumba un pilar básico de la sociedad”.

CNN contactó a la defensa de González y espera respuesta. La dirigente correísta convocó a una conferencia de prensa en Quito.

La excandidata perdió en segunda vuelta en las elecciones de 2023 y de 2025 con el actual presidente Daniel Noboa, cuyo mandato es hasta 2029.

