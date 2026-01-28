Hieren a dos diputados en un ataque con armas de fuego en Sinaloa, en el noroeste de México

Por Mauricio Torres, CNN en Español

Elizabeth Montoya y Sergio Torres, dos diputados locales del partido Movimiento Ciudadano, resultaron heridos este miércoles tras un ataque armado en Culiacán, capital del estado de Sinaloa, en el noroeste de México, de acuerdo con reportes de autoridades federales y estatales.

La Fiscalía de Sinaloa dijo en X que la agresión con arma de fuego ocurrió alrededor del mediodía y en total dejó tres heridos: los legisladores y una persona más cuyo nombre no se ha dado a conocer. Por estos hechos, la Fiscalía abrió una investigación por el delito de homicidio en grado de tentativa.

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, señaló en la misma red social que está en coordinación con la Fiscalía y ordenó a la Secretaría de Seguridad Pública comenzar un operativo para detener a los agresores.

Mientras tanto, el gabinete de seguridad federal dijo que una célula de inteligencia e investigación contribuirá con las indagatorias.

Jorge Álvarez Máynez, líder nacional de Movimiento Ciudadano, señaló que Torres “se encuentra delicado tras una intervención en quirófano”, en tanto que Montoya tiene lesiones que “están siendo atendidas”.

“Condenamos el ataque armado contra los diputados Sergio Torres y Elizabeth Montoya en Culiacán. La crisis de impunidad y violencia de México, y en particular de Sinaloa, ha rebasado todos los límites. Estaremos atentos a la información del caso y a que no haya impunidad”, dijo.

Tanto Torres como Montoya son diputados de representación proporcional (no fueron elegidos por voto directo sino por la proporción de votos que ganó su partido en la más reciente elección). Pertenecen a la Legislatura que comenzó en 2024 y terminará en 2027.

La agresión contra los legisladores ocurre en un estado donde los niveles de violencia se han incrementado desde septiembre de 2024, cuando la detención del capo Ismael “El Mayo” Zambada, uno de los líderes del cartel de Sinaloa quien en agosto del año pasado se declaró culpable de narcotráfico en Estados Unidos, detonó una serie de enfrentamientos entre distintas facciones de la organización criminal.

Sinaloa terminó el 2025 con 1.663 homicidios dolosos, de acuerdo con estadísticas oficiales. Esta cifra indica que el estado vivió su año más violento en una década.

