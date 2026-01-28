La polémica de la que todos hablan: ¿debió Bill Belichick entrar en la primera selección al Salón de la Fama de la NFL?

Por Pablo Antonio Garcia Escorihuela, CNN en Español

Polémico. Incluso podría a ojos de muchos parecer engreído, y hasta un poco altivo. Pero lo que es innegable es que Bill Belichick es el head coach más exitoso de la historia de la NFL. Logró seis campeonatos, más que ningún otro, y, de su mano, los Patriots de Nueva Inglaterra cambiaron su cara para siempre. Sin embargo, su viaje a Canton tendrá que esperar.

Más allá de sus éxitos inobjetables, que parecerían aval suficiente para que fuera considerado para ingresar en la primera oportunidad al Salón de la Fama de la NFL, el entrenador que también ganó dos títulos de Super Bowl como coordinador defensivo de los Giants de Nueva York (elevando a ocho coronas su legendaria carrera) fue marginado del recinto de los inmortales del emparrillado, al no llegar a los 40 votos necesarios en la primera selección para obtener el tributo.

Pero ¿por qué se quedó fuera el entrenador más ganador de la historia de la liga en su primera oportunidad para entrar al Salón de la Fama?

Más allá de los argumentos en forma de títulos, que sin dudas marcan un parteaguas rotundo en su trayectoria, Belichick es el estratega que más partidos ganó en postemporada, con 31 victorias en duelos de rondas decisivas, nueve títulos de la Conferencia Americana, 17 títulos del Este de la AFC, 302 victorias (la tercera cifra más alta de la historia), y tres premios al entrenador del año. Números que avalan plenamente un historial único.

Pero, además, fueron sus innovaciones tácticas, tanto en la estrategia defensiva como a la hora de coordinar junto a Tom Brady la ofensiva de los legendarios Patriots que se convirtieron en una dinastía de la liga, las que sirven como una tarjeta de presentación que, en teoría, debió ser inmejorable de cara al acceso directo y sin escalas al Salón de la Fama de la NFL.

Sin embargo, tendrá que esperar al menos un año más.

“No lo puedo entender”, aseguró Tom Brady en el show de radio Seattle Sports. “Estuve con él todos los días. Sí él no es merecedor de entrar en la primera oportunidad al Salón de la Fama, luego ningún otro coach debería merecerlo. Es una ridiculez. No hay otro coach para el que disfruté jugar más que para él”, dijo el legendario mariscal de campo que ganó seis Super Bowl junto a Belichick.

También expresó su asombro Robert Kraft, dueño de los Patiots, con quién Belichick tuvo una relación tirante en su etapa final como head coach en Nueva Inglaterra.

“Más allá de las diferencias que podamos haber tenido, yo creo que los récords y los logros de Bill Belichick hablan por si mismos. Es el mejor entrenador de todos los tiempos y merece de forma inequívoca estar de forma unánime en el Salón de la Fama en su primera aparición en la boleta”, le dijo Kraft a Kyle Hightower, redactor de Associated Press con base en Boston.

La figura de Belichick, sin embargo, también contiene polémica. Dos escándalos relacionados a acciones de juego marcaron su destino en la elección, según Armando Salgueiro, uno de los votantes al Salón de la Fama, quién explicó lo que pudo haber influenciado al menos a 11 votantes para no elegir al entrenador.

“El ‘Spygate’ influyó definitivamente”, explicó el periodista en un escrito publicado en Outkit, por quién además fue quien presentó el caso de Belichick para ingresar al Salón de la Fama.

El ‘Spygate’ fue un escándalo que se desató cuando el head coach fue sorprendido robando señales al equipo rival para sacar ventaja en sus decisiones durante los partidos.

De acuerdo con Salgueiro, esa polémica no es influyente en la carrera del coach.

También quedó atravesado el “Deflategate”, donde los Patriots fueron acusados de desinflar balones para favorecer el agarre de su quarterback en la final de la Conferencia Americana ante los Colts de Indianapolis en 2015.

Estos casos, sumado a la relación tirante que Belichick sostuvo con varios miembros de la prensa durante buena parte de su trayectoria, más el récord de victorias y derrotas sin Brady en el equipo (83 victorias y 104 derrotas), pudieron ser también considerados en la decisión.

El anuncio oficial de la Clase de 2026 se hará en San Francisco el 5 de febrero, en la gala de la NFL (“NFL Honors”), y estará, seguramente, rodeada del mismo halo polémico que rodeó al legendario entrenador durante buena parte de su trayectoria. El viaje de Belichick a Canton tendrá que esperar, al menos, un año más.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.