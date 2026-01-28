“Los Bridgerton”, temporada 4: resumen de la historia y cuándo se estrenan las dos partes de los episodios

Por Gonzalo Jiménez, CNN en Español

“Los Bridgerton”, la exitosa serie de Netflix que combina romance e intriga en una reinvención fantástica de la era de la Regencia en Inglaterra (de 1810 a 1820), estrena su cuarta temporada este jueves.

La novedad es que la plataforma dividió la temporada 4 en dos. Los cuatro episodios de la Parte 1 se estrenan este jueves y los cuatro capítulos restantes de la Parte 2 debutan el 26 de febrero.

Basada en la serie de novelas escritas por Julia Quinn, “Los Bridgerton” ha sido un éxito entre el público joven al apelar a una sensibilidad contemporánea —por ejemplo, usa canciones de Taylor Swift, Rihanna o Ariana Grande con arreglos orquestales— para contar una trama de amores y desamores a inicios del siglo XIX. Es “Gossip Girl”, pero con corsets y carruajes.

La serie se centra en las historias de amor de los ocho hijos de la familia Bridgerton. Cada temporada ha puesto el foco en una pareja de amantes en particular. La temporada 4 —inspirada en el tercer libro de la saga titulado “An Offer from a Gentleman”— abordará una trama con ecos de “La cenicienta”, pues mostrará los amores entre el aristocrático Benedict Bridgerton (Luke Thompson) y la criada Sophie Baek (Yerin Ha).

Según la sinopsis oficial de Netflix, los nuevos episodios giran “en torno al bohemio Benedict, segundo hijo de la familia, quien se niega a sentar la cabeza a pesar de las súplicas de su madre, lady Violet Bridgerton (Ruth Gemmell). Todo cambia en el baile de máscaras, donde una misteriosa mujer con un vestido plateado llama su atención. Con la ayuda de su reacia hermana Eloise (Claudia Jessie), Benedict se propone descubrir la identidad de la joven. Sin embargo, la mujer que ha cautivado su corazón no es una dama de alta sociedad, sino una ingeniosa criada llamada Sophie Baek, que trabaja para la imponente Araminta Gun (Katie Leung)”.

Netflix ha reconocido que la temporada 4 toma la premisa del cuento de hadas para enmarcar la relación amorosa entre los dos personajes protagonistas.

En simultáneo con la trama de Benedict y Sophie, los nuevos episodios también explorarán a otras dos parejas de la familia Bridgerton: la formada por Francesca (Hannah Dodd) y John Stirling (Victor Alli), y la de Colin (Luke Newton) y Penelope (Nicola Coughlan), quien enfrenta nuevos desafíos ahora que todos saben de su trabajo como Lady Whistledown, el seudónimo de la autora de un panfleto de chismes.

Ya que “Los Bridgerton” cuenta con un elenco que roza los 50 personajes, he aquí un breve resumen de lo ocurrido en las tres temporadas previas de la serie.

Se centra en el debut de Daphne Bridgerton (Phoebe Doneyvor) en la “escena matrimonial” de Londres. Ella forma un noviazgo falso con Simon Basset (Regé-Jean Page), el duque de Hastings, pero su engaño se convierte en amor real, por lo que ambos deben superar secretos personales y presiones sociales. La temporada también presenta a Lady Whistledown, la columnista de chismes anónima.

Estreno: Diciembre de 2020.

Se enfoca en Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey), el hermano mayor, mientras busca una esposa adecuada. Corteja a Edwina Sharma (Charithra Chandran) pero se siente atraído por su hermana mayor, Kate (Simone Ashley). Su romance lento se complica por el deber, el orgullo y las expectativas familiares.

Estreno: Marzo de 2022.

Sigue a Penelope Featherington (Nicola Coughlan) y Colin Bridgerton (Luke Newton). Penelope, en secreto Lady Whistledown, lucha con sus sentimientos por Colin y su doble vida. Colin regresa de sus viajes, y su amistad se profundiza hasta convertirse en romance.

Estreno Parte 1: May de 2024.

Estreno Parte 2: Junio de 2024.

PARTE 1 (29 de enero de 2026)

Episodio 1: “The Waltz”

“The Waltz” Episodio 2: “Time Transfixed”

“Time Transfixed” Episodio 3: “The Field Next to the Other Road”

“The Field Next to the Other Road” Episodio 4: “An Offer from a Gentleman”

PARTE 2 (26 de febrero de 2026)

Episodio 5: “Yes or No”

“Yes or No” Episodio 6: “The Passing Winter”

“The Passing Winter” Episodio 7: “The Beyond”

“The Beyond” Episodio 8: “Dance in the Country”

Cada temporada de “Los Bridgerton” emplea versiones con arreglos orquestales de canciones pop. Netflix reveló cuáles se escucharán en el episodio 1.

“Life in Technicolor” (Coldplay) por Vitamin String Quartet

“DJ Got Us Fallin’ In Love” (Usher y Pitbull) por Strings From Paris

“Never Let You Go” (Third Eye Blind) por Vitamin String Quartet

