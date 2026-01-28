Los demócratas del Congreso —e incluso algunos republicanos— planean hacer un juicio político a Noem

Por Sarah Ferris, Kristen Holmes y Manu Raju, CNN

Los principales demócratas del Congreso se están embarcando en una batalla por el impeachment contra Kristi Noem, y cuentan con que incluso algunos republicanos moderados afirman haber perdido la fe en la atribulada jefa del Departamento de Seguridad Nacional. La situación aumenta la presión sobre el Gobierno por lo que consideran un completo fracaso en Minnesota.

En una declaración conjunta, los tres principales demócratas de la Cámara de Representantes anunciaron que respaldarán una votación para el impeachment de Noem —que pueden activar sin el apoyo del Partido Republicano— a menos que Trump proceda inmediatamente a destituirla tras la fatal muerte a tiros de Alex Pretti, de 37 años.

Hasta el momento, dos republicanos moderados —la senadora Lisa Murkowski, centrista declarada de Alaska, y el senador saliente Thom Tillis de Carolina del Norte— declararon a la prensa que también quieren la salida de Noem.

En una medida extraordinaria para los líderes demócratas de la Cámara de Representantes, el líder de la minoría Hakeem Jeffries y su equipo emitieron una declaración contundente en la que amenazan con un juicio político. Esto ocurrió tras semanas de intentar disuadir a sus miembros de tales declaraciones, que consideraban una distracción dada la férrea lealtad del Partido Republicano al presidente.

“El gobierno de Trump está utilizando el dinero de los contribuyentes como un arma para asesinar a ciudadanos estadounidenses, brutalizar a las comunidades y atacar violentamente a familias inmigrantes que respetan la ley. El país está indignado por lo que ha hecho el Departamento de Seguridad Nacional”, denunciaron en la mordaz declaración que describió las dos muertes recientes en Minnesota como una “matanza inmoral”.

Los líderes cambiaron de opinión el sábado por la noche, cuando agentes federales de la ley dispararon fatalmente por segunda vez en un mes a un ciudadano estadounidense en Minneapolis. Los demócratas perciben que ahora hay una oportunidad única contra Noem, con los principales líderes convocando a los funcionarios de inmigración de Trump en las próximas semanas, algunos republicanos expresando su preocupación por la secretaria y docenas más visiblemente inquietos por las recientes operaciones del ICE de la Casa Blanca.

El martes, Tillis acusó a Noem de llevar a la administración “a la ruina en un asunto que deberíamos asumir”, mientras que Murkowski afirmó que no tiene confianza en la secretaria. Los comentarios provocaron rápidamente la ira de Trump. “Bueno, ambos son unos perdedores… Son senadores terribles. Uno se fue y la otra debería irse”, declaró el presidente a un reportero de ABC News.

Pero incluso el líder de la mayoría del Senado, John Thune, describió el tiroteo mortal del fin de semana como “un punto de inflexión” sobre cómo se está utilizando el ICE y se negó a decir si personalmente tenía confianza en Noem o no.

Dentro de la Casa Blanca, varias fuentes afirmaron que el puesto de Noem no estaba en riesgo, a pesar de que algunos funcionarios de la administración se sintieron profundamente frustrados este fin de semana por la forma en que Noem, así como el alto funcionario de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, manejaron las consecuencias del tiroteo mortal.

Esas molestias afectaron al presidente. Trump pasó varias horas el domingo y el lunes viendo la cobertura mediática del tiroteo y se mostró personalmente descontento con la imagen que estaba dando su administración, según declaró un funcionario.

En las horas posteriores al tiroteo, Noem estuvo en contacto constante con varios funcionarios de la Casa Blanca, incluyendo a Stephen Miller, y les informó sobre el “tono desafiante” que planeaba adoptar, según informaron fuentes a CNN. Durante ese tiempo, recibió orientación y consejos sobre cómo debía abordar el tiroteo durante su posterior conferencia de prensa, incluyendo una serie de puntos de discusión sobre Pretti “blandiendo” un arma, según informaron fuentes a CNN.

Las fuentes señalaron que Noem coincidía plenamente con la postura de la Casa Blanca en ese momento. Pero a medida que surgieron más videos, la retórica de la secretaria fue objeto de un intenso escrutinio, lo que llevó a Trump a distanciarse de Noem y Miller mientras el Gobierno buscaba calmar las tensiones en el estado.

Trump declaró a los periodistas que no creía que Pretti fuera un “asesino”, una descripción que Miller había utilizado el sábado, y posteriormente afirmó que no había escuchado retórica que lo calificara de “terrorista doméstico”, una frase que Noem había utilizado en su conferencia de prensa la noche después del tiroteo. Aun así, a lo largo de su segundo mandato, Trump se ha mostrado más inclinado a redoblar el apoyo a sus funcionarios en medio de los llamados a su destitución. El presidente ha expresado su frustración por la forma en que él y su administración manejaron las peticiones de juicio político y el escrutinio mediático durante su primer mandato, y ha declarado a aliados y asesores que no quiere darles una victoria a sus oponentes.

Pero la determinación de Trump podría ponerse a prueba.

El enfoque de los demócratas para el juicio político a Noem va más allá de una simple votación a favor o en contra. Jeffries indicó que está dispuesto a usar todo el poder de los demócratas de la Cámara de Representantes para organizar audiencias de alto perfil que muestren las tácticas federales de Trump para aplicar la ley migratoria, lo que aumenta la atención pública antes de las elecciones de noviembre.

Tras un año del segundo mandato de Trump, los demócratas ven los enfrentamientos mortales con el ICE como la prueba más clara hasta la fecha de la extralimitación de la administración. Y a medida que crece el furor nacional, Jeffries y su colega demócrata de mayor rango, el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, intentan usar sus limitados poderes en el Congreso para intensificar aún más la indignación pública. Esto incluye no solo un juicio político, sino también una fecha límite crucial para el financiamiento federal este fin de semana.

Schumer y sus senadores demócratas han anunciado que reservarán sus votos para el paquete de financiamiento —que proporciona fondos para aproximadamente tres cuartas partes del Gobierno federal— hasta que la Casa Blanca se comprometa a implementar reformas importantes en sus políticas antiinmigración. Esto ocurre menos de tres meses después de la reapertura del Gobierno tras un cierre histórico, cuando los demócratas se negaron a otorgar votos para un acuerdo de financiamiento sin un compromiso sobre subsidios clave para la atención médica.

Esta vez, la base del partido parece aún más comprometida. Las oficinas de varios legisladores demócratas informaron a CNN que habían recibido cientos de llamadas sobre el tema en los últimos días, muchos más que durante el debate sobre la extensión de los subsidios mejorados del Obamacare.

Y un demócrata centrista, el representante Tom Suozzi, sorprendió a sus colegas este fin de semana con una declaración en la que se disculpaba por su voto a favor de financiar el DHS apenas unos días antes.

Suozzi, quien desde hace tiempo ha adoptado la seguridad fronteriza como parte de su programa, emitió un comunicado tras el tiroteo del sábado por la noche, afirmando que “no consideró la votación sobre la financiación del DHS como un referéndum” sobre la conducta del ICE en Minneapolis.

“Entiendo la indignación de mis electores y asumo la responsabilidad. Durante mucho tiempo he criticado la conducta ilegal del ICE y debo demostrarlo mejor”, escribió Suozzi.

Pero centrarse en Noem y en el DHS conlleva riesgos para los demócratas. Otros demócratas centristas se muestran preocupados en privado por un mensaje centrado en la inmigración, un tema que históricamente ha dividido a su partido, según una persona familiarizada con las discusiones internas. No creen que el impeachment tenga eco entre los votantes, mucho más preocupados por el aumento de los precios, por ejemplo.

Los demócratas ahora también deben dar el difícil paso de unirse en torno a una lista de demandas para la administración Trump en relación con el proyecto de ley de financiación.

El senador Chris Murphy, el demócrata de mayor rango en el panel de gastos que supervisa el financiamiento de la frontera y a la inmigración, se reunió con Schumer el martes por la noche para discutir un conjunto de reformas al DHS que, según él, “unirán al grupo parlamentario y, creo, al país”.

En su lista, dijo, se encuentran propuestas como cámaras corporales, investigaciones independientes y el fin de las “patrullas itinerantes”, que, según él, podrían lograrse como parte del paquete de gastos.

“Estamos hablando de importantes reformas específicas”, dijo, enfatizando que los cambios debían ser codificados por el Congreso. “Tienen que estar en la ley. No se puede confiar en nada de lo que promete esta administración”.

En cuanto a la disposición de los republicanos, Murphy dijo: “Saben dónde estamos y lo importante que es esto para nosotros. Tengo la sensación de que no quieren estar en la posición de defender el statu quo. Así que espero que podamos lograr algún progreso en este aspecto”.

Sin embargo, el martes Thune advirtió a los demócratas que no modifiquen el proyecto de ley de financiación del DHS incluido en el paquete de seis proyectos de ley aprobado por la Cámara de Representantes.

“Siempre es arriesgado si hay que devolverla a la Cámara de Representantes, y nadie sabe qué va a pasar allí”, dijo cuando se le preguntó si separaría los fondos del DHS del paquete más amplio que el Senado necesita aprobar.

Pero ante la perspectiva de otro cierre costoso, Thune reiteró que las conversaciones entre demócratas, republicanos y la Casa Blanca siguen en curso.

“Ojalá estas conversaciones lleguen adonde necesitamos”, dijo.

